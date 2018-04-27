"Киевэнерго" в комсобственности: что это меняет?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во вторник, 23 апреля, депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос продления договора с "Киевэнерго" по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательному заводу "Энергия" до 30 июня этого года. Принятие этого решения нужно для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу объектов в процессе их передачи коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Об этом заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.

Напомним, что срок действия договора столичной власти с "Киевэнерго" на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы истекает уже в эту пятницу. Соответственно, после этого, право на использование ТЭЦ и тепловых сетей должно перейти к "Киевтеплоэнерго". То есть это предприятие будет вместо "Киевэнерго" предоставлять киевлянам услуги горячего водоснабжения и отопления. Однако для этого еще не все готово. Чтобы не возникло проблем с коммунальными услугами для киевлян, Киевсовет должен был принять решение о продлении договора с "Киевэнерго" на несколько месяцев. На прошлой неделе на заседании этого не было сделано.

Что будет, если депутаты Киевсовета не проголосуют за соответствующее решение, рассказал член Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владимир Бондаренко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому не розглянули питання про продовження договору з "Київенерго", як це планувалось ще минулого тижня?

— Почнемо з того, що "Київенерго" повинно перейти в повному обсязі під контроль київської міської громади. Це загальнополітичний напрямок діяльності. Він не такий легкий, тому що це 90 тисяч об’єктів "Київенерго" великих, малих і серед них є три, які знаходились у державній власності – ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод. За ним особлива ситуація, тому що всі мережі, в якому б вони стані не були, переходять під контроль Києва, а з цими трьома об’єктами є певні нюанси. Починаючи з першого числа, повинні діяти ці документи, які є сьогодні в розпорядженні "Київенерго". У нас їх у місті немає. Вони в "Київенерго". Це різноманітні ліцензії, дозволи і таке інше, в тому числі, і тарифи.

А тепер чи можемо ми цього добитись, щоб нам їх перезатвердили? По ідеї, можемо, але така служба, яка називається НКРЄКП, не працює, там просто немає людей сьогодні. Вони з’являться тільки в червні. З цих причин сьогодні треба було б продовжити на два або трошки більше місяців дію тих документів, які продовжили б цей договір, що діє по Києву, тільки з цих причин. І друге — в тому документі передбачено, що на декілька днів продовжується, вірніше, розрахунок за газ здійснюється не 27 числа, як в договорі написано, а саме по завершенню місяця. Для бухгалтерії це просто зручно, а так буде страшне. Уявляєте собі за 27 днів одній фірмі платити, а за три дні іншій фірмі. Тому до кінця місяця до появи НКРЄКП, а все залишається так, як є.

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Викликають питання борги, тому що законодавство України передбачає, що якщо якась система, а це вперше в історії України здійснюється від приватної фактично власності повернення в комунальну. Так от, перехід цей може бути здійснений тільки разом з боргами. Не можна передати обладнання, не можна передати системи без боргів. Тому борги ці треба приймати, а це навантаження на Київ. Так от ми говоримо, давайте ми з вами сядемо з "Київенерго" і розрахуємось, ми ці борги приймаємо, але рівно на цю суму, тобто іде дебіт-кредіт розрахунок, щоб ви їх перекривали, тобто щоб не страждала громада Києва від цього прийняття. От і все. І деяка група депутатів, на жаль, сприйняла це як якийсь тиск на громаду. Я знаю, що ми на комісії спеціальній, яку я очолюю, це питання розглядали, ми його прийняли, ми готові голосувати, але деякі депутати, один із них був колись одним із співвласників "Київенерго", і в мене така підозра, що він знову хоче бути співвласником, так от, він бурхливу діяльність розвинув в залі Київради, фактично зриваючи голосування з цього питання. Це загальна фабула цього.

Який ваш прогноз на завтрашнє голосування?

— Я думаю, що воно буде розглянуте, але ця діяльність, про яку я сказав, коли одна фракція, яка могла б голосувати, позбавлена такого права, тому що я знаю, між нами кажучи, було прийнято рішення вилучити на цей момент картки усіх членів фракції, щоб, не дай бог, хтось не проголосував, таке є. Тому впевненості в тому, що воно буде проголосоване, на жаль, немає.

Якщо рішення про продовження договору з "Київенерго" на кілька місяців не буде прийнято, чого чекати?

— Якщо це рішення не буде прийнято, буде колапс. Київ не зможе подавати гарячу воду киянам. Київтеплоненерго, тобто це міська комунальна служба, не має документів на те, щоб встановлювати тариф, не має. Вони є тільки в "Київенерго". Тому ми і просимо: продовжіть, будь ласка, опалювального сезону немає, але тариф на гарячу воду у них поки що в руках. А з’явиться НКРЄКП, тут же ми отримаємо цей тариф і продовжимо цю діяльність. І от цей колапс із забезпеченням киян гарячою водою, я підкреслюю, він сьогодні такий підвішений в залежності від того, як проголосує одна із фракцій.

Тобто запасного плану дій на подібний випадок немає?

— А його в принципі немає. Немає НКРЄКП, тобто структури, яка затвердить нам тарифи, які Київ запропонує, вони можуть бути такі самі, як і були, але навіть механічно або технічно не можуть бути оформлені, тому, виходячи саме з цих причин, ми хочемо, щоб це питання було проголосоване — продовження співпраці тільки в цій частині угоди. Це викликає у людей деяких протидію і блокування Київради. Тому депутати київські, які прийдуть на свої округи, розуміють, що це питання штучно заблоковано групою людей, які мають думки інші, крім передачі "Київенерго" під контроль київської міської громади. І я назву прізвища цих людей, якщо треба буде, якщо вони не приймуть до уваги ці аргументи.

Чи може статись так, що у випадку передачі функцій від "Київенерго" до "Київтеплоенерго" разом з тими боргами, про які ви говорили, споживачам будуть продовжувати надходити через деякий час платіжки щодо заборгованості від "Київенерго"?

— Поки ми не переоформимо цю історію, поки "Київенерго" сьогодні є тією структурою, яка оперує сектором міського господарства, до тих пір воно працює в цих рамках. Продовження може бути на два місяці до тих пір, поки ми не переоформимо на себе. Але всі борги при цьому будуть анульовані фактично таким взаєморозрахунком із "Київенерго" і ця домовленість підтримана сьогодні "Київенерго" і міською владою. Ми не повинні сьогодні ставити киянам таку ситуацію, як іноді було, коли відключали цілими районами воду, не працювала ТЕЦ-6. Був такий випадок в минулому році. тому можуть надходити папери, але можна розуміти, що ці всі оплати будуть анульовані за рахунок тих можливостей "Київенерго", вони сьогодні господарюючий об’єкт. Уявляєте, Київ приймає це добро в стані, коли ми ще платежів від громадян не отримали, бо ми ще не хазяїни, а вже претензії по закупівлі газу, по ремонту мереж уже до киян, до київської влади. Тому тут складна ситуація. Вона не така проста.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко заявлял, что теплосети не интересны ни столице, ни "Киевэнерго".

Кроме того, адвокат Дмитрий Йовдий отметил, что перерасчет оплаты за тепло от "Киевэнерго" абсолютно незаконный.