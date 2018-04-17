В военкомат не спешат: низкая явка и незаконные вручения повестки

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Киевляне призывного возраста не спешат в военкоматы. О низкой явке призывников заявил глава киевской призывной комиссии, заместитель председателя киевской госгорадминистрации Дмитрий Давтян. По его словам, по результатам двух-трех уведомлений в призывных участках появляются только около 3% граждан призывного возраста.

Отметим, что на срочную службу в Киеве этой весной планируют призвать 563 киевлянина, из которых 358 человек — в Вооруженные силы Украины, 135 — в Национальную гвардию Украины, 40 — в Госпогранслужбу, а 30 человек планируется отправить в Государственную службу специального транспорта.

Подробнее о причинах низкой явки призывников в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Скриншот с видео Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

У Київській мерії уже заговорили про занизьку явку. Чи не зарано?

— Знаючи про минулі призови і про те, що там також явка була невисока, готуються завчасно і завчасно починають надсилати повістки. Бо призов дійсно стартує з 1 квітня по 31 травня цього року.

А коли починають розсилати повістки?

— А повістки почали розсилати трошки завчасно, тому що призов передбачає, що треба з'явитися, у військкомат прийти, пройти медкомісію, у подальшому отримати вже безпосередньо розпорядження і направлення у рід військ, якщо людина дійсно придатна до військової служби і не має інших причин до відстрочки.

А якщо говорити про кількість призовників які з'являються — 3%, чи погоджуєтесь ви з такими цифрами? Чим можна пояснити таку низьку явку?

— Погоджуюсь, безумовно, тому що це офіційні дані, у мене немає підстав їм не довіряти, а щодо явки, ви знаєте, я не так давно спілкувався з представниками Фінляндії, зокрема з їхніми військовими, так вони кажуть про те, що у них є теж проблеми з явкою, незважаючи на те, що умови служби у фінській армії краще, ніж в українській. Так само є проблеми і у шведській армії. Тобто, проблеми є всюди.

Інше питання, наскільки така неявка і ухиляння є значним. Як на мене, в Києві воно є дійсно значним, хоча Київ отримує, якщо подивитися по статистиці, не такий великий відсоток, скільки треба нам призивати людей.

Тобто, в принципі по тим людям, які є, виконувати розпорядження по призову, як на мене, не мало би складати труднощів, але бачимо, що труднощі виникають. Бо дійсно молодь не хоче йти служити до Збройних сил.

Це єдина причина?

— Я думаю, що так. Багато хто каже, що не хоче там гаяти час, не знає що там робити, що там будуть бордюри фарбувати і прибирати та більше нічого.

Хоча я хочу сказати і розвінчати той міф, що це вже далеко не так. Призовники, які вже відслужили, починаючи з 2015 чи 2014 року, можуть розказати, що крім того, що вони там прибирали листя і т.д, їх навчили багато чому корисному, вони були на полігонах, на стрільбах, вони проходили військову підготовку, тому це вже міф, який лишився, що в армії строковики зараз лише займаються прибиранням.

Нічого подібного, строковики освоюють певні професії, строковики проходять бойові навчання, і служба зараз є набагато кориснішою і цікавішою, ніж це могло бути раніше.

3% тих, хто з'явився до призовних ділянок по Києву, а по Україні ця цифра суттєво відрізняється?

— По Україні, як мені відомо, якщо взяти минулий рік, то так, скажімо, були області, які справлялися у повному обсязі, фактично у них показники доходили ледь не до 100%.

Наприклад, мені відомо, у Західній Україні були такі показники. Тобто, дійсно є області, де особливих проблем не виникає, і вони виконують той план по призову, який їм доводиться.

Пан Давтян сказав: «Ми повинні разом з районними комісарами і главами РДА докласти всіх зусиль, щоб виконати поставленні завдання». Про які саме методі і зусилля йдеться?

— Це ж історія не нова, мовляв, якщо там хтось ухиляється радикально, можливо хай дільничний інспектор поліції до нього навідається, можливо когось із військкомату пришлемо і так далі. Хоча треба визнати, що об'єктивно навіть людей не вистачає, щоб обійти ці всі адреси.

Тобто, ця історія не нова, будуть використовувати ті ж методи, які є, старатися максимально вручити повістку під розписку, потім можливо когось притягнути до адмінвідповідальності за неявку, отаким чином і будуть діяти. Хоча тут хочу додати, що Міноборони багато зробило по рекламній кампанії щодо прийняття на контрактну службу в ЗСУ, мені здається, що це був крок у правильному напрямку, коли дійсно популяризувалася служба за контрактом.

Мені здається, що варто було б зробити Міноборони і Генштабу подібні не просто ролики, а можливо фільми, про те як зараз відбувається служба строковиків, щоб розвіяти багато страшилок та міфів.

За словами пана Давтяна, інформування через житлово-експлуатаційні організації не стало таким ефективним, як очікувалося. А що можуть зробити військкомати для збільшення і покращення явки призовників?

— Перше, що мені приходить на думку, це збільшення військово-патріотичного виховання молоді. Для того, щоб військовий обов'язок по несенню військової служби був не повинністю, а почесним обов'язком. Військкомати зобов'язані діяти лише в межах правового поля.

Будь-який державний орган, згідно статті 19 Конституції, зобов'язаний діяти у спосіб, визначений законами України. І сказати, якими ще ноу-хау можуть скористуватися військкомати, мені досить складно, бо я як юрист виходжу з того, що всі зобов'язані діяти лише в межах закону.

Якщо з якихось причин, можливо, росте неявка призовників, то можливо треба перебудовувати військово-патріотичне виховання молоді.

Згадаймо як облави нічними клубами проводили, поліцію підключали.

— То все незаконні ноу-хау військкоматів, вони направлені не на збільшення явки призовників, тому що те, що людині незаконно вручається повістка, не значить, що він із цією повісткою обізнаний. У нас є закон про військовий обов'язок, військову службу, який говорить, що з моменту оголошення указу президента про призов усі особи призовного віку зобов'язані самі, не чекаючи повісток, з'явитися до військкомату.

Чому вони це не роблять, це вже персональна відповідальність кожної особи, яка не прийшла. І можливо військкоматам ретельніше слід складати адмінпротоколи і направляти ці адмінпротоколи за неявку призовників до військкоматів, а не влаштовувати ті шоу, коли перекриваються цілі квартали, як було у Львові, провулок Крива Липа, і всім поголовно вручаються повістки, незалежно від того, служила людина у війську чи не служила.

Просто говорять: ПІБ? І виписують повістку, навіть якщо ця людина в місті не проживає.

Тепер повістки вручати не треба, так?

— Ні, не так. Закон має запобіжний елемент про те, що якщо призовник якимось чином не може отримати повістку, бувають такі випадки, коли нерадиві особи, що розносять повістки, іх не вручають, а кидають до поштової скриньки, чи ще щось. Закон має запобіжник для того, щоб не зірвати військовий призов.

Якщо призовнику не прийшла повістка, він зобов'язаний сам з'явитися на призовну дільницю і сказати: я призовник, я особа чоловічої статі призовного віку і прийшов до вас відповідно до закону про військову службу.

Яка відповідальність за законом передбачена тим, хто не з'являється?

— За те, що не з'являється за викликом у військкомат, передбачена адмінвідповідальність. А у нас ще є така стаття 335 ККУ, яка говорить, що за ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Ухилення, мається на увазі не те, що він не з'явився за повісткою, а те що він вчинив якісь дії, які були направлені саме на ухилення. А саме: наприклад, змінив місце проживання, не повідомивши про це у військкомат.

Розумієте, він має щось зробити. Не просто не прийти за повісткою, а щось об'єктивно вчинити.

Тут дуже тонка межа, щоб довести те чи інше.

— Дуже тонка. Держава має гарантувати те, що її армія буде обороноздатна. І у нас є стаття 65 Конституції України, яка визначає обов'язок громадянина захищати вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України.

І це не є право, це є обов'язок, який всі зобов'язані нести. І ухилення від військової служби, від призову на військову службу, є кримінально-карним злочином, і при якихось умовах може бути застосовано покарання.

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К слову, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что у женщин есть право служить в армии, а обязательный призыв нужно отменить вообще. Также он высказал мнение, что весенний призыв доказывает отсутствие реформирования ВСУ.