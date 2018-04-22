наверх
22.04.201820:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Хозяйке на заметку. Как обезопасить себя и свое авто в ураган

    (обновлено: )24
    Командир аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" рассказал главные правила безопасности в условиях штормового предупреждения.
    Последствия ураганного ветра в Киеве
    Фото kiev.informator.ua

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    В столице ухудшается погода. В четверг, 19 апреля, штормовой ветер сорвал со здания ТРЦ на "Политехе" лист оцинковки и швырнул на пешеходный переход. Пострадала женщина.

    Последствия ураганного ветра в Киеве
    Фото kiev.informator.ua
    Ночной ураган в Киеве: поломанные деревья, разбитые машины и балконы

    Ранее сообщалось, что из-за сильных порывов ветра на улице Новоконстантиновской дерево разбило авто. В результате падения погнулась крыша и выбито заднее стекло в машине. Также на бульваре Шевченко на два припаркованных автомобиля упала ветка дерева.

    Как говорят спасатели, объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

    Что делать во время сильного ветра, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал командир коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало.

    Можно предсказать, где безопасно ходить или парковать авто?

    — Да, конечно, можно это все сделать. Я, например, сам постоянно, когда паркую свой автомобиль, смотрю, чтобы вблизи абсолютно ни деревьев, никаких рекламных щитов, ничего не было, и всем советую, и людям тоже по тротуарам ходить и смотреть, чтобы рядом, особенно в период, когда Гидромедцентр предупреждает, что будут порывы ветра, обходить деревья, если видно, что оно трухлое, допустим, или большая крона у него. Особо опасные тротуары возле старых домов, где крыши шиферные, а жильцам домов советую на балконах, на лоджиях ничего не оставлять, потому что при сильном ветре вещи могут вылететь с балкона и нанести вред пешеходам.

    Проверки какие-то происходят? Крепления рекламных конструкций?

    — Это уже все компетенция собственников этих сооружений. Мы реагируем, если уже что-то произошло, какое-то несчастье, или упало, мы приезжаем и ликвидируем чрезвычайную ситуацию, то есть в нашу компетенцию не входят проверки. Набирайте, это прямой наш телефон, городской 430-37-13, это оперативный дежурный, можете сразу звонить, и мы моментально выедем.

    Мощный ураган в Швейцарии сдул поезд с рельсов. Видео
    DonQuijoteTV/Youtube
    В Швейцарии ураганный ветер сорвал поезд с рельсов

    Например, дерево падает на машину. Что должен сделать владелец автомобиля? В чьей компетенции вообще реагировать на такие события, кроме страховой этой машины?

    — Скорее всего, обращаться к балансодержателю, это же деревья городские, поэтому город должен следить за этим.

    Какова компетенция вашей службы спасения?

    — Конкретно аварийно-спасательная служба, мы выезжаем на ликвидацию аварий. У нас пиротехнический взвод, мы проводим, ищем боеприпасы Второй мировой войны, также очень часто мы выезжаем на сбор ртути. У нас есть соответствующие приборы, ртутные анализаторы. На ДТП выезжаем, у нас очень широкая компетенция — аварии химические, замеры воздуха, воды.

    Какого сейчас характера вызовы поступают? За какой помощью сейчас обращаются?

    — Прошлую всю неделю мы проводили водолазные работы — пропали трое отдыхающих, переплывали речку на Жуковом острове и пропали.

    Вы обеспечены техникой, кадрами и т.д.? Всего хватает?

    — Слава богу, на нас обратили последние годы внимание и в полном объеме обеспечивают и финансово, и технически. Была закуплена очень новая техника, гидравлические инструменты, моторные лодки, судна на воздушной подушке, то есть мы укомплектованы для спасения и на воде, и на земле.

    Смотрите также: Автокефалия и "правые" радикалы. К церковным погромам готовы?

    Касательно вызовов — это непогода влияет или другие факторы?

    — Очень разнообразные выезды происходят. Чаще всего, я же говорю, социальных выездов очень много, допустим, люди с тяжелым весом, неходячие — еженедельно по 3-4 выезда мы ездим, перевозим в больницу. Очень часто закрываются в квартирах, неизвестно, что в квартирах происходит, нас вызывает милиция, и мы открываем двери, естественно, в сопровождении милиции. Очень часто происходят также с ветром связанные, вот сегодня ездили: аварийная антенна оборвалась и свисала над тротуаром. Спасатели киевской службы спасения поехали и с помощью высотного оборудования забрались на крышу и сняли ее.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн". Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Взрывы, столкновения и массовые задержания. Протесты в Ереване продолжаются
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна