Противостояние силовиков только помогает развитию коррупции — политолог

Радиостанция Голос Столицы

Генпрокуратура и НАБУ направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о совершении руководителем САП Назаром Холодницким дисциплинарных проступков. Документ подписан генпрокурором Юрием Луценко и директором НАБУ Артемом Сытником, утверждают в ГПУ. Как сообщил Луценко, в своем представлении он просит КДКП рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого.

Директор НАБУ в свою очередь отметил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении Холодницкого стал "слив" информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы. И это, по словам Сытника, не единственное нарушение.

Сам руководитель САП уже заявил, что не собирается мириться с обвинениями коллег из НАБУ и генпрокурора. Он подчеркнул, что не намерен добровольно уходить в отставку, будет защищаться перед комиссией прокуроров и готов ответить за каждое слово.

Удержится ли Холодницкий на должности после предъявленных обвинений, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому одночасно з’явилося подання від генпрокурора до КДКП і розлоге інтерв’ю Ситника з критикою на адресу Холодницького?

— В цій справі є дві складові: є юридична, а є інформаційна, і зараз той, хто виграє інформаційне поле, в того є найголовніше – підтримка в суспільстві своїх дій. В умовах змагального процесу, який відбудеться, зокрема, в кваліфікаційній комісії, суспільна підтримка — дуже важлива, тому що вона дасть можливість тій чи іншій стороні отримати певні переваги під час доказів.

Тому цілком очевидно, що саме синхронно бачимо заяви, ми так само бачимо синхронно обвинувачення, і я переконаний, що з кожним днем вони будуть посилюватись, тим паче, я більш, ніж переконаний, що останні два роки керівництво НАБУ, ГПУ та САП один на одного мають багато цікавих документів, тому що вони, в принципі, один за одним слідкували, і, я думаю, що хвиля компроматів та звинувачень буде з кожним днем наростати.

Ми були свідками нещодавніх суперечок між керівниками САП, ГПУ та НАБУ, і бачили, що НАБУ та САП "дружать" проти ГПУ. До чого це призведе?

— Тут треба ще згадати НАЗК, яке ще тоді, коли його очолювала Наталія Корчак, так само були конфлікти між НАБУ та САП. Насправді, якщо подивитись в загальних масштабах міжнародної практики, то подібні обвинувачення та змагання між подібними структурами – це абсолютно нормальна практика, тому що кожен раз, коли силові структури отримують великі повноваження, вони змагаються за те, щоб їх підсилити і щоб один одного контролювати.

Тому для демократичного суспільства подібні змагання, подібний контроль один одного – це абсолютно нормальний процес. Набагато гірше було б, скажімо, в часи Віктора Януковича, коли всі силові структури сконцентровані в одних руках і направлені на те, щоб знищувати політичних опонентів або для того, щоб переслідувати бізнес в інтересах політичної верхівки.

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Як це може бути змаганням, якщо одна структура збирає свідчення проти іншої?

— У відкритих джерелах можна почитати, в журналістських розслідуваннях, про те, що нібито Холодницький знав, що проти нього готується справа і що нібито з ним були певні переговори про те, що може він піти в добровільну відставку. Тому інформація про це вже є в інформаційному просторі останні два тижні.

Тому Холодницький мав час підготуватись, як він буде захищатися в юридичній площині, так в інформаційній. Тому і кожна зі сторін вибудувала свою лінію захисту та нападу. Повторюю: більш, ніж переконаний, в Холодницького так само, імовірно, щось є, в тому числі, і на НАБУ чи на ГПУ. Тому з понеділка ми будемо чергову хвилю компроматів один на одного.

Це означає, що домовляться вони?

— Я думаю, що вже не домовляться. Домовитись була можливість два тижні тому, коли Холодницькому, по суті, пропонували піти добровільно у відставку.

Кому вигідніше, що Холодницький піде у відставку?

— В даному випадку вигідніше ГПУ, тому що згідно чинного законодавства тепер, коли Холодницький піде у відставку, то, по суті, його функції буде виконувати генпрокурор Юрій Луценко.

В своєму інтерв’ю Ситник каже, що обов’язки буде виконувати його заступник, а Холодницький, посилаючись на те саме законодавство, що Луценко.

— Якщо читати уважно кодекс, то ми побачимо, що ситуація – двояка, і можна трактувати по-різному. Луценко наполягає, що оскільки Холодницький — його заступник, то він буде виконувати цю роль, і він наполягає на тому, що ця посада повинна бути зі структури НАБУ. В цьому і полягала функція взаємного контролю.

Пан Ситник, я думаю, він зрозумів, в яку він пастку зараз потрапив і, очевидно, починає наполягати… але це питання — дискусійне. Тому я думаю, ми отримаємо ще один такий змагальний процес по лінії між НАБУ та ГПУ, хто буде готувати, по суті, всі справи. Тому, повторюсь, цей клубок зав’язався дуже міцно в такий гордіїв вузол і в цій ситуації виграють тільки корупціонери, які радіють, що замість того, щоб воювати з ними, правоохоронні інститути воюють один з одним.

В ситуації з Холодницьким, хто має розбиратися — суд чи комісія прокурорів?

— Проблема полягає в тому, що всі ми з вами живемо в певному інформаційному білому шумі, який нам нав’язує кожна з цих сторін. Одна сторона каже, що документи були повністю готові, а Холодницький не виконав свої обов’язки, Холодницький каже навпаки, що були неправильно підготовлені. Ніхто із нас — ні я, ні Ви — не маємо доступ до справ, які вони готували.

Більше того, ми не можемо коментувати, тому що ми їх не бачили. Кваліфікаційна комісія, там є відповідні прокурори, які мають відповідний статус, які можуть вивчити справи, вони мають доступ, це відповідного рівня доступ до секретності в тому числі, до цих справ, і вони зможуть дати відповідну оцінку і визначити, хто був правий.

Однозначно, якщо не задовольнять результати цієї комісії, то, умовно кажучи, та сторона, яка програє, іде в суд, і тут ви абсолютно праві, що остаточно крапку в цій історії поставить тільки суд.

Чим завершиться протистояння між правоохоронцями та антикорупціонерами?

— Як політолог я можу сказати, що подібні ситуації, з одного боку, шкодять боротьбі з корупцією в Україні, тому що антикорупційні інституції змагаються між собою, але, з іншого боку, подібні змагальні процеси – свідчення демократичності, тому що ми говоримо про те, що в Україні немає авторитарного режиму і в Україні немає, в принципі, зовнішнього впливу на ці структури, тому що, пам’ятаєте, ми раніше тоді казали, що хтось має вплив на ГПУ, хтось на НАБУ, а тут ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Тому, я думаю, що це все — проблеми, з одного боку, з іншого боку – це дуже добрий сигнал, і всі країни проходили через такі процеси.

Напомним, эксперт Павел Рудяков в эфире "ГС" высказал мнение, что главу САП Назара Холодницкого действительно могут арестовать, однако как только вмешаются западные кураторы, дело сразу же закроют. Рудяков уверен, что дело Холодницкого — попытка власти хоть на время себя обезопасить.