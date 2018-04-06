Где в Украине жить хорошо? Стоит ли завидовать киевлянам

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Украине лучше всего людям живётся в Виннице, Луцке и Харькове — жители именно этих городов больше всего довольны проживанием там. Немного меньше довольных в Тернополе, Ужгороде, Днепре, Львове и Житомире. Хуже всего оценивают возможности своих городов жители Сум, Полтавы, Николаева, Северодонецка и Херсона. Киев — посередине.

Таковы результаты четвертого всеукраинского муниципального опроса. Его провели специалисты социологической группы "Рейтинг" от имени Международного республиканского института. Оценивались такие параметры как инфраструктура города, коммунальная, гуманитарные сферы, уровень медицины и образования, деятельность правоохранительных органов и тому подобное.

Насколько закономерны результаты муниципального опроса, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам местного самоуправления Юрий Ганущак.

УНИАН Юрий Ганущак

(текст публикуется на языке оригинала)

Які фактори впливають на те, чи задоволена людина проживанням у конкретному місті чи ні?

— Насамперед, поняття задоволеності — це, швидше, ірраціональне поняття, і воно не завжди відображає реальний рівень надання послуг. Наприклад, Миколаїв. Якщо там — жорстке перманентне протистояння між головою і міськрадою, то очевидно, що ця проекція йде на відчуття мешканців, що все пропало, все погано.

Це приблизно таке саме, як і в державі. Тобто реформи якісь робляться, об'єктивні показники свідчать, що є певні покращення, але відчуття людей проектується від того, що ЗМІ подають, як правило, тільки негативні позиції. Тому цілком логічно, що не завжди відчуття людей відповідають тому, що є насправді.

Найбільше незадоволених — більше 80% — у Херсоні і Полтаві. Тут такі самі проблеми як в Миколаєві?

— Ні, я ще раз кажу, один із показників цього — це як ЗМІ показують, але є ще й об'єктивні показники. Об'єктивні показники — це тарифи, потім, знову ж таки, стан доріг. І в цьому відношенні є речі, які є абсолютно об'єктивні, і треба їх виділяти окремо.

Наприклад, що в районі Херсона, що Миколаєва, дороги — зовсім розбиті. Питання: що будуть казати люди? Очевидно, що це не зовсім добре. Хоча реально не завжди винні і самі міські голови.

Чим можна пояснити успіхи міст-лідерів цього рейтингу? Адже 65% вінничан вважають, що їх місто рухається в правильному напрямку.

— По-перше, тому що є дуже хороший заділ від Володимира Гройсмана, який залишений. І воно по інерції буде рухатися ще десяток років. В тому ж самому Хмельницькому — така приблизно ситуація. Але є ще дуже серйозний чинник, це спілкування з мешканцями. Тобто те, що називається каналізація соціальної напруги.

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Тобто коли є громадські слухання, громадські ініціативи, коли є бюджет участі, то саме відчуття того, що ти береш участь у житті міста, звичайно, покращує відчуття, що все добре. І навіть якщо об'єктивні показники однакові в тому самому Миколаєві чи у Вінниці, то у Вінниці це сприйняття буде однозначно краще. Знову ж таки, в Івано-Франківську — там теж досить високий рівень співробітництва і прозорості місцевої ради. Але це з роками набирається.

Чому зараз Харків опинився в трійці замість Івано-Франківська? І чому Івано-Франківськ здав позиції?

— Це ж динамічна дуже ситуація. Сьогодні — Харків, завтра — Івано-Франківськ, просто коли достатньо стабільне керівництво міста, коли взаємовідносини між владними елітами усталені, і коли є діалог з суспільством, то в такому разі і відчуття є того, що рухається в правильному напрямку. Якщо цього нема… ну, то дуже важко. І, знову ж таки, соціальна напруга має бути добре каналізована. Тобто реакція влади на якісь негативні процеси, вона має бути достатньо швидкою.

Наскільки Ви можете назвати адекватними оцінки містян?

— Тут 50% ірраціонального, 50% раціонального. В Києві, на превеликий жаль, не може бути хороших показників апріорі, тому що каналізування немає. Тут є потреба створення на рівні районів представницьких органів, для того, щоб можна було негативні якісь речі знімати.

Все-таки, населення міста — три мільйони, і одна-єдина міськрада, до депутатів дорватися неможливо, тому тут будуть завжди негативні відчуття.

Що стосується аутсайдерів цього рейтингу, ці показники відповідають реальному стану речей?

— В деякій мірі відповідають, я би давав 50%, що дійсно відповідають ситуації, яка є на місці. А 50% — це відчуття саме громадян, що про них дбають. Що місто дійсно думає про них. Тому сказати, що це дійсно абсолютно адекватні показники, наразі я би не став.

Давайте виходити з того, у місті Києві — найбільше грошей на душу населення, взагалі профіцит величезний. А відчуття киян, що це дуже добре, не настільки високе, як в тій же Вінниці, де показник на душу населення менший. Просто можливість киян достукатися до влади — набагато менше, ніж в Вінниці.

К слову, замдиректора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысив в эфире «ГС», комментируя эмигрантские настроения украинцев, отметил, что народ хочет жить лучше. По его словам, большинство тех, кто хочет получить работу за границей, планируют вернуться обратно.