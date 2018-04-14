Сотрудничество с МВФ подвергнут заморозке - Зимовец

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В 2018 году Украина получит от МВФ меньше денег, чем планировалось. Об этом сообщает Минэкономразвития. В министерстве отметили, что в этом году ожидается получить только 1,5 миллиарда долларов. При этом, согласно предыдущему прогнозу ведомства, Украина планировала получить от Фонда 3,5 миллиарда долларов.

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Министерство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 годах.

Отношения Украины с МВФ, а также инвестиционный климат страны проанализировал эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец в эфире радиостанции Голос Столицы.

Скриншот с Youtube Владислав Зимовец

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, співпраця з МВФ може впливати найближчим часом на якісь курсові зміни?

— Немає ніяких сумнівів, що вплив буде і ми його будемо відчувати, оскільки світові фінансові ринки орієнтуються на те, що Україна виглядає пристойно перед МВФ. МВФ делеговані повноваження контролю за прозорістю політики, за платоспроможністю держави. Тому, відповідно, буде впливати і з етичної, і з морально-етичної точки зору. Тобто поведінка фінансових ринків буде від цього залежати, і також у абсолютних обсягах, оскільки потрібно залучати кредити і їх погашати. Ми у цьому році маємо погашати кредити перед МВФ і для того, щоб їх погасити, треба отримати кредит, тому що рефінансуватися інакше потрібно буде за рахунок платників податків, за рахунок доходів бюджету, а це складно буде зробити.

На якому ми зараз знаходимось етапі відносин ми з МВФ?

— Поки у підвішеному стані. Приїжджала технічна місія, але ніяких рішень не прийнято. Я схиляюсь до того, що буде заморожуватись цей процес. Оскільки немає впевненості у прийнятті закону про Антикорупційний суд у такій редакції, яка, дійсно, дасть можливість працювати саме Антикорупційному суду, а не його, скажімо, його фейку і, відповідно, також і по пенсійній реформі, і по комунальних платежах, по вартості газу для населення, по всіх цих питаннях влада бере паузу і МВФ це бачить.

Що найголовніше з тих вимог МВФ, які ви згадали?

— Звичайно, найголовніше – це Антикорупційний суд, оскільки це ключове питання. Постановка інституту антикорупційної боротьби в України – саме від цього будуть залежати перспективи економічного зростання, а якщо дивитись на інтереси МВФ суто бізнесові, то для нього важливо, щоб Україна виконувала перед ним свої зобов’язання. А вона зможе їх виконувати тоді, коли не буде, скажімо так, розкрадання державного бюджету у особливо великих розмірах, які зараз відбуваються саме через те, що нема Антикорупційного суду.

Одна з вимог МВФ — скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Якщо Україна запустить ринок землі без впровадження інших реформ, чи простимулює це приплив інвестицій в країну?

— Я думаю, що це не є ключовим питанням, хоча воно важливе також. Якщо ми говоримо по пріорітетам, то пріоритетне питання – це незавершеність війни на Сході. Це питання є ключовим для іноземних інвесторів і в будь-якому рейтингу саме на цьому питанні ставлять величезний мінус для України і, відповідно, наші рейтинги є неприйнятними. Вони не інвестиційні, а спекулятивні, а міжнародний інвестор України зі спекулятивним рейтингом дуже побоюється вкладати кошти. Це вже конче необхідно тоді, коли вже ніде не можна виробити того товару, тієї продукції, тих послуг, тоді вже вони будуть змушені сюди вкладати кошти, або якщо це є найприбутковіші якісь проекти. Тому, я думаю, що це питання не буде вирішено в цьому році, оскільки миротворча місія не заходить в 2018 році в Україну, це вже зрозуміло, і тому очікування іноземних інвесторів будуть на майбутні роки – 2019, 2020 і таке інше.

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Ранее экономический эксперт Максим Праздников отметил, что иностранные инвестиции в Украину — сущие копейки.

А экономист Борис Кушнирук заявил, что статистика инвестиций в Украину держится на трудовых мигрантах.