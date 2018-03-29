Продают по лому. Военный эксперт о схемах хищения спецтехники

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Житомирской области правоохранители, расследуя повреждение магистрального нефтепровода, вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. Обыски проходили в Новоград-Волынском районе в течение двух недель. В результате, изъяли почти 200 единиц военной техники, подготовленной к продаже, а именно БТРы, БМП, ЗИЛы, "Уралы", ГАЗы, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей сушей и по воде.

Также изъяты запчасти, аккумуляторные батареи, шины и прочее. Сейчас вся техника находится под арестом, и правоохранители выясняют, кому она принадлежит и находится ли на учете в воинских частях.

Как правоохранителям удалось обнаружить спецтехнику, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що це за техніка та де її знайшли?

— Техніка була виявлена на територіях у Новоград-Волинському районі, огороджені території. На даний час вона вся описана, і відповідно перевіряється по обліках, реєстрах, звідки вона, її походження.

Яким чином правоохоронці вийшли на цю знахідку?

— Під час досудового розслідування іншого кримінального провадження проводилися обшуки, і в ході цих обшуків була отримана інформація про можливе правопорушення. Вона була перевірена, і відповідно попередня інформація підтвердилася, і зараз розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 — це розтрата, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Як довго може тривати з'ясування, кому належить техніка, чи належить вона військовим частинам, чи перебувала на обліку?

— Загалом, зважаючи на обсяги виявленого, це займе певний термін часу — перевірка, тому що відповідні запити направлені як у військові частини, так і в інші формування для перевірки все-таки, звідки вона, ця техніка.

Все знаходилося в одному місці чи розкидано?

— Ні, обшуки були проведені в кількох місцях. Не за однією адресою, за кількома адресами.

Що гіпотетично загрожує тому, хто збирав цю техніку і, можливо, намагався продати?

— Це передбачає відповідальність до 8 років ув'язнення. Але необхідно зібрати докази причетності, бо вже зараз зрозуміло, що йдеться не про одну особу.

Що з пошкодженням магістрального шляхопроводу?

— Це кримінальне провадження також розслідується, і там також встановлюються особи, причетні до вчиненого правопорушення.

Сама техніка в якому стані? Вона нова?

— Висновки про стан техніки зробить відповідна експертиза, яка призначена. Ззовні можна говорити про те, що ця техніка не виглядає списаною. Але необхідно перевірити, наскільки вона може виконувати свої функції.

Ситуацию в эфире "ГС" также прокомментировал военный эксперт Олег Стариков.

Если техника была похищена из воинских частей или списана под видом лома, каким образом такую схему могли реализовать? У кого есть достаточно полномочий для подобных действий?

— Дело в том, что она не может быть украдена. Это однозначно. По моему глубокому убеждению, эта техника — списана, и она списана со всех инвентарных номеров, ее просто нет. Или она погибла, была уничтожена в зоне боевых действий, или была переведена из одной категории в другую, и приказом она была списана. Поэтому, ее нет.

Такая была схема, которая существовала всегда. То есть не то, что сейчас выявили. Она существовала всегда. Поэтому не знаю, почему ее только сейчас подняли. В принципе, может быть, совершенно случайно журналисты, то есть полиция на это наткнулась. Или, может, заказ был какой-то, что кто-то куда-то не влез. Это всегда такое было.

Что вы думаете? Склады у нас взрываются, Лозовая, Балаклея, Калиновка, они же не просто так взрываются. Нам рассказывали — дроны, помните? Покажите мне хоть один дрон. Поэтому вся эта схема и…

Рассказываю в двух словах, что происходит. Стоит вся техника, числится на вооружении, и есть три управления — бронетанковое, автомобильное и артиллерийское. Вот это вся номенклатура вооружений, которые есть, она числится у них в номенклатурном отчете. Потом это передается воинской части. В воинских частях оно хранится.

Есть четыре вида категорий. Соответственно, вот она на заводе — это самая высшая категория, пришел в часть — стала чуть-чуть низшей категории, потом постояла — следующей. И командир части имеет право своим приказом переводить из одной категории в другую. И, помните, такой был анекдот: я хочу быть командиром танкового корпуса, прихожу — а там один корпус танка, все остальное — разворовали.

Вот это она стоит, потом пишется бумага в Киев, в вооружение, тут ее списывают, а техника — нормальная, она новенькая такая. И через соответствующие структуры ее продают по лому, как Вы правильно сказали, по лому или она разобранная, ее передают или в народное хозяйство, или через соответствующие… она не идет как техника двойного назначения, как обыкновенная техника, через экспортеров.

Если двойного назначения, значит… Кто хочет, в принципе,узнать, что происходит, есть такая Государственная служба экспортного контроля, которая полностью контролирует — кто, сколько всего продает. Там конкретно написано. Можно узнать — что, как, почему, до патрона включительно все продают.

Если через границу едет наш новый БТР, который по документам — просто списан, ни у кого даже вопросов не возникает, что это за БТР и кому предназначается?

— Так, еще раз, я же объяснил и очень просто. У нас есть эта техника двойного назначения, а есть боевая и военная техника. Если двойного назначения, то у нас есть спецэкспортеры, если боевая техника — тоже спецэкспортер. У нас пять спецэкспортеров сейчас, плюс два еще дали, «Ленинскую кузню» и «Мотор Сич», вот они сейчас получили лицензии.

Поэтому Вы поймите, что до недавнего времени сектор оборонной безопасности руководился в ручном режиме. После того, как западные наши партнеры заставили, чтобы из это все перешло в руководство Кабмина, и тогда был такой первый зам Александра Турчинова, он руководил этой комиссией. Теперь наконец-то месяц назад назначен Юрий Бровченко, и наконец-то начали наводить порядок. Я же вижу, что Бровченко сейчас начал нормально работать, и начал выполнять все нормы, то есть приводить это все в порядок.

То есть таких находок может быть больше?

— Нет-нет, Вы поймите, не может быть больше. Эта находка — совершенно случайная, я же еще раз говорю, или полиция случайно увидела, или кто-то решил своего бизнес-партнера таким образом легализовать информацию, и замочить… Поэтому у нас в Украине, если посадить за круглый стол всех руководителей бронетанковых заводов — харьковского, киевского, львовского — они вам такие схемы нарисуют, что вы даже не поймете, как и куда оно девается.

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К слову, ранее Олег Стариков заявил, что в "Укроборонпроме" превратили режим секретности в инструмент коррупции. В эфире «ГС» он отметил, что из-за того, что оборонный сектор Украины регулируется в ручном режиме, новый глава "Укроборонпрома" станет второй версией предыдущего.