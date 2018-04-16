Закон о проверках продукции. Эффекта быстро не ждите - Лапа

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Сегодня вступает в силу закон о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевой продукции, который, по идее, должен навести порядок в отечественных магазинах и на рынках. Согласно документу, уже в ближайшее время в магазины украинской розницы выйдет целая армия госинспекторов, которые будут проверять продаваемую продукцию.

В случае выявления нарушений, продавцам и производителям грозят штрафы до 200 тысяч гривен за каждый некачественный образец товара! По сути, закон дублирует европейские директивы в сфере защиты прав потребителя, что обязалась сделать Украина, подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС.

Как часто будут проводиться проверки и как это повлияет на качество продукции, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал руководитель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете пояснити, що зміниться у сфері захисту прав споживачів у зв'язку з набуттям чинності новим законом?

— У першу чергу періодичність контролю. Тому що по тому закону, який діяв у минулому році, точніше до 4 квітня поточного року, планові перевірки навіть на високоризикованих підприємствах здійснювалися не частіше, ніж один раз на два роки. Новий закон дає можливість запровадити більш ризикоорієнтований підхід, наприклад, ми матимемо можливість перевіряти підприємства, які виробляють продукцію тваринного походження, раз на квартал. У принципі, це відповідає європейській практиці.

А як може позначитися періодичність перевірок на якості продукції? Зараз перевірки регулярно відбуваються, але де якість?

— Насправді це не так, тому що з 2014 по 2017 рік діяв мораторій на планові перевірки, і ми взагалі не виходили, ми виходили тільки за скаргою громадян.

Тобто, 3 роки не було перевірок?

— Так. Тому маємо такі наслідки.

Як часто зверталися зі скаргами громадяни?

— Могли перевіряти. І можемо перевіряти і надалі. Тобто, планові перевірки — це одна історія, а позапланові — це інша. Кожен громадянин, якщо він невдоволений безпечністю або якістю продукції, має право звернутися. Треба розуміти, яка форма скарги, прізвище, ім'я, по-батькові, дата, підпис, назва юридичної особи, яка є предметом оскарження, адреса цієї юридичної особи, суть оскарження, і якщо є підтверджуючі документи — чек тощо, щоб зрозуміти, що дійсно купували продукцію. І тоді ми виходимо на перевірки. За минулий рік було близько 1,5 тисяч таких скарг.

І відповідно 1,5 тисяч перевірок?

— Та 1,5 тисяч перевірок. Хоча дещо менше. Тому що ми змушені отримувати згоду органу формування політики, близько 15-20% згоди ми не отримували. Але в основному виходимо на перевірки.

Яких органів? Органів формування політики — це що саме?

— Це Мінагрополітики.

Які порушення на сьогодні найбільш розповсюджені і найбільш проблемні для споживачів у галузі торгівлі та громадського харчування?

— Є формальні порушення, наприклад, всі оператори ринку повинні зареєструватися, є реєстр, і там абсолютно формальна процедура — заповнюється форма, один папірець А4, і тебе вносять протягом 10 днів у реєстр. На жаль, навіть ці формальні вимоги не всі дотримуються. По простежуваності продукції, по документах, які повинні супроводжувати цю продукцію, по температурних режимах, по гігієні, в тому числі, по персоналу — достатньо велика кількість питань.

Ті моменти, про які згадують у контексті цього документу, наскільки закон це дійсно регулює?

— Він дає можливість робити перевірки, за наслідками перевірки продукція, яка не відповідає вимогам законодавства, вилучається, а підприємству нараховують штрафні санкції. Якщо є критичні порушення, які можуть зумовити шкоду здоров'ю або життю громадян, то інспектор має право призупинити роботу тої чи іншої потужності на термін до десяти днів. А надалі це рішення має бути підтверджено судом. Хтось буде перевіряти все раз на три місяці, хтось — раз на півроку. В залежності від ступеню ризику. Найменш ризиковані підприємства, які оперують продукцією рослинного походження — раз на два-три роки. Я би не мав тут надмірно оптимістичних очікувань, що через три дні все зміниться. Але я переконаний, що дія закону забезпечить виконання вимог харчового законодавства вже в осяжні перспективі до кінця року.

Отже, інспектор має право призупинити виробництво на термін до 10 днів. Після того має бути рішення суду. Якщо суд не підтверджує рішення інспектора, тоді виробництво продовжується, і товари такої ж якості знову можуть поступати на полиці магазинів?

— Так. Така норма закону. Але, в принципі, паралельно з цим інспектор робить припис про усунення порушень і має право прийти ще раз, перевірити виконання припису.

Має право протягом якого терміну? РИА Новости Почти сравнялись. Цены на продукты в Украине и Европе

— У приписі визначається дата усунення порушень, як правило, це близько місяця.

Якщо не усувають, знову інспектори на 10 днів призупиняють і звертаються до суду? Або можна якось домовитися?

— Якщо припис виконаний, зрештою все залежить від підприємства, якщо виконаний припис, дотримується законодавство, то надалі робота відновлюється, ніяких проблем немає.

Перевірки забороняли з метою закрити корупційну годівницю для відповідних контролюючих органів. Новий закон відновлює можливість для регулярних перевірок. Чи відкриває це нові корупційні шляхи для відповідних структур?

— Законодавство передбачає серйозні запобіжники для корупції. У першу чергу повинно бути направлення, ніхто не скасовує цього. Тобто, інспектор по своїй волі не може прости прийти на те чи інше підприємство. Далі він має право перевіряти тільки те, що міститься в уніфікованій формі акту. Він не може сказати, що мені, наприклад, не подобається колір стін або щось інше. Є чіткі вимоги законодавства, є уніфікована форма акту. І третій чинник — це наше внутрішнє рішення, це відеофіксація процесу перевірок для того, щоб можна було переконатися в об'єктивності дій інспектора.

moz.gov.ua "Тарелка здорового питания" от Минздрава Украины

Пише слухач: зупинка малого підприємства по виробництву сиру на 10 днів просто його вбиває. Це пряме хабарництво.

— Пряме хабарництво за невиконання норм законодавства? Я думаю, що це некоректна постановка питання. Якщо норми законодавства виконані, ніхто не буде зупиняти. Більше того, зупинка — абсолютно крайня міра. Я думаю, що таких фактів буде небагато. В більшості випадків — це приписи про усунення порушень.

Наскільки вистачає на сьогодні потужностей і ресурсів у контролюючих органів для контролю якості? sb.by Лучше, больше и... дороже? Власти взялись за качество продуктов

— Не завжди мова йде про аналізи. Є певні формальні вимоги — та сама реєстрація, і тут аналізи не потрібні. Якщо треба буде робити аналізи, в нас є лабораторна мережа, ми зможемо їх забезпечити.

Лабораторна мережа і її фінансування також забезпечено?

— На рахунок фінансування — коштів ніколи не буває достатньо. Але, я думаю, що ми будемо здатні виконати норми закону.

І жодних змін в підпорядкованості тих чи інших контролюючих структур у цій галузі немає через цей новий закон?

— Ні.

Напомним, директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что благодаря новой системе госконтроля украинцы ощутят улучшение качества продуктов.

Глава Всеукраинского объединения предпринимателей «Новая формация» Вячеслав Кредисов высказал мнение, что Украина — бедная страна, где самый перспективный бизнес — торговля продуктами.