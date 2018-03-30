Хозяйке на заметку. Как разговаривать с облэнерго, если пропал свет

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Впервые в Украине почти тысяча потребителей получили компенсацию от облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения. Об этом заявляет пресс-служба НКРЭКУ. Как сообщается, заявки о компенсации от еще 120 тыс потребителей находятся на рассмотрении комиссии и будут изучены в ближайшее время.

Всего за прошлый год общая сумма выплат таких компенсаций составила почти 117 тыс гривен. Больше всех за некачественные услуги по электроснабжению выплатили "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго". В случае подтверждения нарушения Порядка выплат в этом году, компании будут обязаны предоставить потребителям компенсации в двойном размере.

В каких случаях потребители могут получить компенсацию, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил адвокат Юрий Билоус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яке порушення може стати підставою для звернення за компенсацією?

— Підставою тут, в першу чергу, буде неякісне надання послуг. Потрібно пам'ятати, що всі ми споживачі житлово-комунальних послуг маємо право не тільки отримувати такі послуги, не тільки отримувати їх своєчасно, а ще і отримувати їх належної якості відповідно до стандартів, затверджених в нашій державі. Щодо електропостачання і щодо тих компенсацій, які отримала вже немаленька кількість українців. Дійсно, така можливість передбачена постановою НКРЕ від 2016 року. І в 2017 році, і в поточному році така можливість у абсолютно кожного споживача у всіх куточках нашої країни існує. Що може бути підставою для компенсації? Як це робиться по процедурі? В першу чергу, кожне обленерго повинно самостійно — я хочу підкреслити це — самостійно, в разі надання неякісної послуги в рахунку на майбутній період врахувати компенсацію, на яку вона не надала послугу. І як можна отримати таку інформацію нам, споживачам? Ми повинні побачити це або в рахунку, який приходить від, наприклад, обленерго, або в особистому кабінеті на відповідному вебсайті обленерго. Сьогодні насправді дуже просто зареєструватися там, дуже такі сучасні вебсайти в обленерго. Тому тут проблем немає. Або ми можемо отримати таку інформацію з офіційним листом відповідного обленерго. Але все ж таки я б порадив споживачам і усім нам не дуже розраховувати на те, що обленерго буде самостійно це робити. Тому що така дещо новизна щодо компенсації, велика кількість стандартів, які, будемо відверті, на сьогоднішній день в Україні дуже часто не дотримуються. Тому я б порадив заходити в особистий кабінет, і якщо там нічого немає, звертайтеся з дуже простою заявою: дата, число, від кого, до кого, свої реквізити вписуєте в листі, закінчуючи контактним номером телефону в своєю адресою, і просите здійснити компенсацію за певний вид недотриманих стандартів. Якщо цього не робиться, і стандарти не будуть дотримані, вже в наступному місяці обов'язок у обленерго в подвійному розмірі компенсувати таку плату. Тобто фактично, якщо надається не стандартна послуга, ми можемо розраховувати взагалі звільнитися від оплати на місяць або на два. І якщо цього обленерго не робиться, знову ж таки, навіть не зважаючи на те, що є докази того, що послуга надана неякісно, звертатися до НКРЕ зі скаргою, або безпосередньо до суду.

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Практичні приклади можете навести, що значить неякісно надана послуга з енергопостачання?

— Наприклад, дуже часто що трапляється. Відключили електроенергію. Не попередили, без правових підстав, без належних підстав. Якщо таке відбувається, а відбувається це дуже часто, не тільки в столиці, у всіх кутках країни, зверніться до обленерго з запитом, в якому попросіть надати інформацію, з яких підстав було вчинено відключення. Якщо таких правових підстав немає, то вони зобов'язані робити перерахунок, компенсацію, вірніше, на наступний період. Якщо вони цього не роблять, знову ж таки, НКРЕ, суд. Розповсюджуються норми закону про захист прав споживачів, тому судовий збір не сплачується, і суд з практичної сторони, виходячи з власного досвіду, дуже часто і в переважній більшості справ становиться на сторону споживача у суперечках з такими монополістами-гігантами, якими є відповідні обленерго.

Обленерго завжди можуть знайти причину, чому відключали? Чи вони все одно мають компенсувати гроші за неякісно надану послугу?

— Вони, безумовно, мають компенсувати. Законодавством передбачено чіткі підстави для відключення. Якщо це аварія, якщо про це вказується в офіційному документі, то все це повинно підтверджуватися належними та допустимими доказами, чи зафіксована аварія, хто є конкретно винним в цьому ланцюжку надання споживачу електроенергії. Тому що споживач захищається і законом про житлокомпослуги, і Конституцією України, законом про захист прав споживачів, і нас не потрібно дуже турбувати, хто саме винен в тому, що ми не отримуємо електроенергію. Ми маємо право на компенсацію, на перерахунок, якщо це не електроенергія, то на перерахунок сплати за житлово-комунальні послуги. Все це в нас є. Що ще може статися, якщо відключення аварійне? Можуть згоріти електроприлади в квартирі.

В такому разі, на що може розраховувати споживач? Наприклад, на компенсацію вартості таких електроприладів?

— Це вже буде мати назву відшкодування матеріальних збитків. Можливо, також і моральних. Ми також на це маємо право. Що для цього потрібно зробити? Зафіксувати конкретно час, місце, конкретний прилад, який вийшов з ладу, актом зафіксувати. Не боятися підключити три, чотири, п'ять сусідніх квартир. Чим більше мешканців — тим краще, можна в подальшому звертатися із колективним позовом до обленерго, зафіксувати всі ті витрати, які ви понесете, відновлюючи телевізор, мікрохвильовку, пральну машину. Все це фіксувати чеками, звертатися з претензією можна до обленерго. А можна і безпосередньо до суду з претензією, не сплачуючи судовий збір, і, будь ласка, відшкодовувати збитки, які понесені через таке самовільне відключення чи перепади тиску.

Можна отримати компенсацію зі інші житлово-комунальні послуги?

— Можна. А як же, можна отримати компенсацію абсолютно за всі види житлово-комунальних послуг. Але для цього я б порадив кожну таку обставину фіксувати, актувати, використовувати сучасні прилади відео, аудіо, фото, фіксувати. Наприклад, якщо це неналежна температура в квартирі, то зафіксувати це термометром, зафіксувати це актом негайно, звернутися з заявою про складення акту претензії до відповідної житлово-комунальної організації чи комунального підприємства. І вони зобов'язані протягом трьох днів або розглянути претензію і її задовольнити, або відмовити, обґрунтовано, мотивовано відмовити в задоволенні цього акту претензії. Але цих складових потрібно нам, споживачам, дотримуватися. Акт претензії — також елементарний, є типова форма затверджена, у вільному доступі в мережі інтернет знаходиться. І я б порадив ще, коли заносите цей акт претензії в житлово-комунальну організацію, в канцелярію, під відміточку з вхідним номером, щоб потім у ЖЕКу не було підстав казати, що вони вас взагалі перший раз бачать і цю претензію ніколи не бачили. А коли вони отримали, в них рівно три дні на її розгляд.

Как сообщалось ранее, по состоянию на январь киевлянам за полгода вернули 20 млн грн за некачественные коммуслуги. Больше всего перерасчетов было за техническое обслуживание лифтов, уборку придомовой территории и лестничных клеток, обслуживание систем диспетчеризации, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание внутридомовых систем и так далее.