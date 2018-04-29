Украина - в мировых лидерах по числу миллионеров. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Журнал Фокус" обнародовал рейтинг 100 самых богатых людей Украины. Возглавил его владелец группы SCM Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 3,1 млрд долларов. Второе место занимает совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский - у него чуть больше 1,5 миллиардов. Третье место — у еще одного совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова. Его состояние — 1,5 миллиарда. В пятерку также входят Виктор Пинчук и Константин Жеваго. Президент Петр Порошенко выпал из десятки, и теперь занимает 11 место с состоянием в 542 млн долларов.

В марте рейтинг самых богатых украинцев составлял также Forbes. Возглавляет рейтинг тот же Ринат Ахметов. В первую тройку вошли Константин Жеваго и Юрий Косюк, а Игорь Коломойский даже не попал в ТОП-5.

Почему рейтинги разных изданий так отличаются друг от друга, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

gs.fm Редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный

(текст публикуется на языке оригинала)

Как составляются подобные рейтинги и зависит ли от методики подсчета, кто на каком месте окажется? Украинское фото Активы богатых украинцев растут на фоне всеобщего обнищания - Мокан

— Действительно, все зависит от методики. Что берется в учет и как считается? Что именно считается? Отмечу, что рейтинги многих изданий берутся часто просто из головы. Я помню, как мне звонили журналисты издания Forbes и спрашивали: а сколько может по-твоему стоить тот или иной актив того или иного олигарха? То есть не берется оценочная какая-то стоимость, сколько там может стоить сейчас на рынке какой-то актив, за сколько его можно продать быстро. Просто какая-то оценка берется из головы. Поэтому мы видим, что в десятке нет Коломойского, потом нет Порошенко, и, в общем, кто-то появляется, кто-то выпадает. Все зависит все-таки от оценки, от того, как считать. Правильно считать, конечно, все-таки, сколько стоит этот актив, если его продавать сейчас, и что происходит с деньгами этого олигарха. На этой неделе выйдет у нас свой рейтинг 50 ведущих банков, в котором мы в том числе оцениваем такой сегмент, как обслуживание богатых лиц. И мы наблюдаем то, что за последний год ситуация в сегменте богатых лиц изменилась, и людей таких стало немножко меньше. И банки начинают обслуживать людей, в общем, меньший порог входа для работы в этом сегменте. И наблюдаем такую тенденцию, что люди в Украине, олигархи, соответственно, беднеют, их состояние за год не увеличилось, а только уменьшилось. И если кто-то считает, что активы какого-то олигарха увеличились, это просто ошибочная система подсчета.

Могут ли использоваться подобные рейтинги для определенных манипуляций?

— Чаще — да. Но, я еще повторюсь, это говорит о том, что те, кто пытается таким образом манипулировать, не имеют вообще никакой методики нормального подсчета, а берут из головы.

Что говорят в финансовой среде? Там обращают внимание на подобные рейтинги или нет? РИА Новости Украина Евгений Котенко Миллионы нищих, десятки богатых: пропасть в украинском обществе

— Это вот просто мерянье предметами, как говорят. Ни для кого из серьезных людей это не является аргументом. На самом деле, то, кто попадает в списки богатых людей, есть достаточное количество состоятельных семей, которых там нет, о которых мало кто знает, и, в общем-то, им не интересно попадание в такие публичные списки. Это интересно, действительно, часто для тех, кто хочет появиться в пятерке, в десятке, и начинает выходить на издания для того,чтобы кому-то показать, ну, заплатить деньги так, чтобы он там появился, в этой десятке, двадцатке, для того, чтобы показать кому-то из своих друзей. Вот и все.

Но зачастую большие деньги любят тишину и непубличность?

— Абсолютно верно.

Если говорить по количеству миллионеров, миллиардеров на душу населения в Украине, насколько показатели здесь отличаются от показателей стран ЕС?

— В том же ЕС достаточно большая прослойка — это средний класс. В Украине порядка 10% вкладчиков содержит 70% всех депозитов в украинских банках. Это о чем-то говорит. В Украине ситуация достаточно интересна тем, что мы когда-то делали подсчеты, и оказалось, что в нашей стране — порядка 250 тыс миллионеров, долларовых миллионеров, которые имеют деньги на счетах в украинских банках. Такого количества миллионеров на душу населения я, в принципе, не знаю ни в одной стране. И если говорить о методиках подсчета, то давно в технологиях, в управлениях средствами, считают деньги не конкретного одного человека, считают деньги семьи. Если посмотреть на историю того же Ахметова, он часто записывал на свою маму, на свою сестру свои активы. И действительно, все-таки правильно учитывать активы не только самого человека, но активы семьи. И тогда мы не увидим такого непонятного выпадения Порошенко из десятки богатых людей. Потому что многие активы записаны на приближенных к нему лиц.

Имеется в виду только семья или в том числе какие-то друзья, партнеры? РИА Новости Украина Евгений Котенко Гончаров: Главный враг украинцев - бедность

— Для того, чтобы оценивать, нужно смотреть взаимосвязи, насколько этот актив человек может действительно забрать. Достаточно сложно это оценить, потому что часто разговоры о том, что я на тебя запишу какой-то актив — квартиру, завод, но это — мое, а потом ты мне отдашь, когда я, допустим, или выйду из власти, или еще что-то. Потому что часто такие договоренности существуют даже не на бумаге, а только на словах. Поэтому действительно оценить очень сложно. Но методики есть.

В электронных декларациях украинских политиков и чиновников — огромнейшие суммы, которые хранятся даже не на счетах в банках и не в виде активов, а наличкой. Как предпочитают хранить деньги богатые украинцы?

— То, что мы увидели, мы сами тоже изучали, пытались проанализировать подобные декларации, пришли к выводу, что большинство людей декларирует так называемую наличку, даже если она у них сейчас отсутствует. На будущее сейчас задекларировать, чтобы потом, когда придут, у меня окажется сумма, так это же вот я же задекларировал, оно же у меня уже было. То есть методика такая. В чем хотят хранить? В наличке хранить, на самом деле очень неудобно и хлопотно. Да, конечно, на сегодняшний день почти все банковские ячейки забиты, и люди не хранят наличку дома. Им проще снимать ячейки и хранить там.

То есть даже не на счетах в банках, а в банковских ячейках?

— В том числе. Нет, это не большие суммы. Скажем так, необходимые людям, которые ожидают, что будет какая-то покупка, на что-то необходимы деньги, но большие покупки совершаются все равно по безналичному расчету. Соответственно, основные суммы находятся на счетах в банках в украинских и зарубежных. Действительно, богатые люди хотят вкладывать во что-то. Они стремятся не просто сберечь свои деньги, а чтобы они хоть как-то работали. Соответственно, вкладывают их действительно и в недвижимость, и в производство, опять-таки через каких-то знакомых лиц, во что угодно. Как официально, так и неофициально. И стараются, чтобы деньги имели движение, чтобы они имели рост.

На 2-3 месте в рейтинге журнала Forbes — Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. Учитывались ли все проблемы, связанные с судами, с возможной заморозкой их активов? РИА Новости Украина Евгений Котенко Дьяченко: люди продают свои голоса на выборах из-за нищеты

— Конечно, нет. По моим оценкам, как раз вот эта цифра — более-менее верна. Сколько могут стоить активы Коломойского, Боголюбова. Это где-то порядка 1,5 миллиардов, не больше. И опять-таки, это без учета того, что часть этих активов уже находится под арестом в Лондонском суде.

Откуда такое расхождение?

— Опять-таки, вопрос об оценке имущества — насколько его можно продать, и что оно может стоить. Большинство активов Коломойского, Боголюбова в Украине вложены в заправки и в нефтяную промышленность, но опять-таки учитывая, что Коломойский может забирать из "Укрнафты" и не делится с государством, этот вопрос уже заканчивается. И переоценивать его влияние на нефтеперерабатывающие заводы не стоит. И учитывать какую-то будущую прибыль, учитывать, что она у него уже есть, это просто неправильная оценка.

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Напомним, экономический эксперт Александр Гончаров в эфире "ГС" обратил внимание, что доходы самых бедных украинцев в 70 раз ниже, чем у самых богатых. По его мнению, разница в доходах между самыми бедными украинцами и самыми богатыми — шокирующая.