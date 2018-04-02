Эксперт: власть специально создала проблему с декларированием активистов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине завершилась кампания декларирования за 2017 год. Электронные декларации должны предоставлять госслужащие государственного и местного значения.

Национальное агентство по предупреждению коррупции констатирует, что очередной год подряд "субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, создание черновиков, проверке срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и т.п."

Основные проблемы, с которыми столкнулись чиновники — хитроумные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из российских почтовых сервисов, а также ошибки в фамилиях, индивидуальном налоговом номере, правописание фамилий, имен и отчеств на русском языке.

Кампанию по декларированию-2017 в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим можна пояснити таку несерйозність з боку держслужбовців у питанні заповнення електронних декларацій?

— У нас спостерігається з боку чиновницької братії стосовно нововведень такі не зовсім організовані дії. І, якщо в минулому році це пробували пояснити тим, що в НАЗК буцімто погано працює система, то в цьому році, попри те, що були якісь незначні нарікання на роботу системи, але все-таки класично у нас громадяни дуже важко звикають до нововведень, а чиновники від них мало чим відрізняються. Через те оці всякі нюанси там із паролями, з іменами і, мало того, всі у нас класично роблять цю справу в останній день, як студенти, через те отак багато і проблем.

Загалом якісь покарання передбачені за те, що щось не так ти зробив і ускладнив роботу НАЗК, зокрема, своєю декларацією?

— Так зроблено все досить демократично. Якщо є якісь неточності в декларації надається певний час на їх, скажімо, усунення. Але якщо громадянин не вклався в терміни, передбачені законом щодо подачі декларації, то звісно що є за це санкції.

Наскільки ефективно НАЗК працювало в 2017 році?

— Зрозуміло, що є серйозні зауваження щодо їх роботи. Перш за все, від громадян. Якщо подало декларації там близько 800 тисяч чиновників, а перевірено за рік лише там до сотні декларацій топ-чиновників, про регіональний чи місцевий рівень мова навіть не йде, то звісно, що хотілося б, щоб ця робота відбувалась ефективніше, і НАЗК працювало так як слід.

Але всі роблять таку ссилку на те, що тільки почалась робота, і можливо, в от уже в 2018 році буде вона поставлена на якісніший рівень, там вводять систему автоматичного аналізу декларацій, тобто спробують об’єднати так само з базами Пенсійного фонду, податкової, митниці і якимось чином уже більш глибше і системно, масово перевіряти ці декларації. Плюс, звісно, що і громадяни не звикли ще до такого інструменту.

Насправді, якщо громадянин повідомить про те, що чиновник живе не по коштам, а тим більше, якщо він зайде і подивиться декларацію свого мера чи депутата на своєму окрузі, а потім порівняє з тим, на якій машині він їздить і де він проживає, і повідомить про це НАЗК, то, я думаю, що ця робота буде просуватися більш ефективно.

Зрозуміло, що це новинка для України, і поки ця система запрацює і увійде в ритм, зрозуміло, що пройде багато часу. Це навіть не кажучи про такі внутрішньополітичні процеси, які точилися в НАЗК, і те, що багато фракцій, і правлячих фракцій, хотіли би взяти цей орган під контроль, і через це була і критика на керівництво, вона, з одного боку, була виправдана до певної міри, ми говорили про ті проблеми, які були в НАЗК чи є в НАЗК, але подивимся яким чином уже нове керівництво, наскільки воно буде ефективно працювати.

Чи варто покладати великі сподівання і надії на нового голову НАЗК?

— Радше треба покладати надію на те, щоби громадськість і політики спостерігали дуже прискіпливо за роботою нового керівника, і так би мовити його підправляли і всіляко контролювали б цю роботу, щоб не було спроби в зв’язку з якимись політичними мотивами спустити роботу НАЗК нанівець.

Навпаки, треба вимагати, щоб саме в цьому році вже воно запрацювало в повну силу, тому що в системі правоохоронних інституцій по боротьбі з корупцією насправді на НАЗК лежить основне завдання, завдання аналітичне – відслідковувати зони ризику і передавати по тим чиновникам, де є якісь підозри, справи в НАБУ, щоб вони вже займались реальним розслідуванням і викривали життя чиновників не по прибуткам або ж там з ознаками корупції, одразу закривали і показували суспільству, що ця система працює.

Скасування електронного декларування представників громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю, вимагають наші західні партнери. Які наслідки для нашої співпраці з міжнародними партнерами можуть бути через ці пристрасті та конфузи навколо антикорупціонерів?

— Вже й посольство США висловило позицію про те, що все-таки варто відмінити це декларування. З одного боку, всі розуміють, що протягом найближчого часу декларування буде обов’язково для всіх громадян, як це відбувається в усіх цивілізованих країнах світу, особлива увага, звісно, буде до спеціального декларування.

Насправді це ж декларації в рамках законодавства про боротьбу з корупцією, мова про них іде. Антикорупційні активісти сприймають це як спосіб такої собі помсти чи ускладнення їхнього життя, хоча багато з експертів кажуть, що, можливо, навпаки було антикорупційним активістам подати організовано декларації і показати, що все-таки їхні життя і їхні статки і спосіб життя набагато відрізняються від способу життя тих чиновників, яких вони контролюють, з одного боку.

Але, з іншого боку, зрозуміло, що… от ми кажемо про ту масовість, яку суспільства і громадськість має показати по викриванню способу життя чиновників на всіх рівнях, воно буде до певної міри призупинено, тому що мало кому буде бажання, скажімо, масово працювати з грантовими організаціями, отримувати від них якісь кошти для того, щоби на місцях цим займатись.

Все-таки це ще одне ускладнення, яке роблять антикорупційним активістам. У нашій країні, коли корупція насправді стає величезною проблемою, починаючи від ЖЕКу, від поліклініки, і закінчуючи там міською, сільською радою і Верховною Радою і Кабміном, боротьба з цим явищем на всіх щаблях має бути завданням і вона має стимулюватися, а не ускладнюватися.

Через те є ще й внутрішній такий чинник. Мені здається, що попри таку реакцію системи, що було наслідком виникнення декларування для антикорупційних активістів, це питання мусувалося в політикумі ще через те, що в рамках співпраці з міжнародними нашими організаціями, які виставляють для нашої влади набагато більш серйозніші претензії і в зв’язку з антикорупційним судом і в зв’язку з підняттями цін на газ, оце питання, з яким носилися — стосовно антикорупційних активістів, це було таким розмінним питанням, яке наша влада надула, як величезну бульку, а потім хотіла героїчно як би перебороти, героїчно подолати.

І зрештою ми побачили, що президент і всі керівники однозначно, знаєте, як в тому анекдоті – спочатку купи козу, а потім продай, і тоді стане легше. Отак у нас – створили цей прецедент, півроку про нього говорили, а потім героїчно його подолали, і від цього показали, що от бачите, як у нас все вирішується чітко.

Хоча насправді хотіли заговорити питання ціни на газ, яке політично перед виборами зовсім невигідне владі, але ми бачимо після того, як зняли питання стосовно декларацій антикорупційних активістів, тут же західні партнери, МВФ зокрема, підняли питання ціни на газ і його підняття, через те я бачу в цьому ще й цю логіку.

Напомним, политолог Андрей Дацюк в эфире "ГС" заявил, что для президента и депутатов е-декларации — это самозащита и оружие против общественных активистов, и они не хотят его лишаться. Эксперт также спрогнозировал, что декларирование для активистов может стать средством шантажа для ЕС.