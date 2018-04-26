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    Экс-глава Госатома: в атомной отрасли безобразие и преступления

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    32-я годовщина аварии на ЧАЭС (38)

    (обновлено: )19710
    В Украине ежегодно недофинансируется выполнение мероприятий по повышению безопасности эксплуатации АЭС, а это грубейшее нарушение международной конвенции по ядерной безопасности, считает экс-глава Госатома Георгий Копчинский.
    Панорама Запорожской АЭС
    RIA News А. Соломонов | Перейти в фотобанк

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Бывший председатель "Госатома" Украины Георгий Копчинский оценил действия украинского правительства страны по обеспечению атомной генерации как крайне негативные. 

    Чернобыльская АЭС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Годовщина Чернобыля: риски украинской атомной энергетики

    "Правительство относится к ядерной безопасности очень плохо. Фактически ядерная энергетика осталась без внимания руководства страны. Это особенно отчетливо сказывается (причем настолько очевидно, что просто диву даешься) в тарифной политике, которую придумывает наш так называемый комитет по нормированию в энергетике. В три раза тарифы для тепловых электростанций выше, чем тарифы для атомных электростанций. Получается дикая вещь: атомные электростанции дают больше половины потребляемой в стране электроэнергии, при этом получают оплату в виде денег в два раза меньше, чем получает тепловая генерация", — сказал Георгий Копчинский во время видеомоста Киев-Минск на тему "Годовщина аварии на ЧАЭС", который прошел в РИА Новости Украина.

    По его словам, на сегодня тепловая генерация Украины представлена энергоблоками, которые были  построены по проектам 50-60-х годов прошлого столетия, и которые отработали уже по два расчетных ресурса. 

    "Там очень сложная ситуация. И даже характерные экономические показатели: коэффициент использования установленной мощности теплоэлектростанций — меньше 30%, перерасход органического топлива — примерно 70-80 г на каждый киловатт/час. И вот такая электроэнергетика забирает львиную долю денег, которые получены, в первую очередь, за счет работы атомных электростанций! Здесь нет никаких логических объяснений. Здесь совершенно очевидный грабеж ядерной отрасли. И это продолжается уже не один десяток лет. Так уж сложилось в Украине, что тепловики оказываются всегда в большинстве в НКРЭ, а сегодня еще Гройсман заявляет, что деятельность этой комиссии не подконтрольно правительству — что хотят, то и творят. Я считаю, что это безобразие на грани преступления", — считает Копчинский.

    Запорожская АЭС
    Фото с сайта Запорожской АЭС
    Атомное сердце Украины начинает шалить

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    Эксперт подчеркнул, что поскольку долги "Энергорынка" перед "Энергоатомом" составили более 12 миллиардов гривен, то говорить о нормальной работе атомной энергетики очень трудно. 

    "Ежегодно недофинансируются даже такие вещи, как выполнение мероприятий по повышению безопасности. Есть у нас комплексная программа, которая давным-давно должна была быть выполнена, но она финансируется примерно на 50-60%. А это уже грубейшее нарушение международной конвенции по ядерной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы в конце концов кто-то из власть имущих обратил внимание на это ненормальное положение, потому что сегодня ядерная энергетика действительно является основой существования государства. Если будет продолжаться подобная ситуация, то в ближайшем будущем нам будет очень и очень сложно", — заключил Копчинский.

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