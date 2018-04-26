Эксперт: извините, но коррумпированность Денисовой — очевидна

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека будет охранять Нацгвардия. Такое решение приняло правительство на заседании в среду. В то же время Уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову сегодня ждут в НАПК. От нее хотят услышать объяснения по ее голосованию за свое собственное назначение на должность омбудсмена.

Как дальше может развиваться ситуация, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический эксперт Михаил Чаплыга.

(текст публикуется на языке оригинала)

Факт конфлікту інтересів Людмили Денисової — очевидний, чи тут не все так просто?

— Він є абсолютно очевидний. Більше того, саме про це в той же самий день чи на наступний день написав один з колишніх членів НАЗК, Руслан Рябошапка. І дуже детально розклав, в чому полягає саме конфлікт інтересів, які статті відповідного законодавства було порушено, і чітко розписав дії НАЗК, які повинні бути вчинені для того, щоб розслідувати, по-перше, це порушення. По-друге, винести свій вердикт і скласти адміністративний протокол, який спрямувати до суду.

Якщо Людмила Денисова не з'явиться в НАЗК, що тоді?

— Нічого це не змінить. Це — її право, і це абсолютно нормально. НАЗК зобов'язаний в даній ситуації скласти відповідний адмінпротокол і направити його до суду. При цьому бажано, щоб вони не протягнули терміни подання цього адмінпротоколу. Тому що суд може тоді визнати провину, але оскільки терміни вже сплили, ніякої відповідальності за це не буде. Тим не менше, перед тим, як скласти подібний протокол, НАЗК запрошує особу для того, щоб та надала пояснення свої, своє бачення і, можливо, заперечення. Але це не відміняє необхідності складання протоколу.

Мустафа Найєм говорив, що Денисова є політично заангажованою, і тому не може бути омбудсменом. Ви з ним можете погодитися?

— Так, погоджуюся. Тому що коли омбудсмен обирається від політичної партії, від політичної сили в парламенті, або це людина, яка була в політиці бодай один день, це, на жаль, не є добре. Це була традиція ще за Ніни Карпачової. Потім прийшла Валерія Лутковська, яка, на щастя, жодного дня в жодній партії не перебувала і депутатом не була, і не представляла якусь політичну силу. Зараз ми знову повернулися до тієї ще періоду Карпачової традиції цих політичних домовленостей про обрання. І саме обрання очільників тих інституцій, які за Конституцією повинні бути незалежними і політично незаангажованими.

Чи можуть Денисову змістити з посади і за якою процедурою?

— Є кілька процедур. Процедура перша — складає НАЗК відповідний протокол, після цього цей протокол направляється до суду. Якщо суд, а інших, я сподіваюся, варіантів немає, визнає провину, порушення антикорупційного законодавства, після цього вона повинна бути внесена до реєстру корупціонерів, і як особа, яка внесена до реєстру корупціонерів, вона не може займати відповідні посади.

Те, що уряд саме сьогодні вніс секретаріат Уповноваженого ВР з прав людини до переліку органів влади, які охороняються Націгвардією, це співпадіння?

— Насправді, це дикість. Для мене це просто дикість. В цивілізованій країні. В нас шість років попередньої практики жодної охорони приватної чи державної не було. Завжди були серед людей, бо це секретаріат Уповноваженого — це те місце, куди люди приходять з останньою надією. Навіть якщо ми не можемо вирішити питання людини, їй потрібно, щоб її хтось почув, їй треба щось сказати, і це, можливо, емоція. За ці шість років попередні було різне. Люди і з ножами кидалися, і обіцяли спалити, і кислотою облити. Чого тільки не обіцяли. Але тим не менше, ми завжди знаходили слова розуміння тої ситуації людей, і жодного разу в нас не було якихось думок навіть про якусь охорону. За всю історію викликали лише двічі поліцію, і то один раз викликав відвідувач, тому що йому хотілося зайти десь далі в приміщення і там провести якийсь мітинг. І це все. Я не розумію, навіщо там Нацгвардія. Від кого охороняти омбудсмена, який охороняє мене, як громадянина, і всіх від держави?

Реакція Заходу може бути якась на це?

— Насправді, реакція вже вся і була. І вже додати до цієї реакції щось додаткове неможливо. За півроку розпочнеться процедура наступної акредитації офісу. І я готовий посперечатися, що статус А — найвищий, який був в цієї інституції, буде втрачено.

Наразі ця ситуація може зашкодити іміджу України?

— Вона вже зашкодила. Вона вже зашкодила, і власне, про це і попереджали і посли "Великої сімки", про це попереджали всі міжнародні організації, про це попереджали і Офіс верховного комісара з прав людини в Женеві, попереджали про те, що не можна політичним торгом ставити політично заангажовану людину, і що це порушить взагалі основи і суть існування цієї інституції. На жаль, цього не дослухалися. Вже більш жорсткої реакції бути не може.

К слову, кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий в эфире Голоса Столицы заявил, что в Украине коррупция является государственной политикой. По его оценкам, при реальной детенизации экономики показатели бюджета и валового внутреннего продукта выросли бы гораздо серьезней.