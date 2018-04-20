Дизель уже скоро станет дефицитом - Куюн

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Межведомственная комиссия по международной торговле планирует ввести ограничения на импорт топлива, вследствие чего оно может подорожать на 30-40%. Расследование межведомственной комиссии по этому вопросу может продолжаться почти до года. Но дело в том, что ограничения могут быть введены временно, до окончания расследования. Говорят, что де-факто они уже действуют.

Какие могут быть последствия от принятия этого решения, спрогнозировал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире радиостанции Голос Столицы.

Откуда взялось предложения по введению квот на импортное топливо в Украине?

— Речь идет о том, что в конце марта крупнейший НПЗ "Укртатнафта" обратился в Межведомственную комиссию по международной торговле с требованием ввести квоты и пошлины на импорт нефтепродуктов. Предлагается это сделать уже с 1 мая текущего года. И конечно, учитывая что 80% бензина и дизтоплива мы получаем по импорту, то, конечно, это приведет к колоссальной перестройке рынка в пользу, собственно, "Укртатнафты".

Хватит ли влияния "Укртатнафты" на то, чтобы протащить это решение через Кабмин и соответствующую комиссию?

— Никакой уверенности нет в том, что это решение не будет принято, потому что знаем, что Украина — это страна чудес, то есть даже самое невероятное решение может быть принято. Мы видим, что лоббисты завода группы "Приват", что ведут работу по, скажем так, агитации чиновников, входящих в эту комиссию, с целью принятия этих мер, поэтому посмотрим.

Насколько велики объемы производства единственного НПЗ, который в Украине работает?

— Вот это и является на самом деле главной причиной непонимания рынка инициатив "Укртатнафты". Потому что если мы смоделируем ситуацию и возьмем ее предложение, и попробуем его вписать в существующие объемы потребления, то мы видим, что завод не справится с задачей. И это приведет к возникновению нехватки топлива. Чисто технически, потому что, например, рынку надо намного больше, особенно дизтоплива, чем они могут произвести. И это значит, что будет дефицит и это значит, что цена может вообще неконтролируемо и непрогнозируемо расти. В прошлом году мы буквально за несколько дней получили рост цен на сжиженный газ в полтора раза, при том, что объем дефицита был сравнительно небольшим. И здесь мы видим по нашим расчетам, что дефицит в пиковые месяцы — летние, осенние — может достигать 20%.

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От 50% до 80% топлива Украина сегодня импортирует. Если будут вводиться квоты какие-то на беспошлинный ввоз, насколько цены на топливо на украинских АЗС могут все-таки вырасти?

— Мы исходим из того, что "Укртатнафта" не сможет обеспечить те объемы поставок, которые они намеряли в своем заявлении. Соответственно, нужно будет импортировать дополнительные объемы, на них "Укртатнафта" предлагает ввести пошлину в размере 30% от таможенной стоимости. В текущих ценах это добавит порядка 5 гривен на литр.

То есть и бензин, и дизельное топливо могут вырасти по цене на пять гривен?

— Да, но по бензину, скажем так, ситуация более менее выглядит нормально, потому что много "Укртатнафта" производит этого топлива. А по дизелю будет абсолютно однозначный дефицит и абсолютно однозначная необходимость дополнительного импорта с этой большой пошлиной.

Вызовет ли это подорожание, в том числе, и сжиженного газа?

— Безусловно. Что такое сжиженный газ? Сжиженный газ – это заменитель бензина и чем дороже бензин, тем дороже будет любое другое топливо. Поэтому тут, честно говоря, настолько нереалистичный сценарий они пишут и предлагают, что даже сложно на самом деле спрогнозировать, какие это будет иметь последствия.

Последние годы получалось, что цена на дизельное топливо и на бензин на украинских заправках так или иначе коррелировала и реагировала на изменения курса гривны. Если сейчас ряд экономистов прогнозируют, что на лето гривна может несколько ослабиться по отношению к сегодняшнему уровню, плюс вот это решение на квоты, то есть к этому подорожанию на пять гривен может еще добавится некий процент?

— На самом деле в механизме ценообразования ничего не изменится, потому что мы не перестанем быть импортозависимой страной. "Укртатнафта" предлагает вместо нефтепродуктов импортировать нефть, от котировок которой мы все равно будем зависеть и раз это все равно будет импорт, значит, у нас будет эта картина тоже определяющей. Поэтому она тоже будет влиять на цену, то есть все факторы, которые есть сегодня, сохранятся. Я бы даже сказал, усугубятся в связи с тем, что будет постоянный риск недопоставок на рынок.

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Сообщение от слушателя "Логика по-украински: запретить ввоз машин ниже Евро-5, лоббировать выпуск отечественного "шмурдяка". Моя машина 2016 года не воспринимает топливо Кременчугского НПЗ". На сколько украинское топливо по качеству хорошее?

— Скажем так, ситуация двоясная. Потому что на самом деле Кременчугский завод с прошлого года перешел на выпуск топлива стандарта Евро-5, то есть те исследования, которые были, показывают соответствие этим показателям. Но другое дело, что в условиях те же квот и, как я говорю, дефицита поставок и роста цен, это всегда сопровождается ростом теневого рынка, то есть просто становится очень выгодно завозить контрабанду и производить нелегальные нефтепродукты внутри страны. Я думаю, что будет неизбежен ренессанс вот этого фальсификата и, естественно, весь он выплеснется на заправочные станции и вот этого мы больше всего опасаемся.

Может, это делается для того, чтобы взять под контроль потоки фальсификата?

— Это уже версии, скажем так, конспирологические. Но вот это последствия в плане увеличения теневого рынка. Особенно обидно то, что как раз есть прогресс в борьбе с этим явлением в последние годы, но вот эта ситуация будет провоцировать снова возрождение этого ремесла.

Ранее эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявлял, что цены на бензин превысили покупательную способность украинцев.

А эксперт по вопросам энергетики и нефтепродуктов Валентин Землянский отметил, что государство самоустранилось от стабилизации рынка бензина.