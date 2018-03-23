Сообщникам Савченко важна не политика, а хаос — политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В суде Шевченковского райсуда Киева выбирают меру пресечения депутату ВР Надежде Савченко. Сторона обвинения просит арестовать ее на два месяца без возможности выхода под залог. При этом Савченко подозревают в том, что она была в сговоре с Владимиром Рубаном и лидерами так называемых ДНР и ЛНР, и вместе они планировали провести в столице Украины несколько терактов и диверсий, а в результате — совершить государственный переворот.

Видео- и аудиоматериалы с соответствующими подтверждениями генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал народным депутатам в четверг. Сама же Савченко заявила, что знала, что за ней ведется слежка, и подыграла.

Все аспекты дела против Надежды Савченко и его последствия в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Николай Давидюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що відбуватиметься після судового засідання, на якому Савченко обирають запобіжний захід?

— Насправді, визначення міри запобігання продемонструє, в якому тоні буде відбуватися все засідання. Тому що якщо суд вже ознайомився частково з фактами і розуміє масштаб того злочину, який був скоєний або міг бути скоєний, то зрозуміло, що від того і залежить міра запобіжного заходу. Поки що, як мінімум, суд дозволив Савченко бути в загальній частині зали, а не в спеціальній клітці, тому, як мінімум, суд до неї позитивно налаштований, але, тим не менше, це не знімає з неї відповідальності за ті речі, які ми бачили на відео, які були продемонстровані генпрокурором в залі ВРУ. Але знову ж таки, це — лише початок, тому тут робити ставки чи забігати наперед не варто.

УНИАН Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

Як Ви оцінюєте поведінку Савченко в четвер в сесійній залі?

— Вчорашня поведінка Савченко — це виключно політична гра, сценарій, прописаний політтехнологами, який вона максимально намагалася відіграти на камеру. Тим більше, ми бачимо, що ця поведінка змінилася від того, що вона говорила за день і за два до демонстрації відео. Тобто вона стверджувала, що вона під алкоголем щось говорила і так далі, але коли вже показали відео, вона змінила поведінку, вже більше грала на свого майбутнього виборця, ніж намагалася думати про будь-що інше. Тобто виключно поведінка, орієнтована на електоральне поле і бажання здобувати своїх нових симпатиків, і протиставляти себе Верховній Раді і владі як такій. Але знову ж таки, дуже часто фрази, які вона говорила, не були щирими і вони все ж таки виглядали як завчені і написані кимось іншим.

Сама історія з судами, затриманнями, зняттям депутатської недоторканості, вони додають політичної ваги таким персонажам чи навпаки?

— Насправді той фактаж, який був продемонстрований, я не думаю, що він може додати їй політичної ваги, адже людина, яка хотіла знищити державні інституції, не може користуватися повагою. Так, можливі певні гібридні відхилення електоральні, але, насправді, можна боротися проти політиків, проти будь-якого з прізвищ, тут — однозначно, але не можна боротися проти держави, не можна плювати на прапор, на кордон, знищувати інституції, тому тут треба швидше дивитися на такі речі, ніж на які бали здобудуть, і тому це не прикрашає політика. А насправді те, що у неї можуть бути прихильники, так, є певна частина проросійського населення, якій подобаються її заклики, якій подобаються її меседжі, і вона, в принципі, готова їх озвучувати. Єдине питання, яке буде рішення суду, чи зможе вона балотуватися. Але тим не менше, я думаю, якусь певну аудиторію вона все ж таки має.

Які можуть бути рішення суду і яких чекати наслідків в політичному плані для Савченко?

— Насправді, суд може дати їй додаткову медійну впізнаваність, суд може дати їй можливість виступати на великих каналах і отримати трибуну. Але в той же час він може обмежити їй юридичне право балотуватися, тому що людина з судимістю не має права бути обраною. Друге, Савченко ж не є політиком, який щось створює, тобто вона не створюватиме рейтинги, це один з тих політиків, який покликаний руйнувати, і ми бачимо, що цей сценарій і план, який вона хотіла втілити, він був на дестабілізацію держави, він був покликаний на дестабілізацію і на знищення державності. Тому в даному випадку замовникам її гри не так важливо, яким буде її рейтинг, наскільки важливо, до яких суперечностей і до якого хаосу в країні вона зможе призвести. Оце, насправді, набагато більш важливо, тому що вона — політик-детонатор, який може підірвати ситуацію.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

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Ситуація з Савченко може вплинути на інших українських політиків?

— Я не думаю, що це кардинально на них вплине, тим більше, що вони завжди грають вторинні ролі. І родина, і помічники, і бізнес, який наближений до неї, це все-таки другорядні ролі, вона завжди егоїстично ставилася, вона ніколи не мала команди, але знову ж таки, завжди є замовники, які замовляють цю гру і про це, до речі, вчора говорив Юрій Луценко, що будуть копати далі і дивитися на те, хто це замовляв, хто роздавав листівки, хто замовляв сюжети і так далі. Як мінімум винним персонажем, але, знову ж таки, він був дотичним до Савченко, але у нього — своя гра, є Володимир Рубан, але це такий паралельний проект. Я думаю, що всі ті, хто на неї працювали, вони займали другорядні ролі, тому особливо на їхню долю ніяк не вплине? Але якщо хтось зміг поставити свій бізнес на ній, зрозуміло, що цей бізнес буде прикритий.

В Україні дуже часто, коли висуваються претензії до чиновників, високопосадовців, вони у відповідь кажуть, що вони — не вигідні владі, тому на них тиснуть. У разі Савченко можливий такий варіант?

— Ні, це не той випадок, тому що є реальне відео, де вона говорила про вбивство людей. Можна речі по-різному оцінювати, пробачати, але вбивство людей, хаос, планування крові, це не зовсім переслідування. От якщо б її почали переслідувати, що у неї росте рейтинг… ну, наприклад, у Вадима Рабиновича набагато краще росте рейтинг і його не переслідують. Хоча він по риториці дуже схожий на Савченко. У Тимошенко росте рейтинг — її теж не переслідують. Переслідують якраз того, хто сказав, що буде вбивати. Я теж не хочу робити святий образ з української влади, вона переслідує своїх політичних опонентів, причому дуже розумно, і вміє це робити, але це не той випадок, коли можна сказати, що її переслідують за красиві очі, чи за те, що у неї росте рейтинг. Це зовсім інша ситуація.

Чи повірять в те, що Савченко нібито знала, що її знімають?

— Я не думаю, що вона знала, що її знімають, тому що вона б так не вела… це її антитеза, якою вона намагається скористатися, але знання не звільняє від обов'язку, це однозначно.

Напомним, по словам политолога Руслана Бортника, дело Рубана-Савченко — только начало атаки власти на неугодных. В эфире «ГС» он спрогнозировал, что атмосфера страха, созданная Савченко в парламенте, позволит правящей верхушке и дальше эксплуатировать депутатов.