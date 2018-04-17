Хозяйке на заметку. Сколько антибиотиков в курином мясе

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Один из крупных производителей курятины на украинском рынке запустил новый бренд — куриное мясо без антибиотиков и стимуляторов роста. Продажи стартовали в конце декабря прошлого года. В ближайших планах компании — поместить продукцию на полки крупнейших ритейлеров Украины в ценовом сегменте средний плюс.

Производители заявляют, что их куры растут без антибиотиков и других стимуляторов роста. Их выращивают на Владимир-Волынской птицефабрике. Однако эта технология требует высокого уровня биобезопасности и строгого соблюдения гигиены. Это усложняет производство и удорожает продукцию.

Насколько это реалистичные заявления и как такая продукция будет конкурировать с мини-фермами, рассказал исполнительный директор ООО "Агромарс" Алексей Марченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала) sb.by Эксперт рассказал, какое мясо чаще всего "пичкают" антибиотиками

Чи можна назвати таку курятину еко-продукцією?

— Скоріше за все, треба спочатку визначити, що взагалі значить цей термін. Тому що, звичайно, якщо в Україні, яка рухається по європейських принципах, канонах, нормах, а ми якраз рухаємось до європейських норм і забезпечення їх, і виконання, більше того, ми присутні вже на ринку Європи, то, звичайно, вирощування м'яса птиці передбачає відмову від використання антибіотиків. Європа вже давно користується іншими засобами, які допомагають їй боротись в даному випадку із захворюваннями птиці іншими засобами, які не належать до таких ризикових груп, як антибіотики і таке інше. Але виключення з технології вирощування лише антибіотиків не буде значити, що вся ця продукція буде органічною, адже ми, на жаль, прив'язані до багатьох речей, які є технологічними елементами вирощування м'яса птиці, виробництва м'яса птиці. Це корма. Чесно кажучи, в кормах також можуть бути залишки, ми прив'язані до ринку українського зерна, українських ресурсів, які є сьогодні і, на жаль, ці ресурси не позбавлені хімії. Тому в будь-якому випадку, якщо вважати м'ясо органічним, позбавленим повністю хімії, то в такому випадку, за таких умов, якщо український фермер, який виробляє зерно, буде користуватись хімікатами, то, звичайно, є, скажімо так, можливість говорити про те, що якимось чином якісь залишки можуть бути навіть в м'ясі птиці, яка з'їсть цю продукцію, це зерно.

Що стосується антибіотиків, то ми, дійсно, в цілому в Україні рухаємось шляхом Європи і сьогодні у нас на виробництві замість антибіотиків, які були панацеєю від різного роду захворювань птиці, сьогодні ми переходимо на засоби, якими користуються європейці. Це комплекс органічних кислот, які абсолютно безпечні для птиці, які абсолютно безпечні в подальшому і для людини. Використовуємо інші біологічні біопрепарати, які також нам дозволяють тримати здоров'я птиці в належному стані. Це пробіотики і таке інше. Я думаю, що найближчим часом ми, по-перше, виконуючи всі обіцянки перед ЄС, які свого часу були надані ми зобов'язані будемо перейти повністю на технології, якими сьогодні користується в даному плані Європа.

Чи будуть такі ферми уразливі до якихось пандемій тваринного походження? РИА Новости Украина Евгений Котенко Дорошенко: почем в Украине мясо, и почему врет Госстат

— Пандемія — це дещо інше. Весь світ користується на сьогодні вакцинами, все поголів'я птиці та взагалі худоби вакцинується від того, щоб не було цих пандемій. Пандемії — це інфекційні хвороби, віруси, з якими є спосіб боротьби — вакцинація. Це робить Європа і це не є шкідливим для птиці. Так, як сьогодні людина вакцинується, починаючи з дитячого віку, так і птиця, так і худоба вакцинується. Тому в даному випадку ми захищені від пандемій. Але що стосується стимуляторів росту, про які ви сказали, то наскільки я знаю, в Україні ніхто не користується стимуляторами росту, бо це задороге задоволення. Собівартість продукції в такому випадку буде зростати, а ми, на жаль, сьогодні не всі можемо купити те, що пропонується на ринку навіть по мінімальних цінах. Ми зараз реально говоримо про антибіотики, які використовуються в боротьбі з бактеріальними захворюваннями, які час від часу виникають. Тому час від часу ці бактеріальні захворювання можуть долатись або антибіотиками, або органічними кислотами, пробіотиками. Тому таким шляхом ми йдемо і, я думаю, не за один день, не за один місяць, може, не за один рік, але ми цим шляхом ідемо і ми будемо в перспективі мати птицю, яка не буде вирощуватись з використанням антибіотиків.

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Ранее эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Дарья Гриценко сообщала, что ЕС отказал Украине в увеличении квот на экспорт курятины.

А глава Госпотребслужбы Владимир Лапа в свою очередь отметил, что из-за запрета на экспорт птицы в ЕС Украина потеряла миллионы долларов.