Эксперт об увольнении/восстановлении Бочковского

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Увольнение главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского с должности — противоправное. Такое решение вынес окружной административный суд Киева и отменил распоряжение Кабмина. Более того, распорядился восстановить его в должности главы ГСЧС и выплатить компенсацию.

Стоит напомнить, что главу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского с заместителем Василием Стоецким задержали 25 марта 2015 года прямо на заседании Кабмина. Тогда ему инкриминировали вымогательство у четырех человек и совершение служебных подлогов.

Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявил, что во время обыска в кабинете Бочковского нашли документы на оффшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.

Как сложится дальнейшая карьера Сергея Бочковского, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала адвокат, правозащитник Елена Карнаух.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що означає таке рішення суду — поновити на посаді Бочковського?

— Це означає, що звільнення з посади в день затримання було безпідставним на думку суду першої інстанції. Я так думаю, що в будь-якому випадку державний орган буде подавати апеляційну скаргу, рішення апеляційної скарги ми не можемо передбачити, може як залишити в силі, так і скасувати, поставити рішення в цьому позові, відмовити. Однак суд першої інстанції, в цьому випадку — це троє суддів, оскільки це центральний орган виконавчої влади, визнав, що звільнення було незаконним, не з підстав того, що особа не вчиняла кримінальних правопорушень, а швидше за все, що не була дотримана процедура.

Але провадження про нього, по суті, не закрите. Ця справа як йшла, так і йде?

— Дуже уважно прошу звернути увагу, що поновлення на посаді — це одна справа. Кримінальна справа, яка триває, — це інша справа. Людина до винесення обвинувального вироку судом, який набрав законної сили, вважається невинуватою, як би нам іноді не хотілося стверджувати, нашому населенню, суспільству, іншого, і поки немає вироку, людина вважається невинуватою.

А під час проведення слідства, досудового або судового розгляду, особа не має бути усунена від такої відповідальної посади?

— А ось вона мала би бути усунута в порядку, передбаченому КПК, прокуратура подавала клопотання на відсторонення від посади завдяки перебуванню на якій, на думку прокуратури, було вчинено злочин. Однак особа вже була звільнена, тобто не було з чого усувати. На мою думку, це був піар-хід Кабміну, що ми звільняємо корупціонерів. А в принципі, навіть коли це відбувалося, юристам було зрозуміло, що швидше за все, підстави — більше піару, і через певний час, от три роки пройшло, це скасовано. І тоді всі це бачили, і юристи вже давали свої прогнози, багато хто з наших колег говорив, що найшвидше буде скасування. Якби він був відсторонений від посади, він би зараз не казав, що я буду повертатися в кабінет і працювати. Це було б рішення суду в межах кримінальної справи, ухвала слідчого судді. Яку в принципі також можна було б на протязі кримінального провадження була б людина усунута від цієї посади.

Зараз, після поновлення Бочковського, Кабмін, згідно відповідних законних процедур, може відсторонити його від посади, звільнити і т.д.?

— Кабмін, якщо будуть законні підстави, в принципі, може поставити питання про звільнення, якщо будуть законні підстави. Законних підстав на сьогоднішній день пов'язаних з кримінальним провадженням, поки вироку суду немає, людина на державній службі може працювати. Однак прокуратура може ставити питання про відсторонення від посади.

Виходить, вони три роки вирішували цю справу з незаконним відстороненням його від посади?

— Звільненням. Його звільнили, тому відсторонення в кримінальному процесі не застосовувалося. Його звільнили в трудових правовідносинах, звільнив роботодавець, тому кримінальний процес до його звільнення, не відсторонено від посади, бо не було від чого. Три роки, чому такий термін, тому що у нас окружний адміністративний суд Києва дуже перевантажений. Іноді дуже довго тривають справи.

А як тоді бути з тим, що у ДСНС зараз два голови фактично? Що буде?

— Якщо буде вже рішення суду надруковане, і не буде добровільного виконання з боку відповідача, є така процедура щодо поновлення на роботі, є питанням негайного поновлення. Навіть не чекаючи апеляції, людину поновлюють на роботі. Якщо просили таке в позові. У трудових спорах це можливо. І завтра після отримання судового рішення Бочковський може прийти до ДСНС і сказати: це моя посада, вибачте, людина, яка перебуває в моєму кабінеті на моїй посаді, розбирайте самі, звільняйте, у зв'язку з поновленням мене на посаді. І в принципі, юридично буде правий.

А може це рішення суду створити відповідний прецедент?

— У нас дуже велика кількість таких справ. І це не єдиний випадок, просто це резонансна справа. Від найменших осіб, яких обвинувачували в корупційних справах, чи то не дійшли справи до суду, чи дійшли справи до суду, в будь-якому випадку, у нас дуже багато таких справ, і це не залежить від персоналій при владі, це було ще з 90-их років, що поновлюються на посаді особи, яких звільняють з держслужби. І отримують, якщо тут 14 000 середньої зарплати за місяць, то уявімо, скільки з держбюджету особа отримує. І людина, яка виконувала повноваження весь цей час, не буде повертати гроші свої, тому що вона також робила роботу. Тобто це у нас з вами просто виплати з держбюджету, оскільки в тому випадку хтось пафосно вирішив зробити, не подумавши.

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Тобто держава відшкодовує, чи власне особа, яка своїм підписом це зробила?

— Ні. Держава. Державний орган. Саме орган, який наймав на роботу, звільняв з роботи. Тобто та інституція. Той роботодавець. Той орган. Якщо ця людина працює на підприємстві, то буде підприємство виплачувати. Якщо ця людина працювала в ДСНС, то швидше за все буде виплачувати… наразі це буде вирішувати питання, швидше за все, МВС, тому що ДСНС — в їх компетенції.

Два голови ДСНС. Хто має право підпису?

— А тут у нас буде виникати як завжди в таких питаннях великий знак запитання. Людина, яка поновлена за рішенням суду, може видавати документи, бо вона поновлена за рішенням суду. Часто виникають ситуації недопуску на місце роботи. Тобто прийшов на прохідну, не пропускають. Тоді фіксується поліцією і визначається, я буду працювати в іншому місці, у мене кабінет буде в іншому місці. Люди виходять з цього положення, іноді бувають поновлення на посаді і за ситуацій не таких, як з Бочковським, не в зв'язку з кримінальним провадженням, на низькому рівні бувають, і на високому рівні бувають.

Напомним, ранее сообщалось, что Бочковский спустя три года восстановился в должности главы ГСЧС. Также суд постановил выплатить чиновнику зарплату за три года.