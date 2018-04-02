Хорошую идею превратили в фарс. Разумков об электронном декларировании

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что третий этап электронного декларирования состоялся.

Также глава НАПК Александр Мангул заявил, что поддерживает отмену декларирования для антикоррупционеров.

Тем временем президент Петр Порошенко публично выступил за проведение в Украине амнистии капиталов. Он предлагает ещё раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации, которая позволяет легализовать ранее заработанные деньги за символический налог в 10%.

Тему электронного декларирования в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Система электронного декларирования оправдала себя?

– К сожалению, это сейчас напоминает сизифов труд, потому что и та эффективность, которую вы озвучили, практически равна нулю. И складывается впечатление, что это проблема не в самом е-декларировании, проблема в желании проводить качественно этот процесс.

Потому что сама идея правильная, она может работать, она может существовать, она может помогать бороться с коррупцией, но в украинских реалиях её превратили в такой фарс, который мы с вами наблюдаем уже не первый год.

И боюсь что даже при смене руководства, глобально на деятельность НАПК в позитивную сторону это тоже не отразится.

Могут ли действительно задним числом ввести эту нулевую декларацию и что никому из политиков и чиновников не придется отчитываться о происхождении своих состояний?

– Понимаете, сама система нулевой декларации, это достаточно интересная и, возможно, правильная вещь в украинских реалиях, потому что мы прекрасно понимаем, что украинский бизнес – и не только бизнес, рядовые граждане – во многом или зарабатывали "в серую", или сегодня хранят эти ресурсы, и в официальном поле показать их происхождение и доказать их легальность будет очень тяжело. Поэтому сам факт нулевой декларации наверное имеет право на существование.

Другой вопрос – подходы. Потому что нулевая декларация для всех — это неправильно, потому что это — легализация в том числе и коррупции. Один вопрос, когда вы, как бизнесмен, заработали энную цифру за многие годы своей трудовой деятельности и сегодня хотите её легализовать по нулевой декларации, готовы заплатить 5%, 7%, 10%, в зависимости от того, что будет установлено законодательством. Это нормально.

С другой стороны, вы чиновник, который с 18 лет проработал на разных должностях в госструктурах, занимался коррупцией, насобирал себе в кубышку энное количество миллионов, и сегодня вы их легализируете за те же 5% или 7%. Это достаточно удобная схема.

То есть, фактически человек украл эти деньги и сегодня сможет легализовать их за символическую сумму. С таким же успехом мы можем дойти до того, что там и финансовые средства, добытые путем грабежа, они тоже могут быть легализированы за 5%. Но это мы уже переходим в формат бреда.

Понимаете, у нас хорошие идеи часто замыливают и превращают в фарс, также, как я говорил про электронное декларирование. Вопрос в подходе.

Вы говорите, это может стать удобной схемой, а может, в этом и задумка, ведь у нас в следующем году предстоят выборы?

– Я вообще не верю, что это произойдет, потому что если мы посмотрим на обещания, то и от представителей действующей власти мы уже слышали такие инициативы и предложения, к сожалению, они канули в Лету, не были доработаны, и от представителей предыдущей власти мы тоже слышали о введения формата "нулевая декларация".

Думаю, что и сегодня это не произойдет, потому что е-декларирование, оно уже в определенной степени отбелило те доходы, которые есть у наших чиновников.

И опять же, если мы говорим про нулевую декларацию, то не должно было быть такого серьезного роста финансовых активов наших власть имущих в этом году по сравнению с прошлым. А если мы посмотрим результаты е-декларирования этого года, то они показывают, что все-таки кто-то в стране этой зарабатывает и кто-то все-таки не затянул пояса, как обещал.

Конфликт вокруг е-декларирования для антикоррупционеров и общественных активистов — поясните мотивацию каждой из сторон?

– Скажем так, это определенная месть со стороны власти, показать, что не только мы в этой стране зарабатываем, и по большому счету, я считаю, что несмотря на всю критику эта норма неправильна. Объясню почему.

Антикоррупционеры, хотя тоже далеко не всегда они такие белые и пушистые, если мы посмотрим на те результаты е-декларирования, которые есть, зарабатывают они достаточно неплохо, но они не зарабатывают из бюджета.

Они зарабатывают из общественных организаций, из грантов, из других вещей. Но залазить рукой в карман к бабушке-пенсионерке у них физически нет на это возможности, но такая возможность, к сожалению, есть у наших чиновников. Это и определенное давление на представителей тех структур, которые борются с коррупцией. Или иногда создают видимость борьбы с этой коррупцией. Поэтому эту форму нужно отметить, и если уже и вводить декларирование, то теоретически это нужно вводить для всех.

Но я думаю, что поскольку мы сегодня не можем разобраться с е-декларированием для чиновников, то вводить повсеместное декларирование, то, о чем сегодня тоже, кстати, говорят, как минимум, глупо.

И главное, чтобы не получилось так, что декларации рядовых граждан Украины будут очень внимательно изучаться органами ГФС, а декларации наших чиновников по состоянию на сегодня, по большому счету, лежат мертвым грузом, и никто не смотрит, откуда реально у них появились деньги.

К слову, вопрос относительно е-декларирования антикоррупционных активистов власть надула, как огромный пузырь, а потом героически "преодолела" проблему, показав, как у нас все решается демократично, считает директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.