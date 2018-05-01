Рудяков: США активно перераспределили рынки, Сирия – лишь повод

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Соединенные Штаты Америки предупредили Российскую Федерацию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара Асада. Посол США в России уже направил российской стороне соответствующее письмо.

Напомним, это уже вторая порция санкций за последние пару недель. Предыдущие санкции носили персональный характер и имели прямое влияние не только на российские, но и мировые фондовые рынки, которые несколько дней подряд имели разнонаправленные показатели. На этом фоне курс российского рубля пошатнулся, а нефтяные фьючерсы начали немного дешеветь.

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К чему приведет новая порция санкций от США, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Не минуло ще двох тижнів, а США вже готують Росію до чергової порції санкцій, чому так швидко? РИА Новости Украина Константин Гришин G7 и санкции для РФ. Украине легче не станет

— Мабуть, там у американців заготовлений портфель цей санкційний, і вони його запускають в роботу. А чому цей черговий наступний тур, те, що ви кажете, дуже швидко, то, я думаю, тут грає вирішальну роль цей інформаційний привід. Бо те, що зараз пішла інформація, що посол США лист написав, значить, через підтримку Асада, а через 2-3 дні цей привід, ця хімічна зброя, ці міфи про хімічну атаку асадівська, під якими бомбардувала і т.д., він якби зійде на ні, його не буде. То, очевидно, вони поспішають використати цей інформаційний привід, бо вони ще проплатили його так недешево цими своїми ракетами. Там орієнтовно підрахували люди, хто на цьому розуміється до 250 млн витратили на цю операцію, відповідно вони цей привід хочуть використати з максимальною користю для себе.

Така гра на випередження із боку США?

— Не на випередження, вони самі з собою грають, це така системна робота, яка крок за кроком йде на економічну реалізацію цих економічних загроз по відношенню до Росії. Але не тільки по Росії, це ж б’є і по світових фондових ринках, і по Європі це б’є, коли "Русал" попав під ці санкції, для "Русала" це в принципі така близька до катастрофи ситуація, але все ж і ціна на алюміній зросла для європейців, європейці в основному споживачі алюмінію, там, по-моєму, від 15 до 18% зросла ціна, то це б’є і по Європі теж, Європа теж конкурент американський канонічний.

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Окремі країни не можуть змагатися з США, ви маєте на увазі ЄС?

— ЄС, так. Окремі країни в якихось моментах звичайно можуть, але Європа загалом не може, з США мало хто може змагатися. Вони лідери, вони гегемони, там Китай підростає, але ще ж не підріс так. Отже вони диктують і вони фактично двох зайців вбивають, як мінімум, двох або і трьох. Нема у нас такого прислів’я, що одним пострілом трьох зайців вбив, от американці пропонують, щоб ми придумали таке прислів’я.

Якщо повертатися до санкцій, запропонованих США відносно Росії, якими вони можуть бути цього разу?

— Я думаю, що це будуть такі перевірені, так що цей останній раунд був надзвичайно потужний і успішний для американців, принаймні на короткострокову, середньострокову перспективу, я думаю, теж будуть якісь окремі виробники російські, у яких є конкуренти, як у алюмінію. Є ж американські виробники алюмінію, я думаю, так само буде удар по якихось галузях російських, по приватних компаніях крупних, у яких є конкуренти, від санкціонування яких американський бізнес матиме прибуток великий. Перерозподіл глобального ринку – це ж санкції вони, так би мовити, в такому пропагандистському вимірі це помста там чи боротьба за справедливість, чи помста за хімічну атаку, нібито хімічну, нібито атаку асадівську, а реально – це інструмент економічної боротьби, перехоплення ринків, перерозподіл ринків.

А що Росія? РИА Новости Украина Константин Гришин Рябцев: ЕС может ввести санкции против Украины

— Росія не може дзеркальні заходи вводити, Росія далека від того, Росія може мінімізувати свої збитки від цього, і там, по-моєму, почалася ця робота уже. І вони можуть якісь такі демонстративні кроки робити, які насправді вони можуть завдати американцям шкоди, але такі точечні. А американці б’ють фронтально, тобто це не співмірні величини. А в Росії, я думаю, що якісь зараз вони кроки будуть здійснювати для того, щоб принаймні показати, позначити, що вони якісь кроки аналогічного змісту роблять, хоча це абсолютно різні економіки, різні умови, фактично американці диктують тут правила гри і саму гру визначають. Росії треба думати над тим, як мінімізувати ті негативні наслідки, які попередні санкції теж працюються. Санкції попередні, пам’ятаєте, що одні казали – вони не працюють, другі казали, що вони там не так працюють, як треба, що в Америці сподівалися, що російська економіка впаде за рік, за півтора, а вона працює, але санкції працюють і є дуже сильними.

Тобто можемо говорити про те, що сьогодні санкції є таки вагомим стримуючим фактором?

— Так, але тут різниця в тому, що по відношенню до Росії американські санкції – це не фактор стримування, це фактор знищення. Іде мова про знищення російської економіки, відповідно – знищення Росії.

А от Сирія – поле і політичної, і фактичної війни США і Росії, кому Сирія необхідніша, хто піде з цієї війни першим?

— Американці ж не беруть участь безпосередньо в цій війні. Потрібніша Сирія регіональним країнам – Іран, Туреччина, до певної міри Ізраїль. Крім того, Сирія потрібна Сирії. А Росія в даному випадку виступає як підтримка Асада, в американців немає такої можливості, американці підтримують якісь невідомі "демократичні" групи фактично бойовиків. Отже, я думаю, що треба думати не про те, хто перший – чи Росія, чи США, – підуть звідти, а про те, чи ввійде туди Америка повноцінно, бо зараз ці удари були нанесені, це теж не включення Америки у повноцінну військову операцію в Сирії, до цього ще не дійшло. Я думаю, ще ніхто із них не думає, як піти чи як увійти туди, ще думають, як там прожовувати цю конкуренцію, і ця конкуренція, військова російсько-американська, американсько-російська, на превеликий жаль, мені здається, зараз виявляє тенденцію до зростання, а не до спаду.

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Яка роль України в сирійському питанні, як питанні великої геополітики? Украинское фото Марунич: атомная генерация Украины на паузе

— Прямої ролі немає в нас, навіть паралелі Сирія-Україна це вони мають більш теоретичний вимір. Нас ця історія не стосується, тільки, що там також як би протистоять одна одній ці держави, що нас стосуються – Америка і Росія. До нас це немає відношення, на нас дуже важко екстраполювати якісь події, які там відбуваються, якісь зміни там співвідношення сил, якісь оці сплески конфліктності, вибухи, що стався вночі, на превеликий жаль, вчора чи коли це, позавчора. До нас це немає такого безпосереднього відношення, але оскільки світ уже глобалізований значною мірою, то так чи інакше, не прямо, а опосередковано, це на нас також впливає.

Якщо гіпотетично представити розвиток подій, коли США і Росія домовляться, що от таким чином ми вирішуємо сирійське питання, і тут виграємо ми, а з українського питання буде так і отак, і виграє протилежна сторона?

— Це можливий варіант, так, в принципі є багато людей і в нас, і за межами, і в Європі, в Німеччині зокрема, розумних людей, які стверджують, що вже в принципі до цього все готово, що вже розписані погоджувальні плани в Америці і в Росії, і це велика угода так звана, що вона нібито ось-ось, коли Трамп запросив Путіна, Путін таки поїде не сьогодні – завтра, хай там влітку чи на початку осені і до цього може дійти, але це ще такий теоретичний, гіпотетичний варіант. Але він в принципі, так, як я бачу ситуацію, то він вірогідний, його не можна виключати.

Ранее эксперт-международник Евгений Ярошенко заявлял, что удар США по Сирии сыграл на руку РФ.

А руководитель Программы исследования экономической интеграции Украины в ЕС Юрий Вдовенко отметил, что обострение в Сирии позволит Украине занять новые ниши на мировом рынке.