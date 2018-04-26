Экс-глава Госатома: в атомной отрасли безобразие и преступления

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Бывший председатель "Госатома" Украины Георгий Копчинский оценил действия украинского правительства страны по обеспечению атомной генерации как крайне негативные.

"Правительство относится к ядерной безопасности очень плохо. Фактически ядерная энергетика осталась без внимания руководства страны. Это особенно отчетливо сказывается (причем настолько очевидно, что просто диву даешься) в тарифной политике, которую придумывает наш так называемый комитет по нормированию в энергетике. В три раза тарифы для тепловых электростанций выше, чем тарифы для атомных электростанций. Получается дикая вещь: атомные электростанции дают больше половины потребляемой в стране электроэнергии, при этом получают оплату в виде денег в два раза меньше, чем получает тепловая генерация", — сказал Георгий Копчинский во время видеомоста Киев-Минск на тему "Годовщина аварии на ЧАЭС", который прошел в РИА Новости Украина.

По его словам, на сегодня тепловая генерация Украины представлена энергоблоками, которые были построены по проектам 50-60-х годов прошлого столетия, и которые отработали уже по два расчетных ресурса.

"Там очень сложная ситуация. И даже характерные экономические показатели: коэффициент использования установленной мощности теплоэлектростанций — меньше 30%, перерасход органического топлива — примерно 70-80 г на каждый киловатт/час. И вот такая электроэнергетика забирает львиную долю денег, которые получены, в первую очередь, за счет работы атомных электростанций! Здесь нет никаких логических объяснений. Здесь совершенно очевидный грабеж ядерной отрасли. И это продолжается уже не один десяток лет. Так уж сложилось в Украине, что тепловики оказываются всегда в большинстве в НКРЭ, а сегодня еще Гройсман заявляет, что деятельность этой комиссии не подконтрольно правительству — что хотят, то и творят. Я считаю, что это безобразие на грани преступления", — считает Копчинский.

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Эксперт подчеркнул, что поскольку долги "Энергорынка" перед "Энергоатомом" составили более 12 миллиардов гривен, то говорить о нормальной работе атомной энергетики очень трудно.

"Ежегодно недофинансируются даже такие вещи, как выполнение мероприятий по повышению безопасности. Есть у нас комплексная программа, которая давным-давно должна была быть выполнена, но она финансируется примерно на 50-60%. А это уже грубейшее нарушение международной конвенции по ядерной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы в конце концов кто-то из власть имущих обратил внимание на это ненормальное положение, потому что сегодня ядерная энергетика действительно является основой существования государства. Если будет продолжаться подобная ситуация, то в ближайшем будущем нам будет очень и очень сложно", — заключил Копчинский.