Работая за границей нелегально, украинцы лишают себя прав в Украине – эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За рубежом работает от 2,5 до 4 миллионов украинский. Этот показатель зависит от сезонного фактора — так как украинцы преимущественно едут за границу на сезонную работу. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Также добавлю, что по данным экспертов, преимущественно украинцы, работающие за рубежом, работающих в сфере физического труда — таких 93 процента. Так сейчас подробно поговорим о трудоустройстве за рубежом, и почему наши сограждане едут в другие страны, чтобы заработать там деньги.

Соответствует ли озвученная Розенко статистика действительности, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт Всеукраинской Ассоциации по международному трудоустройству Николай Александров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є у Вас дані, скільки українців працюють за кордоном?

— Нема ні у кого ніяких даних. Ні в уряду, взагалі статистики не існує такої. Тому що багато українців, по-перше, працює нелегально. По-друге, багато українців не розповідають, коли вони їдуть працювати, тут в Україні нікому, тому це все — умовні цифри, які більшою мірою формуються за рахунок соцопитувань, якихось приблизних показників. Наприклад, два роки тому МЗС України заявляв про те, що за кордоном живе і працює біля 5 мільйонів українців. Скільки з них там живуть, скільки працюють — теж складно сказати.

Яка ситуація з отриманням робочих віз? Чи всі зараз користуються безвізом?

— По-перше, зараз є такі країни, наприклад, як Польща, де можна працевлаштуватися просто за біометричним паспортом, без робочої візи. Тому теж людина може поїхати і попрацювати там три місяці згідно правил Шенгенської зони. Потім треба в'їхати назад до України, а потім можна знову їхати, так.

Польща — це основний напрямок українців? Адже близько і відносно недорого.

— Зараз так воно і є. За підрахунками самих поляків, українців в Польщі постійно працює більше мільйону людей. Постійно перебуває. Тому це дійсно стає зараз основним напрямком працевлаштування українців за кордоном. І Ви правильно кажете, що це дешево і легко туди доїхати, і дуже легко працевлаштуватися.

З точки зору польського законодавства, відомо, що добре слідкують поляки за поляками, тобто за роботодавцями. Невже вони не рахують українців, що працюють в Польщі?

— Вони намагаються це робити, і з кожним роком цей контроль стає все жорсткішим, але тут теж треба розуміти, що українці багато використовують саме Польщу для того, щоб з польською робочою візою чи через Польщу, поїхати далі працювати. В Чехію, в Німеччину, наприклад.

Чехія, Німеччина, що далі? Франція, Італія? Наскільки там прийнятні умови для життя і праці українців?

— Там складно працевлаштуватися, тому що якщо ми візьмемо Італію чи Німеччину, для отримання робочої візи там потрібно знати мову, там потрібно бути спеціалістом і довести, що людина є спеціалістом в тій чи іншій області. А це може бути якийсь документ про навчання десь, а у нас наше навчання не співпадає з німецьким, італійським, то треба здавати якісь іспити, чи довчатися, і це — дуже складно. Тому отримати робочу візу у Франції чи Німеччині, чи Італії, дуже складно. Це одиниці можуть, в принципі, так влаштуватися. Тому більшість тих, хто їде в ці країни, працюють нелегально.

Де українцям найлегше отримати роботу? В Польщі?

— Так.

Там з початку цього року змінились умови оформлення сезонних працівників-іноземців. Тепер роботодавці повинні платити еквівалент 240 гривень за те, щоб оформити на роботу іноземця. Чи вплинуло це на кількість працюючих в Польщі українців?

— Тут, в принципі, не можна казати, що ця сума якимось чином впливає. Це скоріше впливає те, що Польща зацікавлена дуже сильно в українцях, і поляки постійно відкривають нові робочі місця для українців і нові можливості. Тому українців все більше їде до Польщі. Наприклад, в 2017 році поляки видали українцям 1,7 мільйонів запрошень на роботу. А на цей рік вони прогнозують до 3 мільйонів запрошень.

Яких спеціалістів не вистачає в країнах Європи, і чи користуються цим українці?

— Українці користуються, звичайно, цією нагодою, але є одна велика проблема. Для того, щоб працювати фахівцем, треба знати місцеву мову. А місцеві мови українці не знають, чи знають дуже погано. Для того щоб конкурувати з місцевим населенням, потрібно вивчити мову на достатньо високому рівні. Якщо людина не знає мови, вона може працювати тільки на робочих спеціальностях.

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Які зараз умови для того, щоб поїхати за кордон на роботу? Які спеціальні документи потрібні?

— В різних країнах по різному потрібні документи, в принципі, я ж кажу, що якщо ми кажемо про ту саму Польщу, то достатньо мати тільки паспорт біометричний, страховку і запрошення на роботу. Але я хотів сказати, щоб люди розуміли, для того, щоб у них не було проблем в іншій державі, потрібно тільки офіційне працевлаштування. Тому що нелегальне працевлаштування позбавляє людину прав і може статися все що завгодно.

Що значить, офіційно працевлаштовуватися?

— Згідно офіційного договору.

Тут в Україні можна зрозуміти, що поїхавши, наприклад, до Польщі, працевлаштуєшся там офіційно?

— Можна тут зрозуміти, але головне, це мати свій розум, тому що можна приїхати до Польщі і там будуть якісь інші умови. Це залежить від того, з ким людина тут домовлялася. Через кого вона шукала цю роботу. Головне, щоб там була офіційна зарплата, щоб це був більш-менш великий роботодавець. Чим більший роботодавець, тим більше шансів, що це буде офіційне тільки працевлаштування, тому що великим компаніям дуже невигідно брати людей на роботу неофіційно. І ще теж потрібно, щоб людина отримувала гроші не готівкою, а на банківську картку.

Зараз періодично порушуються права українців, які працюють за кордоном, на них нападають, умисно грабують. Як в такому випадку отримати допомогу?

— Якщо людина знаходиться офіційно на заробітках, вона працює згідно договору, вона може звернутися до поліції місцевої, вона може звернутися до місцевих органів інспекції праці чи щось таке, вона може подзвонити в посольство України чи консульство України звернутися. Тобто є багато можливостей. Якщо людина працює неофіційно, звичайно що вона буде боятися звертатися, щоб її не депортували і не оштрафували. Тому, знову ж таки, повертаємося до першого питання, що потрібно перш за все шукати лише офіційну роботу. І головне ще в цій офіційній роботі, якщо шахраї пропонують якісь фантастичні заробітки, треба людині не лінитися, заходити до Інтернету і дивитися. Наприклад, якщо вам запропонували зарплату в 3-4 рази більше, ніж середня в цій країні, то це 100% шахраї.

Загалом, якщо людина працює десь нелегально, стався з нею якийсь прикрий випадок, вона може звернутися до українського консульства? Допоможуть їй, як громадянинові України?

— Так, звичайно, вона може звернутися до консульства і їй в принципі повинні допомогти. Треба звертатися. Є міжнародні організації різні, які захищають права людей, туди теж можна звертатися. Мати при собі номери телефонів. Але знову ж таки, якщо людина працює нелегально, вона сама позбавляє себе прав. Це неможливо так працювати.

Можна домогтися моральної компенсації в разі дискримінації за кордоном?

— Звичайно, можна домогтися, якщо дійсно такі факти є, то треба місцевій владі про це повідомляти і вони будуть вживати заходів. Це якщо ми говоримо про країни Європи. Бо є різні країни і за всі я не можу сказати.

Напомним, директор Международной рекрутинговой группы «Global-Job-Gate» Анетт Гузек-Рошик в эфире «ГС» заявила, что у украинцев при трудоустройстве в Польше условия лучше, чем у самих поляков.