Как заставить депутатов работать?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Лидеры двух парламентских фракций в апреле пропустили более половины голосований в Верховной Раде. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины. Там сообщили, что больше всего голосований пропустил сопредседатель фракции "Оппоблока" Юрий Бойко. За этот месяц он проголосовал 24 раза из около 270 возможных. Пропустила больше половины голосований и глава фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она проголосовала 84 раза. При этом, она, как и Юрий Бойко, были зарегистрированы на всех 12 заседаниях ВР.

Касательно руководителей других фракций, самые высокие показатели голосований — у Артура Герасимова из БПП. Олег Ляшко из Радикальной партии и Олег Березюк из партии "Самопомич" проголосовали в 65% случаев. Лидер "Народного фронта" Максим Бурбак принял участие в более 50% голосований парламента.

Показатели активности народных депутатов в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як показали себе народні обранці у порівнянні з іншими періодами? Чи стали вони голосувати менше?

— Загалом ми фіксуємо, що кожного місяця близько 50-60 депутатів пропускають понад 90% голосувань, тобто іншими словами, в парламенті близько 50-60 мертвих душ, і тому ми бачимо на табло, що не вистачає голосів для непринципових, неполітичних законопроектів. Я вважаю, що виборці повинні знати прізвища конкретних нардепів, які банально не працюють на своєму робочому місці у сесійній залі. Надзвичайно показовим в цьому плані є також голосування лідерів парламентських фракцій, які мали б бути певними еталонами, зразками в роботі для виборців для своїх однопартійців. Як і в попередньому місяці, ми фіксуємо найнижчі показники лише щодо участі в голосуваннях співголови Опоблоку Юрія Бойка і голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Щоправда, у Тимошенко в порівнянні з березнем показники — значно кращі. Тоді вона пропустила понад 90% голосувань, зараз цей показник зріс, але, в будь-якому разі, це майже вдвічі менше, аніж в середньому в лідерів фракцій.

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Така статистика для лідерів фракцій – це традиційна історія?

— На превеликий жаль, так, це традиційна історія — пропуски голосувань у сесійній залі, пропуски і серйозні недоліки у роботі в парламентських комітетах. Тобто трапляється достатньо банальна ситуація, коли лідери фракцій швидше працюють як публічні особи, вони працюють на брифінгу, з журналістами, вони працюють як організатори роботи фракцій, але в цей час вони не виконують свої обов’язки як нардеп. Я хочу нагадати, що відповідно до закону про статус нардепа, участь у голосуваннях – це обов’язок нардепа України, і тому ми привертаємо увагу до цього факту, і якщо вдасться завдяки подібній дослідницькій роботі поліпшити, принаймні, частково роботу нардепів, то ми можемо побачити і інші показники в плані законотворчості, тому що є ключова проблема, коли не за політичні законопроекти, тобто законопроекти, по яких не може бути розбіжностей, які прописані в коаліційній угоді, банально не вистачає голосів.

Чи можна прослідкувати закономірність в голосуваннях, в яких, наприклад, приймали участь Тимошенко чи Бойко?

— Я думаю, що по одному місяцю досить складно прослідковувати ті чи інші закономірності. Це швидше є те, що лідери фракцій концентруються на інших питаннях і не виконують повноцінно свої депутатські обов’язки. Щоправда, голова Опоблоку постійно наголошує на тому, що він не приймає участі у голосуваннях, мовляв, лише через те, що ВР не виконує свої функції, що його голос нічого не значить, що законопроекти від Опоблоку не виноситься на голосування, тощо. Але ця позиція не витримує критики.

Чи варто очікувати активізації роботи депутатів, більшої кількості законопроекті в наступні декілька місяців? Чи все переноситься вже на осінь?

— Я хочу сподіватись, що саме завдяки появі такої інформації лідери фракцій і низка нардепів, принаймні, будуть намагатись покращити репутацію своїх політичних сил і активніше працювати у парламенті. Ми також звертались кілька разів до спікера парламенту Андрія Парубія з тим, щоб він накладав штрафні санкції на нардепів за неучасть у голосуваннях, оскільки це є обов’язком нардепів. Зараз є штрафи за пропущені сесійні засідання, але, знову ж таки, депутати можуть з’являтись і банально бойкотувати роботу в ВР. Ми вважаємо, що відповідно до чинного законодавства в компетенції голови ВР накласти такі штрафні санкції.

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Штрафи – це єдиний механізм покарання?

— Штрафи – це не єдиний механізм, тобто штрафи для окремих нардепів можуть не грати жодного значення, але це спосіб привернути увагу громадськості. Коли вони побачать, що відомі політики отримують за результатами своєї роботи зарплату менше прожиткового мінімуму, скажімо, це стане предметом для детальнішого обговорення, можливо, для насмішок, але, на превеликий жаль, це спосіб якимсь чином принаймні частково, на кілька відсотків наростити ефективність роботи парламенту.

Наскільки передвиборча кампанія сильно впливає на активність депутатів?

— В останні місяці ми фіксуємо зростання законопроектів, які можна розглядати у передвиборчій площині, тобто так званих передвиборчих законопроектів, коли політики фактично влаштували конкурс, хто з них більше піклується про інтереси пенсіонерів. Тому ми побачили у ВР законопроект, яким передбачається ввести підвищення зарплати, або законопроект, який передбачає всі кошти, отримані в рамках конфіскації, спрямовувати на виплати пенсій, збільшення пенсій пенсіонерами, або ж подвоєння пенсій пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості. Подібних законопроектів, ми знаємо, що їх кількість буде зростати, але коли ми дивимось висновки Мінфіну, ми бачимо, що на депутатські забаганки просто не вистачає коштів в держбюджеті. Тому важливо критично оцінювати і законодавчу роботу, але думаю, що виборча кампанія буде характеризуватись не тільки законотворчістю, але і певними популістськими законопроектами, які будуть прийняті. Тому традиційно це вже характеристика будь-якої виборчої кампанії, коли кількість президентських вето різко зростає.

Напомним, ранее глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Голоса Столицы заявлял, что депутаты становятся прогульщиками еще до избрания в Раду. Тем не менее, лишение парламентариев мандатов за прогулы рискует стать механизмом борьбы с политическими конкурентами.