Отчет НАБУ. Нужны приговоры, а не статистика – Вакаров

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За три года Национальное антикоррупционное бюро Украины достигло в борьбе с коррупцией больше, чем все правоохранительные органы Украины за последние 20 лет. По крайней мере, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник подводя итоги трехлетней работы своего ведомства. Как сказал Сытник, НАБУ поколебало касту неприкасаемых в Украине, а работники бюро успешно проходят испытания психологическим давлением и большими деньгами. В качестве примера Сытник привел тот факт, что детективы НАБУ даже не соблазнились на взятку в полмиллиона долларов, правда, деталей глава антикоррупционного бюро не привел.

Зато Артем Сытник рассказал, что с октября прошлого года с участием международных партнеров была проведена оценка работы антикоррупционного бюро Украины. И группа в составе четырех специалистов из ЕС и США, которые проводят оценки эффективности работы правоохранительных органов международного уровня, дала положительную оценку работе Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по критериям результативности, эффективности и независимости, отметил председатель НАБУ.

Работу антикоррупционного органа проанализировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Прес-служба НАБУ до своєї третьої річниці оприлюднила звіт міжнародних експертів, які вважають, що НАБУ є результативним і досягло необхідного рівня ефективності. Серед основних досягнень закордонні фахівці назвали професійну, енергійну і віддану справі команду, якій менше ніж за три роки вдалося перетворити організацію, що існувала тільки на папері, в правоохоронний орган, який успішно розвивається. Експерти позитивно відзначили створення підрозділу внутрішнього контролю, як цього вимагає закон про НАБУ, і тісну співпрацю з Радою громадського контролю, йдеться у повідомленні НАБУ. Як ви оціните ефективність роботи НАБУ?

— Незадовільно оцінюю. І поясню, чому. Справа в тому, що ми, як платники податків, сплатили за ці три роки, в 2016 році ми сплатили десь 490 млн гривень, в 2017 ми сплатили 773 млн гривень. А в 2018 році ми сплатимо 857 млн гривень на утримання цієї організації, яку очолює Ситник. Тобто ми з вами кожного року все більше і більше із своїх податків сплачуємо на утримання НАБУ грошей. Натомість, показник, який вимірюваний, станом на сьогодні є дуже простим і абсолютно прозоро можна його дізнатись, можна до нього долучитися і можна його перевірити.

Що саме — казки і байки?

— Ситник розказує про те, що вони щось там перебороли, щось комусь переорієнтували і щось комусь переказали. Іншими словами, Ситник сьогодні розповів про якісь там титанічні надзусилля, які перетворили нашу країну майже в безкорупційну. Слова Ситника безпідставні. Отже, підстави і факти. За 3 роки до місць позбавлення волі за справами, які веде НАБУ, направлено та вже перебувають там всього три чиновники класу А. Тобто двоє керівників РДА та заступник голови Держсільгоспінспекції. Це троє людей, оцих чиновників було посаджено, притягнуто до відповідальності і саме за справами НАБУ.

Є вироки стосовно 19 осіб.

— Тому що це статистика, аналіз кримінальних проваджень, який щороку публікується і вивішується на сайті ГПУ. Всі фахівці, всі спеціалісти, які розуміються на цих справах, на цій статистиці, заходять туди і там бачать, скільки, по яких справах, які органи провели розслідування. А я поясню вам. Тому що є статистика, яка може перевірятися. Я з цього почав. А є слова керівника НАБУ Ситника, про які він розказує суспільству.

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Ситник сьогодні сказав, що реальний строк тільки один. Але ця справа розглядається в апеляційному суді.

— Суспільству набридли казки про те, скільки справ розслідується в НАБУ. Нас це абсолютно не цікавить, скільки справ вони розслідували. Суспільство цікавить, скільки осіб, корупціонерів вищого ґатунку — депутатів ВР, міністрів, віце-президентів, віце-прем'єрів притягнуто до відповідальності. Якщо за висновками Transparency International, міжнародної організації, якій ми довіряємо, Україна перебуває на 130 місці в рейтингу корупції, що відповідає ознаці — тотально корумпована країна. То чому основний орган, який відповідає за боротьбу з корупцією серед топ-чиновників, розповідає нам, що вони притягнули до відповідальності слідчих і керівників РДА? Розумієте, в чому факти? І друге, щодо грошей. Можу повторитися, що 2016 року ми заплатили 489 млн гривень на НАБУ. А саме бюджет отримав грошей від діяльності НАБУ?

Але це не функція НАБУ — повертати гроші.

— Ви кажете про функції НАБУ, а я вам кажу про критерії для суспільства. Суспільство сплатило на утримання органу правоохоронної діяльності стільки-то коштів. І чекає ефективної діяльності НАБУ або ГПУ, СБУ чи таких інших органів правоохоронних. Скільки коштів від їх діяльності, мається на увазі розслідувань, припинення корупції, вироків, скільки коштів від цього було повернуто в бюджет.

Працівники НАБУ доводять справу до суду, і потім разом з прокуратурою представляють інтереси держави в суді. Фактичне рішення у справді залишається за судом?

— В такій же самій ситуації, як і НАБУ, діє СБУ, Нацполіція України, військова прокуратура України. Вони так само розслідують в межах своєї компетенції справи. Всі ці справи керуються процесуальними прокурорами. А далі ці справи йдуть до суду. Отже, коли ми бачимо, що за 2015, 2016, 2017 рік по справах, які ведуться Нацполіцією, отримано бюджетом стільки-то коштів. Військова прокуратура — стільки-то коштів. СБУ — стільки-то коштів.

Газова справа, Онищенко, Насіров — збитки державі 3 млрд гривень. Справа "Енергоатома" та Східний гірнично-збагачувальний комбінат, Мартиненко — 6,4 млн євро та 17 млн грн, 2 млрд гривень — сума коштів, розкрадання яких завадили детективи НАБУ. НАБУ за два роки діяльності повернуло в бюджет 253,3 млн гривень.

— Це не відповідь на моє запитання. Це пустозвонство. Тому що ще 15 років тому правоохоронні органи, які пробували маніпулювати статистикою, коли ГПУ так само суспільству доводила, що вони призупинили і таке інше, і МВС, було прийнято рішення перестати маніпулювати цими даними. Суспільству не

Де докази, що вони маніпулюють даними?

— Ситник розказує, що НАБУ перевірили міжнародні спостерігачі, і є дані про те, що НАБУ має показники такі. Це брехня. Орган, який має право перевірити діяльність НАБУ – це повинно бути міжнародне агентство аудиторське, яке до цих пір не призначене.

Ранее председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко заявляла, что НАБУ дает фору другим правоохранительным органам.

Кроме того, политолог Виктор Таран отметил, что противостояние НАБУ, ГПУ и САП только способствует развитию коррупции.