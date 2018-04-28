Нововведение в ПДД: в каких случаях заберут права?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

У водителей-новичков могут навсегда отобрать права. Начинающим автомобилистам не будут возвращать временное удостоверение, если водитель совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством. Соответствующее постановление обнародовано на Правительственном портале. Документом предусмотрено, что "возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется".

Напомним, в конце прошлого года в Украине начали на два года издавать первое водительское удостоверение. Если с момента выдачи документа автомобилист ездит аккуратно, не совершает трех и более нарушений, то он автоматически получает постоянный водительский бланк.

Подробнее об этом рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому вирішили відбирати права, якщо протягом двох років щось станеться?

— Насправді питання в даному випадку — не відбирати права. Ми бачимо, що саме мова йде про позбавлення права керування, тобто якщо особа вчиняє серйозне правопорушення, як правило, за яке передбачено позбавлення права керування, то в даному випадку ця зміна є технічною. Ми пам’ятаємо, що не так давно міністром внутрішніх справ був запропонований пакет змін у сфері безпеки дорожнього руху, який покликаний покращити ситуацію, яка у нас є зараз на дорогах і ці зміни щодо отримання посвідчення водія вперше, так би мовити, водіями-новачками, вони були також в пакеті змін, але так, як це питання вирішувалось на рівні постанови Кабміну, то відреаговано було швидше, ніж всі ті зміни, які мають бути прийняті на рівні законодавства, тобто ВР. І в даному випадку було запроваджено систему, що перше посвідчення водія отримується строком на два роки і якщо особа не вчиняє більше, як два правопорушення, тобто якщо три – це вже перебір, то дана особа не отримує подальше посвідчення водія, а зобов’язана пройти знову курс підготовки. Тобто в даному випадку, якщо така особа, яка отримала право керування саме на два роки перше це посвідчення водія, то даною постановою передбачено також, що якщо в неї протягом цього терміну вилучається посвідчення водія, якщо є рішення суду, яким дана особа позбавляється посвідчення водія, тобто фактично такій особі посвідчення водія не повертається, а така особа зобов’язана пройти курс навчання знову і скласти відповідні іспити, і вже тоді отримати інше, нове посвідчення водія, а не повернути старе.

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Тобто отримати нові права, можна лише після навчання і успішного проходження іспитів в тому разі, якщо після трьох правопорушень, які ви скоїли в рамках двох років, коли у вас є права, лише тоді ви можете отримати нові і ці також будуть видані на два роки?

— Справа в тому, що саме цією постановою, яку ми зараз обговорюємо, питання не в трьох правопорушеннях або понад як два. А саме якщо така особа, яка отримала права на два роки, позбавляється права керування, вона вже не може отримати назад своє посвідчення водія.

Тобто якщо людина, в перші два роки здійснює правопорушення, вона має заново складати на права?

— Якщо вона протягом цього терміну вчиняє правопорушення і на неї буде накладена санкція позбавлення права керування, то посвідчення не повертається.

Але якщо він вчиняє таке саме правопорушення, в нього так само відбирають права?

— Авжеж. Якщо, для прикладу, керування у стані сп’яніння передбачається позбавлення права керування, то так само у всіх однаково позбавляють прав керування.

Різниця лише в тому, що потрібно новачкам не поновлювати права, а знову отримувати?

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— Так.

На ваш погляд, чи не породить це корупцію?

— Це ж не права на два роки. Це означає, що така особа, якщо їй не видають посвідчення, вона знову йде на курс навчання, її не позбавляють права на два роки. Це не в розрізі саме тієї постанови, про яку ви в мене питали. Це стосується змін, які були прийняті раніше, саме якщо посвідчення водія видається на перші два роки, то якщо вчиняється третє правопорушення, то саме така особа іде знову на навчання і на складання іспитів, а не позбавляється на два роки посвідчення водія. Це перше. А на друге ваше питання я вам відповім так: зараз є також ті правопорушення, які передбачають позбавлення права керування.

В такої людини також відберуть права без права керування автівкою. Це технічна річ для того, щоб урівняти права з тими, що видавались до того?

— Насправді не зовсім, тому що я пояснив конкретно, що врегульовує дане положення саме. Саме це положення, саме ця зміна, яка вноситься цією постановою вона стосується того, що ці права новачків не повертаються у випадку позбавлення права керування. Тобто для прикладу така особа буде притягнена до відповідальності за керування у стані сп’яніння і позбавлена права керування, то така особа піде знову здавати іспити і фактично і на навчання, якщо захоче знову отримати посвідчення.

А до цієї постанови як було?

— Це питання врегульовано до цього не було, але сама ця норма про видачу першого посвідчення водія на два роки є новелою. Я вам пояснив на початку, що її було введено буквально нещодавно, декілька місяців тому. Тому раніше ніякої такої процедура саме для цих посвідчень, які видається на два роки, не було. Тому зараз це було питання врегульовано.

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