Высокоорганизованная преступность подконтрольна власти — Крапивин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Нацполиции накануне отчитались о том, сколько удалось ликвидировать организованных преступных группировок за первые два месяца этого года. И вот статистика показывает, что за последние два года в Украине увеличилось количество организованных преступных группировок втрое. Если в этом году их было уже ликвидировано 60, то два года назад эта цифра была в три раза меньше. Та же история и с бандогруппировками и организованными группировками, причастными к незаконному обороту наркотиков – их количество также выросло.

По словам экспертов, количество организованных преступных группировок растет из-за проблем с правоохранительной системой. Мол, большинство опытных следователей и оперативников покинули правоохранительные органы, а новые кадры не справляются со своими задачами.

Для того, чтобы бороться с организованной преступностью в свое время было создано специальное Управление борьбы с организованной преступностью. В 2015 году его ликвидировали. Теперь в Нацполиции анонсировали создание нового такого подразделения — Департамента стратегических разработок и анализа. Набор в него уже начался, и, как обещают, до конца года этот Департамент будет сформирован.

Почему организованная преступность в Украине растет, сможет ли это исправить новый Департамент стратегических разработок и анализа, рассказал юрист, эксперт группы по реформированию органов правопорядка Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому зростає кількість злочинних угрупувань?

— Я би хотів почати з того, що по суті є три види таких організованих злочинностей. Перший — повністю злучений з владою, це така високоорганізована злочинність, яка займається тиском на бізнес, або допомагає силовикам в різних діях, або вирішує якісь політичні замовні справи. І вона взагалі не займається, це процес, який існує в будь-якій державі і тут ніяких структурних змін не відбулося, тому що у нас після Майдану рівень топ-корупції, рівень олігархату залишається на дуже високому рівні. Другий вид злочинності — це напіворганізована, напіввисока, це всілякі великі організації, які займаються торгівлею людьми або незаконним обігом зброї, або наркотрафіком, як правило, транснаціональним. І їх знову кількість ж таки не сильно виросла, хоча їх краще стали контролювати, це правда.

І третій вид, він найбільш зрозумілий — це дрібні злочинні угрупування, бандформування, навіть невеликі злочинні організації, яких, в принципі, стало набагато більше, тому що на сході йде війна, у нас соціально-економічні проблеми, тому що зброя стала доступніше. А з іншого боку, поліція стала їх знову ж таки краще контролювати, це видно у порівнянні з 2016 роком. Умовно, три колишніх однокласники вирішили зібратися за гаражами, домовилися, що будуть викрадати гаманці на ринку, домовилися, як вони будуть це робити, коли, і як будуть ділити між собою прибуток. Це вже по суті злочинне угрупування, яке підпадає під ці критерії. І з ними не так складно боротися, якщо мати бажання.

В поліції виходить, що після ліквідації в 2015 році департаменту по боротьбі з організованою злочинністю — УБОЗ відомий раніше, ця функція була передана на місця і понизила свою ефективність, тому що не було єдиного керівництва, не було стратегічного бачення розвитку цього підрозділу і не було якихось узгоджених дій, наприклад, міжрегіональних. Тому що ці організації розростаються і починають влаштовувати зв'язки не в конкретній області чи в місті, а по всій Україні. І тому в цілому я би сказав, що дійсно ситуація дещо в плані контролю покращилася, але мова йде виключно про такі напіввисокі ризикові злочинні угрупування, які займаються торгівлею людьми, наркотрафіком і так далі, і здебільшого все-таки про такі дрібні, які займаються звичайними крадіжками, шахрайством. Знову ж таки, які не користуються захистом влади, не пов'язані з політичними силами, а просто самі по собі, на свій страх і ризик займаються злочинною діяльністю.

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А чому тоді кількість зросла?

— Їх кількість зростає саме через загальні чинники, особливо через економічні, через війну на сході, соціально-економічні проблеми, і доступ до зброї незаконної набагато посилився. А чому контроль зріс, тому що для поліції на початку десь 2017 року це знову стало пріоритетним питанням, вони вирішили взяти це під контроль. Десь в проміжку між початком 2015 і початком 2018 року, два роки на це не звертали уваги, розформували підрозділи і не було якихось узгоджених дій між собою. Чому так було? Там є дуже багато причин, не скажу, що це виключно через відтік кадрів, хоча відтік кадрів теж має свою роль, тому що часто ці кадри дійсно очолюють організовані групи, або злочинні організації, це дуже відома річ. При тому, що виконавці — це просто люди, які від нехорошого життя цим займаються, а от організатори завжди люди, як правило, які працювали в органах, які мають вищу освіту, які розуміють, як влаштований злочинний світ, тому це, дійсно, теж впливає. Але в цілому в поліції не був такий високий відтік професіоналів, там набагато більше причин, які склалися просто в одному місці одночасно.

А Департамент стратегічних розробок і аналізу, який створюється, чи не стикнеться з тими самими проблемами, через які було розформовано УБОЗ?

— Як я знаю, що там навіть керівника ще не обрали, тому поки рано ще говорити про сам департамент. Але щодо працівників, то знову ж таки, там по конкурсу обираються люди, які мають оперативний досвід, тому, в принципі, я сподіваюсь, що там будуть якісь колишні кадри з підрозділів, які боролися з організованою злочинністю, вони зможуть передавати досвід і навчати. А от чи стикнеться з такими ж проблемами… В принципі, колишній УБОЗ розформували одразу після Майдану по тій простій причині, що він був основним флагманом тиску на бізнес. Тобто якщо у нас зараз СБУ і прокуратура тиснуть на бізнес, раніше це ще була поліція, тому що у УБОЗу були свої спецпідрозділи, і у них була така дурна слава. Зараз у них не буде свого спецпідрозділу, зараз в поліції єдиний спецпідрозділ "Корд", який входить в поліцію особливого призначення, і його залучати складніше. Тобто він не знаходиться по місцю знаходження підрозділів УБОЗу, він окремо має свою дислокацію, і щоб його залучити, треба виписати достатньо папірців і це буде більш підконтрольний процес, ніж це було раніше. Тому в принципі, ні. І плюс, якщо вірити концепції, то в цьому підрозділі будуть використовувати більше новітніх технологій, що називається кримінальним аналізом. Тобто це буде вже більше не польова робота, а буде багато аналітиків, які будуть користуватися мережею інтернет, пов'язаними між собою базами даних, можливо, створювати нові.

Чи може бути використаний в Україні досвід інших країн?

— Тут насправді в експертному середовищі дуже запеклі дискусії йдуть і всі вони зводяться до того, чи має бути і далі поліція з окремими підрозділами, чи це має бути окремий орган. Наприклад, в США відоме ФБР в першу чергу займається організованою злочинністю, тому що вона все-таки зрощена дуже сильно з владою, особливо висока організована злочинність, і там ці речі вони розуміють, взаємозв'язок. І в принципі, в багатьох країнах існують департаменту органи, які мають висококваліфікованих слідчих, висококваліфікованих оперативників. У нас коли створювали ДБР, ще в 2015 році, в першому законопроекті теж була концепція, що вони займаються організованою злочинністю, боротьбою, виробляють стратегію, певні залишки щодо стратегії навіть залишилися в нинішньому законі, але потім концепція змінилася, їх переключили виключно на правоохоронців, суддів, чиновників. Тому, я думаю, рано чи пізно ми, можливо, цю дискусію знову повернемо і визнаємо, що не треба було після ліквідації УБОЗу створювати зараз управління аналізу, а можливо треба створювати якийсь спеціалізований підрозділ в якомусь більш кваліфікованому органі, тому ж самому ДБР, або навіть створювати окремий орган. Тобто тут про те, щоб акумулювати ресурси в якомусь окремому органі. Тобто в одного окремого органу в поліції менше можливостей, повноважень, ресурсів, ніж у окремого органу.

Ранее советник главы МВД Иван Стойко заявлял, что из-за нестабильности в стране действуют заезжие преступники.

А директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в свою очередь отметил, что участие полицейских в преступных группировках стало системой.