Долги по зарплате? Нужно быть готовыми к радикальным мерам

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Минюст опубликовал антирейтинг крупнейших предприятий-должников по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями. На первом месте — Харьковское государственное авиационное предприятие, на втором — Судостроительный завод имени Коммунара, на третьем — футбольный клуб "Металлист".

В Минюсте провели кампанию по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы. По словам замминистра юстиции Светланы Глущенко, это грубое нарушение трудовых прав людей, и министерство будет принимать все меры для ликвидации задолженности предприятий перед своими работниками. При этом подобные рейтинги планируют создать и обнародовать во всех регионах Украины.

Эффективность инициативы Минюста в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином можна гарантувати виплату заробітної плати?

— Вона гарантується недостатньою мірою, тому що у нас до сих пір немає гарантійної установи, яка б стовідсотково погашала борг працівникам збанкрутілих підприємств та тих підприємств, які з економічних причин діяльність не здійснюють. Тому кампанія Мін'юсту по стягненню зарплат прийде у суперечність з інтересами інших міністерств, а саме Міністерства економіки, яке керує державними підприємствами. Воно відповідальне за борги на цих заводах і, я думаю, що тут Мін'юст буде не до кінця послідовним і, в принципі, сенсу тиснути на ці міністерства немає, але виходить, що виникає конфлікт між Мін'юстом та міністерствами, в управлінні яких є ці збиткові підприємства, які зараз фактично не функціонують.

Що допомогло б вирішити ситуацію? Ви кажете, немає відповідної установи. Що це за установа могла б бути?

— За законодавством ЄС, в країнах мають створюватись гарантійні установи, які погашають борг у разі банкрутства підприємства, або коли воно припиняє роботу з економічних причин, тобто без вини працівника. У нас же спочатку проводяться процедури банкрутства, розпродажу майна і лише потім люди, може, щось отримають із заробленого. Також потрібно спрощувати процедуру індивідуальних страйків і взагалі страйків із захисними вимогами, щоб люди могли не через два місяці відмовитись від роботи, а більш оперативно, скажімо, за тиждень після того, як виникне борг. Але держава зараз здійснює інше. Зараз хочуть прийняти новий Трудовий кодекс, який обмежить гарантії профспілок зокрема, а без профспілок неможливим стане організація масових акцій на захист своїх прав, а саме такі мітинги, протести могли б підштовхнути власників до погашення боргу. А антирейтинг розрахований, можливо, на те, щоб когось присоромити, але, я думаю, що великі боржники не мають якогось сумління, совісті і переживання за свою репутацію.

Якщо це направлено на тих, хто шукає роботу і знаходить підприємство в рейтингу, то більше шансів, що він не буде влаштовуватись?

— Я так скажу. Логіка — абсолютно вірна, але цю інформацію ми могли б дізнатись, по-перше, в реєстрі боржників, який вже вівся Мін'юстом, а, по-друге, є реєстр Державної служби з питань праці, і там є підприємства, по яким судових рішень немає, але борги існують. Тому я рекомендую звертатись і до реєстру Мін'юсту, і до реєстру Держпраці, який значно ширший, тому що є такі підприємства, по яким працівники навіть і до суду не звертались, і до комісії з трудових спорів.

Це ми не говоримо про тих, хто в тіні, там більші проблеми із виплатами?

— Звичайно. Якщо хтось працює неофіційно, то потрібно довести факт трудових відносин і лише потім можна ставити вимогу про виплату боргу. А якщо людина офіційно працює, то в неї багато способів юридичних захистити свої права.

Кому і куди скаржитись на невиплату зарплати або затримку?

— Кому, в першу чергу, скаржитись? Дивлячись, наскільки радикально людина готова захищати свої права. Якщо вона налаштована на повноцінний конфлікт, і роботодавець, дійсно, грубо порушив її права, то може звертатись до Державної служби з питань праці, і за результатами перевірки буде ще накладено штраф і фінансову санкцію. Одночасно можна накласти і адміністративний штраф, і фінансову санкцію за КЗпП і паралельно можна звертатись до суду і в позовному порядку вимагати компенсації у вигляді моральної шкоди, стягнути саму заробітну плату і кошти за затримку виплати.

А якщо частина зарплати в "конверті", тоді що робити? Чи можна стягнути цю частину заборгованості і як?

— Звичайно, тут доведеться розраховувати лише на добросовісність роботодавця, тобто юридичні механізми тут, звичайно, є, але вони — більш складні. Треба довести, що у вас була саме така зарплата, а не така, як каже роботодавець. Звичайно, він апелюватиме лише до офіційної мінімалки, яку він виплачує. Для цього потрібні свідчення свідків, які це підтвердять.

Деякі підприємства платять офіційну зарплату на рівні мінімалки, а решту додають за рахунок премій?

— Слід зазначити, що якщо премія є законною, офіційною, то затримка премій теж прирівнюється до затримки зарплати.

Що підприємству дає затримка? Адже інколи складається враження, що гроші у власника фірми є, але він свідомо їх не виплачує вчасно?

— Безперечно, не виключено, що ці гроші може хтось покласти в банк і отримати за це відсотки. Ми можемо здогадуватись. Але, на жаль, загальна тенденція в тому, що права працівників для фірм — не на першому місці. В першу чергу розраховуються за комунальні послуги, за електроенергію, оренду, обладнання і лише потім, якщо гроші лишаються, то черга доходить до працівників.

Що б Ви порадили людині, яка зараз працевлаштовується? На що потрібно звертати увагу при оформленні на роботу офіційно та чи можна убезпечити себе від майбутніх затримок?

— Безперечно. Для цього слід глянути реєстр боржників Державної служби з питань праці, який є ширшим за мін'юстівський, ще раз підкреслю. По-друге, глянути в судовому реєстрі, можливо, були якісь цікаві судові спори з цією компанією і ви об’єктивно оцінюєте, що на неї покладені такі борги, що вона їх не виплатить і будуть проблеми. І, по-третє, створити профспілку, коли ви працевлаштуєтесь. Це створить додаткові гарантії для захисту від порушення ваших прав.

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Якщо не дають можливості створити профспілку, погрожуючи або говорячи іншим працівникам, що якщо ви підете в профспілку, будете звільнені?

— Питання — абсолютно логічне і така історія неодноразово мала місце на різних підприємствах, але коли було голодування і страйк працівників "Київпастрансу", то на їх підтримку вийшли профспілкові активісти з усього світу, тобто ці механізми солідарності можна використовувати, можна звертатись до українських органів. Це і омбудсмен, і Мінсоцполітики, і Держпраці, і прокуратура. Кожен з цих органів може допомогти відстояти право на об’єднання, але головне – це, звичайно, підтримка колег і солідарність. Причому, підкреслюю, вона може бути навіть глобального рівня, тому що до України все більше інтересу в світі.

Я мало уявляю офіційний страйк таких же масштабів, як це відбувається в Європі.

— Я нагадаю, що в 2014 році в Києві фактично був паралізований громадський транспорт. Це і трамваї, і тролейбуси. Тому прецеденти такі є. Окрім того, виникають різні конфліктні ситуації на "Укрзалізниці", де не хочуть підвищувати адекватно зарплату. Тобто можна сказати, що ми маленькими кроками, але до європейських зразків наближаємось.

Напомним, председатель Всеукраинского независимого профсоюза "Защита труда" Олег Верник в эфире "ГС" отметил, что за задержку зарплаты законодательством Украины предусмотрено суровое наказание, однако суды обычно — на стороне работодателя.