Полиграф не для Савченко - правозащитник

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Надежда Савченко подозревается в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. Сама депутат назвала свои действия "политической провокацией" и объявила голодовку, прервав ее только для того, чтобы иметь возможность пройти полиграф.

Чем обернется для подозреваемой проверка на полиграфе, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил (17 апреля — Ред.) адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи матимуть силу в суді свідчення, отримані через поліграф?

— Я відразу хочу уточнити, що згідно нашого законодавства такий метод дослідження як поліграф відсутній в кримінальному процесі, і його дані не є доказом. Це не тільки по нашому законодавству, і по законодавству інших країн. Поліграф в основному використовується при підборі кадрів, він більше має психологічне значення. І друге, що він проводиться… От з Надією Савченко не допит, а дослідження її стану, вона відповідає на питання експерта, не слідчого, а експерта. Тому говорити, що це допит із застосуванням поліграфа, не зовсім буде коректно. Призначена психо-фізіологічна експертиза. Її проводять експерти. Так, там психологи, і один із методів дослідження її, можна застосувати опитування, анкетування, інші методи психології є, які дозволені законом. І один із методів — це встановлення її стану в момент відповіді на питання експертів. Тому говорити, що це допит із застосуванням поліграфа, не зовсім буде точно. Значить, психо-фізіологічну експертизу експерти мають право проводити, але дані поліграфа не є доказом. Згідно закону є доказом ті дослідження, які можна перепровірити. Наприклад, якщо досліджують підпис або почерк, то при повторній експертизі і при третій експертизі, і п'ятій, і десятій, можна дати іншому експерту, поліграфу, почеркознавцю, і він проведе дослідження. Можна якусь річ дослідити — той же наркотик чи ще щось — повторно. З точки зору даних поліграфа, якщо одну людину взяти і провести по тих же питаннях на різних поліграфах, то і дані будуть різні. Тобто дослідження таке не має законної сили. Їх не можна перепровірити. Кожен раз ці дані будуть різні.

Питання змодеровані саме експертом, чи експерт може ставити питання, підготовлені слідчими?

— Вони разом готують питання, оскільки слідчий не є фахівець. Кожен експерт, у нього своя методологія, своя методика. І готують разом вони. Слідчий — так, присутній, але питання задає експерт в даному випадку. А експерт не має права допитувати. Тому я повторюю, це — не є допит.

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Тому застосування поліграфа вимагає присутність адвоката при цій процедурі?

— Я розумію адвоката, який заперечував. Я його підтримую. Він правильно робить, що це заперечує. І потім буде, особливо, якщо результати цього дослідження не будуть задовольняти, то, звичайно, що це буде одна з причин. Дивіться, при допиті участь захисника обов'язкова по справах такої категорії, оскільки це особливо тяжкі і тяжкі злочини. Але згідно закону і КПК, і закону про судову експертизу, участь адвоката при проведенні експертизи взагалі не передбачена. Вони вважають, що це проводиться експертиза, а тому участь адвоката тут не передбачена. Ви розумієте, така казуїстика в законі. А ще цей КПК взагалі споганив процес досудового дослідження, розслідування, процес судових експертиз. Тому тут — двояко. Якщо це допит, то участь обов'язкова. Але якщо захисника не запросили, значить, це є звичайна експертиза психо-фізіологічна, із застосуванням такого методу дослідження, як поліграф. І участь захисника не обов'язкова.

Чи може людина відмовитися від застосування поліграфа?

— Взагалі це тільки проводиться добровільно. І на мій погляд, це помилка Надії Савченко, що вона на це погодилася. Це одна з форм психологічного тиску на підозрюваного, на обвинуваченого. Це практикують працівники карного розшуку, коли затримують людину, доказів немає, і психологічно тиснуть на нього, щоб він зізнався. І починають шантажувати, і шельмувати за допомогою цього детектора брехні.

Скільки може тривати така експертиза? Вона може, у випадку, якщо це тиск, тривати добу або дві?

— Не менше трьох годин, як правило, 3-4 години. І може за один день не провестися. За три дні. От у мене було, одного підозрюваного підозрювали в тому, що він застрелив свою двоюрідну сестру. Три дні проводилася це експертиза. Він дав свою згоду. Результати були на нашу користь. Але слідчий викинув її потім в урну і сказав: це не доказ. Тобто маніпулюють цією експертизою. І в той же час, дуже багато експертиз, де люди визнавали себе винними, а в судовому засіданні я заявляв клопотання — неналежний доказ, експерти не є фахівцями, як експерти, вони не… У нас не готують експертів по поліграфу. Вони не є, не включені в реєстр судових рішень. І я заявляв клопотання про неналежний доказ, і таких експертів ми виставляли із зали суду в коридор, і ці експертизи не бралися до уваги.

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Невже Надія Савченко не розуміла, що це елемент тиску? Чому вона погодилася?

— Це треба в Савченко спитати, чому вона погодилася. На мій погляд, це з її сторони велика помилка. Тому що неможливо перевірити дані. Можна сфальшувати ці дані і видати як істину, і потім показувати по телебаченню, що дивіться, вина Савченко підтвердилася на детекторі брехні. Потрібно записувати на відео всі дані, показники, її ж там датчиками зараз обкладуть, і показники будуть записувати. І щоб на цій експертизі свій експерт з адвокатом сидів і контролював. Але все рівно вони сфальшують.

Десь у світі поліграф є дієвим доказом винуватості?

— Ні. Можливо, є. Але основні ведучі, навіть в США в судовому процесі не є доказом по справі. В РФ також є постанова Пленуму Верховного Суду, який не визнає поліграф як доказ.

Де навчають експертів роботи з поліграфом?

— Експертів немає, є спеціалісти. Експерт — це має експертний дозвіл. Допуску до такого виду експертизи, як застосування поліграфа, немає в переліку. Але РФ, я знаю, в Ставропольському краї є цілий такий центр по підготовці для РФ, тому що я в Росії вчився на слідчому факультеті і це добре знаю, і вони готують спеціалістів. Але це для оперативних апаратів.

Наші спеціалісти звідки взялися?

— От вони вчаться там, в основному, в Росії.

Можливо, і в США?

— Мені невідомо, чи навчаються в США. Я знаю, що багато наших експертів, яких я особисто знаю, і спеціалістів-поліграфів, вони навчалися в Росії.

Потрібно мати ліцензію на цей вид діяльності?

— Вони мають якийсь сертифікат чи свідоцтво, що вони закінчили курс навчання на спеціаліста поліграфу.

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