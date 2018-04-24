Старенький: смертность в тюрьмах - результат "реформ"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Полторы сотни заключенных умерли в 2018 году в следственных изоляторах. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Один из последних летальных случаев произошел в Киевском следственном изоляторе. Из-за смерти 22-летнего парня отрыто уголовное производство по статье "ненадлежащее оказание медицинской помощи".

В Министерстве юстиции говорят, что умерших в СИЗО в 2018 году, по сравнению с таким же периодом 2017 — уменьшилось на 30 человек. В целом в прошлом году в тюрьмах Украины умерли более 500 человек. По каждому из таких случаев проводится расследование.

Как уменьшить такую статистику и возможно ли это в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил глава Пенитенциарной службы Украины в 2014 году Сергей Старенький.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому така висока статистика смертності ще й досі? І якою вона була роки 3-4 тому?

— Насправді, якщо рахувати кількість людей, які померли, і те, на що посилається Мінюст, що їх померло там на 30 людей менше, ніж минулого року, то це така гра цифрами, за якою забувають про долі людей. Насправді, якщо говорити про кількість, то дійсно, може, померло на 30 людей менше, але треба враховувати, що минулого року на 20 тисяч людей сиділо менше в установах. Тобто зараз сидить менше 60, а минулого року сиділо майже 80 тисяч людей. Тому кількість таких випадків, наприклад, на тисячу в’язнів, вона зросла насправді, і найбільше насторожує те, що кількість смертності зростає через те, по-перше, неналежне надання медичної допомоги лікарями – їх просто немає зараз в установах. Міністерство юстиції придумало там нібито реформу, вони вивели з-під підпорядкування начальників установ всіх лікарів, познімали з них погони, але альтернативи ніякої не запропонували, нібито якась установа, абстрактне положення, тому лікарі масово почали звільнятися з установ, і їхній некомплект на сьогодні дуже великий, тобто фізично вони навіть не можуть справлятися з тим навантаженням, яке повинно бути.

По-друге, за останні 2-3 роки дуже сильно послаб режим умов утримання, і це призвело до того, що в установах вже нікого не дивує, що там потоком ллються наркотики та алкоголь, а наркотики та алкоголь – це звичайно, і захворюваності, і смерті від передозування, і, на жаль, конфліктні ситуації через алкоголь, бійки п’яні, і т.д., і т.д. І звичайно, на жаль, кількість смертей від насильницьких якихось дій, вона дійсно сильно зросла, і серед тих 150 чоловік, які на сьогоднішній день по статистиці, яку ГПУ приводить, на жаль, десь половина з них – це смерті неприроднім шляхом, тобто від передозування наркотиків, від насильницьких злочинів і т.д. Це все просто результат тої бездумної політики, яка на сьогоднішній день нібито називається реформою, а насправді просто призвела до того, що і персоналу немає, і займатись нема кому цим, і нікому це непотрібно насправді, на жаль, на сьогоднішній день.

Куди і як можуть поскаржитися ув'язнені і затримані, їх родичі на випадки злочинного ставлення з боку співробітників або інших ув’язнених?

— Насправді той факт, що порушене кримінальне провадження за ненадання медичної допомоги, це, якщо я не помиляюсь, на моїй пам’яті взагалі перший випадок, коли прокуратура зареєструвала таке провадження, хоча ознак таких дуже багато при різних смертях. І я думаю, що родичам померлих або їхнім адвокатам, якщо вони у них були там на той момент, необхідно обов’язково звертатись до прокуратури, щоб вони реєстрували таке провадження, і в рамках провадження уже цього про ненадання медичної допомоги або залишення в небезпеці, дивлячись які ознаки, щоб уже розбиралися безпосередньо, хто з персоналу не надав медичну допомогу, чому, і тоді уже буде наступати якась відповідальність. Але я просто нагадаю вам, що, якщо в установі повинен лікар бути, а його немає, то за це повинно нести відповідальність керівництво і Міністерства юстиції, і установи, яка призвело до того стану, що лікаря немає, і надавати медичну допомогу просто немає кому, хоча вона повинна бути, тому тут проблема, звичайно, набагато глибша, ніж просто неправильно полікували – там дуже часто немає кому лікувати.

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Яким чином адміністрація може протидіяти злочинному ставленню між ув'язненими, які відбуваються всередині установ позбавлення волі та можуть призвести до смерті ув’язненого?

— До цього створені вже дуже давно в установах оперативні підрозділи, вони повинні отримувати оперативну інформацію, якщо є якісь конфлікти, якщо є якісь азартні ігри, наприклад, азартні ігри призводять, не забавки просто, а це призводить до того, що один в’язень заборгує якусь суму, програє, наприклад, в карти, на нього потім починають тиснути, вибивати з нього ці борги. Наприклад, в київському СІЗО десь приблизно півтора місяці тому, але це інформація ще не задокументована офіційно, в’язня зарізали тільки за те, що він там заборгував і не міг повернути отой борг карткової гри. Тому оці всі процеси, які відбуваються між в’язнями, їх повинен контролювати персонал, і розводити по різних камерах, наприклад, цих людей, не допускати цієї гри, простіше покарати за гру в карти, ніж потім розбиратися, чому людину вбили через місяць, тому що вона не повернула 10 тис. доларів, наприклад. Тому перекрити обов’язково канали надходження наркотиків та алкоголю, тому що в наркотичному сп’янінні або в алкогольному сп’янінні людина ж, ми всі розуміємо, вона неадекватна і вона може вчинити будь-які насильницькі дії, і навіть не зрозуміє, що вона зробила, тільки потім, коли проспиться. А оці всі напрямки роботи, вони, на жаль, на сьогодні не просто запущені, багато хто навіть не розуміє, що їх треба перекривати, ці напрямки.

А хто в Україні взагалі відповідає за запровадження реформи у пенітенціарній системі?

— Три роки тому на себе взяло відповідальність Міністерство юстиції. Вони ліквідували Пенітенціарну службу, яка була самостійним органом, і тепер в Міністерстві юстиції працюють лікарі, в Міністерстві юстиції працюють пожежники, в Міністерстві юстиції працюють оперативні співробітники, які до Мінюсту формально нібито і не мають ніякого відношення, але міністр юстиції керує оцими всіма службами, які є. Тому вся відповідальність лежить на Міністерстві юстиції безпосередньо.

Деякі наші політики також побували у тюрмах. Але чому вони не спішать їх змінити повністю, як вважаєте?

— Для мене це дійсно дивне питання, тому що політики найвищого рівня дійсно бувають в установах, і вони знають, як це відбувається, і, як тільки вони виходять, вони тільки, можливо, на згадку собі беруть алюмінієву кружку і ставлять на стіл її собі службовий. Не знаю, це, можливо, питання до їхньої совісті, до їхнього розуміння. Такий цікавий факт скажу, навіть, якщо взяти Міністерство юстиції, то за останні чотири міністри, які були, або сам міністр, або його перший заступник, також сиділи в тюрмі за діяльність, в слідчих ізоляторах, як мінімум, і Лукаш, і Лавринович й інші… я вже не пам’ятаю прізвища. Але, як тільки вони виходять, вони, на жаль, забувають про ці проблеми, я думаю, що це коротка пам'ять або просто безсовісність.