Строительная амнистия: пиар-ход или поиск справедливости?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине вступил в силу закон о "строительной амнистии". Согласно ему, частные дома и дачи, сараи и гаражи и другие небольшие сооружения, которые построили в период с 1992 по 2015 года без разрешения, теперь можно узаконить. Правда, речь идет только об усадьбах, садовых и дачных домах площадью до 300 квадратных метров. Кроме того, действие закона распространяется и на возведенные до 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

О плюсах и минусах этого закона, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Института развития недвижимости Александр Рубанов.

Как теперь можно узаконить незаконно построенный частный дом, например?

— Механизм, собственно, и до этого был не очень сложный. При желании, это можно было сделать достаточно легко и в довольно сжатые сроки.

Мы так поняли, что до теперь этого нельзя было сделать?

— Нет, при наличии документов на начало строительства, на проектную документацию, в принципе, особых сложностей это не вызывало. Я, например, расцениваю это не больше чем очередной пиар-ход. Особых сложностей с оформлением до этого не было.

Про какие сооружения идет речь?

— Это домовладения до 300 квадратных метров, дачные домики. По дачным домикам там вообще процедура достаточно простая была, достаточно было справки из кооператива этого дачного и через регистрационную службу. Я же говорю, в достаточно сжатые сроки, без особых каких-то усилий это можно сделать.

Если человек хочет узаконить незаконно построенный дом, что ему делать?

— Что понимать под словом незаконный? Если целевое назначение земельного участка было для строительства и обслуживания жилого дома, то я тут ничего незаконного не вижу. Единственное, что это было сделано без наличия разрешения на строительство, без какой-то проектной документации на строительство этого дома и без акта ввода в эксплуатацию. А во всем остальном, это вполне законная деятельность.

Насколько полезно это нововведение?

— Я не вижу, чтобы это как-то повлияло, даже несущественно, на ситуацию на рынке недвижимости в целом. На количество транзакций, например. Каким-то образом это упрощает ситуацию для тех, кто это строил так называемым хозспособом, но каких-то кардинальных изменений по рынку и глобальных я не вижу.

Существует мнение, что люди все равно не будут узаконивать свои частные дома, мол, заплатить штраф проще.

— Заплатить штраф, это раз. И второе, что это один из способов ухода от налогов. Если дом не введен в эксплуатацию, то естественно, как-то администрировать налог на недвижимость не представляется возможным. То есть налог начисляется только с момента введения объекта в эксплуатацию.

Для того и не вводят в эксплуатацию, чтобы не платить налоги?

— Да, хотя и там не все так просто. Если речь идет о подключении, например, газоснабжения, то без введения объекта в эксплуатацию, подвести газ, по крайней мере, последние полгода практически невозможно. Если же это уже было подключено, подведено до этого периода, тогда проблем никаких.

На чем обосновывалось то, что ранее такие дома подключали к газоснабжению?

— Это внутренние нормативные документы газопоставщика, газовых компаний, которые приняли решение о том, что можно подключать газ только в том случае, если объект введен в эксплуатацию.

Что будет, если владелец такого объекта не узаконит его?

— Этим законом не предусмотрены какие-то штрафные санкции. По крайней мере, я о них ничего не знаю.

Если какие-то другие схемы легализации подобных домов?

— Я схем других не знаю. Либо официальный путь. Либо решением суда, есть такая практика, когда вводили в эксплуатацию по решению суда. Но повторяю, если у вас целевое назначение земельного участка, например, на землях сельхозназначения вы построили жилой дом, то ввести его ни по новому законодательству, ни по старому не представляется никакой возможности. Такие случаи тоже есть, там надо заниматься переводом этой земли, менять целевое назначение, тогда вы имеете возможность уже его узаконить по упрощенной схеме так называемой.

Не может ли этот закон привести к тому, что сейчас "под шумок" настроят домов и легализуют их по упрощенной схеме?

— Это маловероятно, местным властям, на территории которых возводили вот эти объекты это известно. И один из необходимых документов, даже для этой упрощенной процедуры, надо там справка местной власти, о том, что на участке там есть домовладение.

А органы исполнительной власти как-то следят за тем, что и каким образом было построено?

— Я не знаю, везде по разному, зависит от органов местного самоуправления. Есть, где достаточно серьезно, скажем, смотрят за данной ситуацией. Есть, где контроля практически никакого.

Ранее о том, как будет работать строительная амнистия, рассказал член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Олег Петровец.

А Александр Рубанов ранее отмечал, что строительная амнистия — прекрасная альтернатива взяткам за согласование.