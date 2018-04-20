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    Интервью

    Дизель уже скоро станет дефицитом - Куюн

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (976)

    (обновлено: )61430
    Введение квот на импорт топлива приведет к колоссальной перестройке рынка в пользу "Укртатнафты" и спровоцирует рост рынка фальсификата, считает эксперт.
    Работа автозаправочной станции. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы 

    Межведомственная комиссия по международной торговле планирует ввести ограничения на импорт топлива, вследствие чего оно может подорожать на 30-40%. Расследование межведомственной комиссии по этому вопросу может продолжаться почти до года. Но дело в том, что ограничения могут быть введены временно, до окончания расследования. Говорят, что де-факто они уже действуют. 

    Какие могут быть последствия от принятия этого решения, спрогнозировал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Откуда взялось предложения по введению квот на импортное топливо в Украине

    — Речь идет о том, что в конце марта крупнейший НПЗ "Укртатнафта" обратился в Межведомственную комиссию по международной торговле с требованием ввести квоты и пошлины на импорт нефтепродуктов. Предлагается это сделать уже с 1 мая текущего года. И конечно, учитывая что 80% бензина и дизтоплива мы получаем по импорту, то, конечно, это приведет к колоссальной перестройке рынка в пользу, собственно, "Укртатнафты".

    Хватит ли влияния "Укртатнафты" на то, чтобы протащить это решение через Кабмин и соответствующую комиссию?

    — Никакой уверенности нет в том, что это решение не будет принято, потому что знаем, что Украина — это страна чудес, то есть даже самое невероятное решение может быть принято. Мы видим, что лоббисты завода группы "Приват", что ведут работу по, скажем так, агитации чиновников, входящих в эту комиссию, с целью принятия этих мер, поэтому посмотрим.

    Насколько велики объемы производства единственного НПЗ, который в Украине работает?

    — Вот это и является на самом деле главной причиной непонимания рынка инициатив "Укртатнафты". Потому что если мы смоделируем ситуацию и возьмем ее предложение, и попробуем его вписать в существующие объемы потребления, то мы видим, что завод не справится с задачей. И это приведет к возникновению нехватки топлива. Чисто технически, потому что, например, рынку надо намного больше, особенно дизтоплива, чем они могут произвести. И это значит, что будет дефицит и это значит, что цена может вообще неконтролируемо и непрогнозируемо расти. В прошлом году мы буквально за несколько дней получили рост цен на сжиженный газ в полтора раза, при том, что объем дефицита был сравнительно небольшим. И здесь мы видим по нашим расчетам, что дефицит в пиковые месяцы — летние, осенние — может достигать 20%. 

    От 50% до 80% топлива Украина сегодня импортирует. Если будут вводиться квоты какие-то на беспошлинный ввоз, насколько цены на топливо на украинских АЗС могут все-таки вырасти?

    — Мы исходим из того, что "Укртатнафта" не сможет обеспечить те объемы поставок, которые они намеряли в своем заявлении. Соответственно, нужно будет импортировать дополнительные объемы, на них "Укртатнафта" предлагает ввести пошлину в размере 30% от таможенной стоимости. В текущих ценах это добавит порядка 5 гривен на литр.

    Заправка
    REUTERS Benoit Tessier
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    То есть и бензин, и дизельное топливо могут вырасти по цене на пять гривен? 

    — Да, но по бензину, скажем так, ситуация более менее выглядит нормально, потому что много "Укртатнафта" производит этого топлива. А по дизелю будет абсолютно однозначный дефицит и абсолютно однозначная необходимость дополнительного импорта с этой большой пошлиной.

    Вызовет ли это подорожание, в том числе, и сжиженного газа?

    — Безусловно. Что такое сжиженный газ? Сжиженный газ – это заменитель бензина и чем дороже бензин, тем дороже будет любое другое топливо. Поэтому тут, честно говоря, настолько нереалистичный сценарий они пишут и предлагают, что даже сложно на самом деле спрогнозировать, какие это будет иметь последствия. 

    Последние годы получалось, что цена на дизельное топливо и на бензин на украинских заправках так или иначе коррелировала и реагировала на изменения курса гривны. Если сейчас ряд экономистов прогнозируют, что на лето гривна может несколько ослабиться по отношению к сегодняшнему уровню, плюс вот это решение на квоты, то есть к этому подорожанию на пять гривен может еще добавится некий процент?

    — На самом деле в механизме ценообразования ничего не изменится, потому что мы не перестанем быть импортозависимой страной. "Укртатнафта" предлагает вместо нефтепродуктов импортировать нефть, от котировок которой мы все равно будем зависеть и раз это все равно будет импорт, значит, у нас будет эта картина тоже определяющей. Поэтому она тоже будет влиять на цену, то есть все факторы, которые есть сегодня, сохранятся. Я бы даже сказал, усугубятся в связи с тем, что будет постоянный риск недопоставок на рынок. 

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    Сообщение от слушателя "Логика по-украински: запретить ввоз машин ниже Евро-5, лоббировать выпуск отечественного "шмурдяка". Моя машина 2016 года не воспринимает топливо Кременчугского НПЗ". На сколько украинское топливо по качеству хорошее? 

    Желтый цвет светофора
    gloss.ua
    Эх, дороги. Аллергия на желтый спровоцирует везде кроваво-красный

    — Скажем так, ситуация двоясная. Потому что на самом деле Кременчугский завод с прошлого года перешел на выпуск топлива стандарта Евро-5, то есть те исследования, которые были, показывают соответствие этим показателям. Но другое дело, что в условиях те же квот и, как я говорю, дефицита поставок и роста цен, это всегда сопровождается ростом теневого рынка, то есть просто становится очень выгодно завозить контрабанду и производить нелегальные нефтепродукты внутри страны. Я думаю, что будет неизбежен ренессанс вот этого фальсификата и, естественно, весь он выплеснется на заправочные станции и вот этого мы больше всего опасаемся. 

    Может, это делается для того, чтобы взять под контроль потоки фальсификата?

    — Это уже версии, скажем так, конспирологические. Но вот это последствия в плане увеличения теневого рынка. Особенно обидно то, что как раз есть прогресс в борьбе с этим явлением в последние годы, но вот эта ситуация будет провоцировать снова возрождение этого ремесла.

    Ранее эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявлял, что цены на бензин превысили покупательную способность украинцев.

    А эксперт по вопросам энергетики и нефтепродуктов Валентин Землянский отметил, что государство самоустранилось от стабилизации рынка бензина.

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