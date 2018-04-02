Распределение денег на энергорынке стало абсолютно непрозрачным - Харченко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В феврале 2018-го НАБУ начало расследовать злоупотребления служебным положением членами НКРЭКУ при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга ДТЭК, что привело к нарушениям интересов других производителей электроэнергии. Об этом сообщило издание "Наши деньги", журналист которого давал показания в НАБУ.

Исследуются, в частности, решения НКРЭКУ и Минэнергоугля в декабре 2016 года, согласно которым госпредприятие "Энергорынок" перечислило в счет погашения долгов компания ДТЭК 676 млн гривен и еще 10 млн гривен — государственным энергокомпаниям, тогда как эти средства должны быть распределены между предприятиям тепловой, атомной, речной, альтернативной электрогенерации и "Укрэнерго".

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Каков механизм распределения средств между энергетическими компаниями, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ці кошти, які начебто були нерівномірно розподілені, яке їх походження? Чому вони мають розподілятись між цими компаніями?

— Як це виглядає зазвичай? Є державне підприємство "Енергоринок". Це державне підприємство є такою ключовою точкою українського енергетичного ринку. Воно збирає всі гроші і роздає всі гроші. Гроші зі всіх споживачів в кінці кінців надходять до "Енергоринку" і потім він їх роздає генераційним компаніям в оплату за ту електрику, яку вони генерували. Часто буває так, що обласні енергорозподільчі компанії і частина споживачів сплачують не дуже вчасно, і виявляється, що немає повної суми, щоб витрати генеруючих компаній були відразу перекриті. Тоді дуже часто "Енергоринок" завжди за рішенням Кабміну звертається до Ощадбанку, наприклад, чи зараз — до іншого державного банку, бере там гроші і віддає цим генеруючим компаніям. Так от, питання в тому, що ті гроші фактично видаються, знаєте, волюнтариським рішенням. Але це рішення приймає не керівництво самого ДП "Енергоринок", а або регулятор, або Кабмін, залежно від ситуації, залученості і всього, що з цим відбувається. І, дійсно, на думку багатьох експертів, часто ці кошти розподіляються досить дивним чином.

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Хто має за цим стежити і регулювати? Ми знаємо, що НКРЄКП — незалежна, хто має її контролювати в питанні розподілення цих коштів? Украинское фото Что хуже коррупции? Миллионы из бюджета - на ветер

— Ви знаєте, я кілька разів був свідком того, як відбувались дискусії щодо розподілення цих коштів за часів уряду Арсенія Яценюка і тоді це відбувалось за особистої участі прем’єра, який казав: значить так, зараз розробляємо алгоритм чому, хто, скільки отримав, розробляємо так, щоб кожен розумів, де і що прозоро відбувається з точки зору розподілу… На жаль, за часів нового уряду Володимира Гройсмана ці розподіли стали цілком непрозорі і з’ясувати, хто і як розділив, просто немає змоги у експертного середовища.

Тобто попередній уряд розподіляв все справедливо і ДТЕК не отримував такі переважні кошти саме за уряду Яценюка?

— Я не можу сказати, справедливо чи несправедливо, я не є суддя чи ще щось, я знаю тільки, що завжди звучала фраза: мають бути параметри, вони мають бути всім зрозумілі і прозорі.

Тут немає параметрів чи вони — непрозорі?

— От в тому-то і справа, що останній рік з’ясувати, як розподіляються ці кошти і на яких принципах, неможливо.

Не секрет, що ДТЕК контролює близько 80% теплової генерації і за 11 місяців 2017 року видобула 84% всього енергетичного вугілля в Україні. Тобто, хто більше працює, той більше "заробляє"?

— Безумовно, вони заробляють найбільше грошей на ринку теплової генерації, тут нема, що обговорювати.

Але з точки зору параметрів, яким чином відбувається розподіл цих грошей?

— Саме цього я не знаю, саме ця інформація є закритою, за якими параметрами розподіляються кошти.

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НАБУ проводитиме розслідування і буде приймати рішення. Як це вплине на роботу підприємств?

— Я не очікую ніяких наслідків, тому що їх діяльність не зупиняється і їх ніхто не намагається зупинити чи не дати їм змоги виробляти вугілля, чи ще щось, а силові перевірки, якщо чесно, на кожній енергетичній компанії трапляються в режимі раз на місяць. Це не є щось дивне, незвичайне.

Виходить, що теплоенергетики отримали ці гроші безкоштовно. Виплату відсотків має виконувати "Енергоринок", тому що вони взяли в кредит в Ощадбанку 2 млрд гривень, а гроші на відсотки збирають у споживачів у вигляді спеціальної надбавки до тарифу чи ні?

— Ви знаєте, в кожному конкретному випадку це рішення приймається окремо, коли береться кредит, визначаються джерела його покриття. Але в будь-якому випадку його сплачують споживачі.

Тобто це безпосередньо торкнеться споживачів?

— Безумовно.

Напомним, аналитик энергорынка Яна Лях в эфире "ГС" отметила, что само по себе внедрение в Украине рынка электроэнергии не повлечет рост или падение ее цены.