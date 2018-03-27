Кушнирук: К власти придут популисты - доллар будет стоить 50-100 гривен

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В 2017 году долларовый эквивалент ВВП Украины вырос на 20% – с примерно 90 до 110 миллиардов долларов. Такие данные были опубликованы Государственным комитетом статистики. Также, согласно его данным, за прошлый год средняя заработная плата по средневзвешенному за год курсу выросла в долларовом эквиваленте на 60 долларов – до 267 (т.е. на 30%). При этом эксперты прогнозировали значительно меньший рост.

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В Независимой группе макроэкономического анализа и прогнозирования IMF Group Ukraine считают, что долларовый ВВП вырос за счет почти нулевой девальвации в год, а также за счет роста инфляции.

Какие тенденции в украинской экономике стоит ждать в этом году и что в дальнейшем ожидает гривну, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Борис Кушнирук, facebook Борис Кушнирук

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви поділяєте звіт Держстату, а саме дані про те, що доларовий ВВП зріс на 20%?

– Так, і мене це абсолютно не дивує. Унаслідок глибокої девальвації, яка у нас була протягом 2014-2015 років, об’єктивно гривня дуже недооцінена до іноземних валют.

А по паритету купівельної спроможності взагалі-то вона десь мала би бути 12-13 гривень за долар – не більше. Але внаслідок глибокої девальвації ми тоді спостерігали дуже потужне падіння у доларовому еквіваленті ВВП і доходів, розрахованих в іноземній валюті, і це давало привід багатьом влаштовувати істерики з цього приводу, використовувати в демагогії.

А зараз внаслідок того, що справді практично гривня не девальвувала за підсумками 2017 року, а інфляція у гривні була доволі суттєва, це дозволило забезпечити доволі суттєве зростання у доларовому еквіваленті і доходів, і ВВП.

А що означає зростання доларового ВВП для простих українців? Чи впливає це якось на них?

– Впливає хоча б у тому вимірі, що багато імпортних товарів стали більш доступними, тому що вони ж то не зросли настільки. Крім того, люди стали частіше подорожувати, і у нас доволі суттєво в минулому році зросли подорожі закордон.

Зрозуміло, що це стосується не бідного населення, а більше середнього класу, але все рівно для цієї категорії поїздки стали більш доступними, і вони значно більше почали цим користуватись. Крім того, це має й іншу негативну складову, імпорт стає більш вигідним, але, в свою чергу, це знижує конкурентність українських товарів.

Ми знову ж таки породжуємо ту проблему, яка в нас була багато разів, внаслідок сировинної структури економіки в нас починає зростати негативне сальдо торгівельного балансу. Ми знову ж таки закладаємо передумови того, що за декілька років, а може навіть за підсумками наступного року, якщо прийдуть до влади популісти, гривня може знову обвалитися і до 50, і до 70, і до 80, і до 100 гривень за долар у залежності від того, наскільки цей популізм буде гуляти.

Але в основі своїй це пов’язано саме з тим, що економіка сировинна, де ми експортуємо сировину переважно, а імпортуємо готову продукцію. За такої моделі загроза глибокої девальвації національної валюти буде постійною.

Поки що така загроза тримається. Власне, це тенденція? Тобто, про припинення її говорити поки не можемо?

– Ні, поки ми залишаємось з тою структурою економіки, яка є, ми через це будемо проходити постійно. Тобто, єдине, що можна зробити, це поступово, цілеспрямовано реформувати країну і займатися підвищенням обсягу виробництва готової продукції.

Щоб не займалися виробництвом сировини чи в кращому випадку напівфабрикату, а саме готової продукції, тоді у нас буде значно збалансованіший зовнішній торгівельний баланс, а це в свою чергу буде сприяти стабілізації курсу національної валюти. Якщо у нас цього не буде, то ми будемо раз за разом натикатись на одні й ті ж проблеми.

Експерти кажуть, що для подальшого зростання української економіки та рівня ВВП потрібна мудра монетарна політика "стимулюючої інфляції" на рівні 12-15% з боку НБУ. Що це означає? Яку зараз монетарну політику проводить Нацбанк?

– Насправді, у нас інфляція вище 12-15%, тому питання якраз в іншому. в Чому монетарна політика НБУ негативна? Річ у тім, що інфляція у нас переважно не монетарна. З чим вона пов’язана? Виросли ціни на зовнішніх ринках на сировинні товари, виросли вони і в Україні. Підняли монополісти ціни на свою продукцію, у нас усередині виросли ціни. Централізовано держава підняла ті чи інші тарифи, виросли ціни. Це жодним чином не пов’язано з діяльністю НБУ.

У той же час у НБУ є лише монетарні інструменти протидії інфляції, тому він усвідомлює, що він з цією інфляцією нічого зробити не може, адже він своєю політикою продукує лише погіршення умов для ведення бізнесу, тому що він намагається тримати високі процентні ставки в економіці, як по депозитам, так і по кредитам, а, в першу чергу, від цього страждають саме підприємці, які мали би виробляти готову продукцію, бо вони не можуть собі дозволити такі дорогі кредити. Якщо вони не можуть собі цього дозволити, то ми знову ж таки залишаємось у тій самій сировинній парадигмі економіки.

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І тут справді є дуже серйозна проблема. Я переконаний, що в таких перехідних економіках монетарний режим має бути зовсім іншим, ніж той, який намагається реалізовувати НБУ останні декілька років.

Що буде відбуватись з гривнею найближчим часом?

– Я не очікую якихось дестабілізуючих факторів протягом весни-літа. Знову ж таки до кінця літа можна сказати, що гривня буде стабільна, в коридорі 26-27. Якщо тільки не виникне якихось несподіваних факторів або з боку Росії, або внутрішньополітичного дестабілізуючого фактору. Якщо їх не виникне, у цьому випадку курс буде між 26 і 27.

Восени, як правило, у нас знову ж таки, починаючи з кінця серпня, на початку вересня, почнуть грати по знеціненню гривні, і гривня почне знецінюватись, а потім ситуація у жовтні, листопаді буде відносно стабільна, а потім знову ж таки в грудні місяці почнеться черговий етап знецінення курсу гривні. Це ми, на жаль, проходимо протягом багатьох років, тому що та модель економіки, яка є, сировинна, продукує саме такий цикл дестабілізації волатильності національної валюти і її постійне знецінення.

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Напомним, ранее Кушнирук подчеркивал, что нынешний рост гривны станет ударом для экономики.

Финансовый аналитик Виктор Федоров в эфире "ГС" отметил, что укрепление гривны относительно доллара будет продолжаться до лета.