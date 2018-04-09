О покупательной способности граждан, которой почти нет

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Индекс покупательной способности украинцев по итогам прошлого месяца вырос и достиг показателя 91,5. Для сравнения, в конце прошлого года значение этого Индекса было 89,5, то есть, за три месяца он вырос сразу на 2 пункта — это немало. Об этом свидетельствует исследование аналитического Центра Разумкова.

Социологи объясняют, что рост индекса покупательной способности произошел в первую очередь из-за значительного укрепления гривны. Мол, это позволило населению увеличить покупку наличной валюты для собственных сбережений и более спокойно относиться к покупкам дорогостоящих товаров и услуг. Также в Центре Разумкова уверены, что индекс покупательной способности украинцев будет расти и дальше.

Действительно ли покупательная способность украинцев возросла, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам экономики Андрей Вигиринский.

Действительно покупательная способность украинцев настолько выросла, как свидетельствуют данные Центра Разумкова?

— Нет. Не хочется критиковать авторитетное агентство, Центр Разумкова, но индекс покупательной способности, о котором они говорят, не только демонстрирует рост доходов. Мы с вами слышим и читаем о том, что они исходят из других показателей. Вот доллар укрепился, база доходов осталась, в принципе, та же в гривне. Но вот за счет укрепления гривны по отношению к доллару у вас появилась возможность купить на три доллара больше. То есть, индекс улучшился. Следующий показатель — в марте месяце сократятся расходы на коммуналку, а летом они вообще упадут, потому что отопления не будет, как минимум, половина расходов уйдет в сторону. Вот у вас гривны станет еще больше для того, чтобы условно купить доллар. Они не учитывают такой важный фактор, как рост номинальной зарплаты. Для примера просто приведу другую цифру, она на этой неделе, кажется, тоже обсуждалась немножко в прессе — это совокупный доход граждан. Там около 2,6 триллиона гривен за прошлый год. Совокупных расходы граждан за прошлый год выше доходов на 60 млрд. О чем это говорит? Два варианта — либо это тень, то есть, вы где-то в тени заработали плюс 60 и потратили больше, чем заработали. Либо вы достаете из сбережений. Если достаете из сбережений, о чем говорит Госстат, то минус 60 — это как раз ни разу не говорит об улучшении экономической способности граждан. Это говорит о том, что доходов не хватает для того, чтобы покрывать текущие расходы. И соответственно, вы лезете кто в матрас, кто — в банку, кто еще куда-то лезет.

Как вообще рассчитывается индекс покупательной способности? Исходя из чего? И каким образом?

— Я не знаю, как это делает Центр Разумкова, то есть, примерно понимаю, как это делает Госстат. Идет выборка ежемесячная, еженедельная относительно покупательной способности. Если говорить о Центре Разумкова, возможно, аналитики просто анализируют общую ситуацию по рынку, данные Госстата, которые касаются и уровня доходов, и уровня цен. И, соответственно, исходят из сезонных факторов и макроэкономических факторов. Потому что, в принципе, мы же понимаем, что это дорогостоящее удовольствие, которое, в принципе, проводить каждый месяц они не будут. Поэтому я думаю, что это не строится на базе опросов.

Каким был индекс покупательной способности украинцев лет пять назад?

— Последние данные, насколько я помню, 2013 год, декабрь месяц — это была единица. Я так понимаю, с этого момента как раз и начался условный отсчет. То есть, наверное, с конца 2013 года, с начала революционных событий, насколько ухудшалась и улучшалась ситуация с расходами и доходами украинцев. Поэтому, если декабрь 2013 года брать за базовый период, то все время индекс этот падал. То есть, жить на уровне 2013 года или лучше мы еще не начали. Самый низкий показатель — это был январь 2016 года. Он был на уровне 0,7. То есть, соответственно мы понимаем, что это и показатель падения реальной заработной платы по отношению к доллару, не номинальной, которая фактически у нас растет, о чем Гройсман говорит, а именно реальной покупательской способности.

Для чего вообще рассчитывают этот индекс? Где его используют? Для чего его составляют?

— Если серьезно, для использования госслужащими и для понимания общей ситуации в стране есть Госстат. То есть, его данные используют. Все остальные исследования — это примерно такая же штука, зачем электоральные исследования в преддверии выборов. То есть, как ты будешь использовать эту информацию. По поводу этого индекса, я не готов сказать, что он несет какую-то экономическую или информационную нагрузку, которая дает какое-то ноу-хау.

Может ли он быть использован для привлечения инвестиций?

— Нет. Ни в ком случае. Не этот индекс точно. Плюс инвесторы берут государственную статистику, которая признана. Методология нашего Госстата признана на международном уровне, и если им интересно вообще посмотреть, то они возьмут именно эту статистику либо закажут отдельное исследование по тому или иному сегменту. А этот общий индекс не дает исчерпывающей или какой-либо информации по конкретным секторам. То есть, он дает общее понимание того, насколько наше благосостояние не то, чтобы улучшилось, оно и не улучшилось, а даже не вернулось на исходную позицию 2013 года. Оно то ползет немножко вверх, то потом резко падает опять вниз в силу девальвации, еще чего-то. То есть, он в принципе не особо сложный индекс. Для инвестора это не сигнал.

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К слову, ранее эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун отметила, что рост доходов украинцев оборачивается снижением уровня жизни.

А директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подчеркнул, что из-за низких доходов украинцы не могут пить пиво наравне с европейцами.