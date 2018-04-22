Хозяйке на заметку. Как обезопасить себя и свое авто в ураган

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В столице ухудшается погода. В четверг, 19 апреля, штормовой ветер сорвал со здания ТРЦ на "Политехе" лист оцинковки и швырнул на пешеходный переход. Пострадала женщина.

Ранее сообщалось, что из-за сильных порывов ветра на улице Новоконстантиновской дерево разбило авто. В результате падения погнулась крыша и выбито заднее стекло в машине. Также на бульваре Шевченко на два припаркованных автомобиля упала ветка дерева.

Как говорят спасатели, объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Что делать во время сильного ветра, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал командир коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало.

Можно предсказать, где безопасно ходить или парковать авто?

— Да, конечно, можно это все сделать. Я, например, сам постоянно, когда паркую свой автомобиль, смотрю, чтобы вблизи абсолютно ни деревьев, никаких рекламных щитов, ничего не было, и всем советую, и людям тоже по тротуарам ходить и смотреть, чтобы рядом, особенно в период, когда Гидромедцентр предупреждает, что будут порывы ветра, обходить деревья, если видно, что оно трухлое, допустим, или большая крона у него. Особо опасные тротуары возле старых домов, где крыши шиферные, а жильцам домов советую на балконах, на лоджиях ничего не оставлять, потому что при сильном ветре вещи могут вылететь с балкона и нанести вред пешеходам.

Проверки какие-то происходят? Крепления рекламных конструкций?

— Это уже все компетенция собственников этих сооружений. Мы реагируем, если уже что-то произошло, какое-то несчастье, или упало, мы приезжаем и ликвидируем чрезвычайную ситуацию, то есть в нашу компетенцию не входят проверки. Набирайте, это прямой наш телефон, городской 430-37-13, это оперативный дежурный, можете сразу звонить, и мы моментально выедем.

Например, дерево падает на машину. Что должен сделать владелец автомобиля? В чьей компетенции вообще реагировать на такие события, кроме страховой этой машины?

— Скорее всего, обращаться к балансодержателю, это же деревья городские, поэтому город должен следить за этим.

Какова компетенция вашей службы спасения?

— Конкретно аварийно-спасательная служба, мы выезжаем на ликвидацию аварий. У нас пиротехнический взвод, мы проводим, ищем боеприпасы Второй мировой войны, также очень часто мы выезжаем на сбор ртути. У нас есть соответствующие приборы, ртутные анализаторы. На ДТП выезжаем, у нас очень широкая компетенция — аварии химические, замеры воздуха, воды.

Какого сейчас характера вызовы поступают? За какой помощью сейчас обращаются?

— Прошлую всю неделю мы проводили водолазные работы — пропали трое отдыхающих, переплывали речку на Жуковом острове и пропали.

Вы обеспечены техникой, кадрами и т.д.? Всего хватает?

— Слава богу, на нас обратили последние годы внимание и в полном объеме обеспечивают и финансово, и технически. Была закуплена очень новая техника, гидравлические инструменты, моторные лодки, судна на воздушной подушке, то есть мы укомплектованы для спасения и на воде, и на земле.

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Касательно вызовов — это непогода влияет или другие факторы?

— Очень разнообразные выезды происходят. Чаще всего, я же говорю, социальных выездов очень много, допустим, люди с тяжелым весом, неходячие — еженедельно по 3-4 выезда мы ездим, перевозим в больницу. Очень часто закрываются в квартирах, неизвестно, что в квартирах происходит, нас вызывает милиция, и мы открываем двери, естественно, в сопровождении милиции. Очень часто происходят также с ветром связанные, вот сегодня ездили: аварийная антенна оборвалась и свисала над тротуаром. Спасатели киевской службы спасения поехали и с помощью высотного оборудования забрались на крышу и сняли ее.