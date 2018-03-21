Требования ЕК по траншу задевают интересы кое-кого во власти – Рудяков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за решение о предоставлении Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи. По словам главы государства, этим решением Еврокомиссия признает прогресс Украины в реформах. И это является важным элементом пакета последних договоренностей с лидерами Евросоюза по углублению отношений между Украиной и ЕС.

Напомним, накануне Европейская комиссия утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи. Но четвертой программе еще предстоит пройти утверждение Европейским парламентом и Советом ЕС. Но выплаты, как заявили в Еврокомиссии, будут зависеть от того, как Украина будет убирать уязвимости экономики которые включены в Меморандум о взаимопонимании.

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В том числе будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы и шаги по усилению борьбы с коррупцией, отметили в Еврокомиссии.

Подробнее о том, что именно Украина должна сделать для получения очередного транша, рассказал директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

За яких умов Україна отримає цей портфель фінансової допомоги?

— Перше – якщо буде ухвалено остаточне рішення, тобто поки що це попереднє рішення з боку Європи. А, по-друге, якщо ми будемо виконувати ті вимоги, які до нас є. В принципі там нових нема до нас вимог, залишаються ті вимоги, які ми підписували, на які ми погодилися, і які залишилися невиконаними на думку європейської сторони в рамках попередньої макрофінансової допомоги, останній транш ми одержали торік.

Наскільки ці вимоги є дотичними з вимогами МВФ?

— Там різні вимоги. Але одна з передумов виділення європейської макрофінансової допомоги – це наявність програми співпраці країни з МВФ.

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Поки незрозуміло, чи отримаємо ми допомогу, але президент вже подякував про всяк випадок. Навіщо?

— Правильно, і треба дякувати, бо в принципі обіцяють гроші, значить можливо ми їх і одержимо, якщо складуться так умови і зірки всі як треба. І треба дякувати, бо виходить, що це нам намагаються допомогти. Щоправда тут одразу привертає увагу, що йшлося про 1,8 млрд доларів. А зараз вони вказали в себе в документах – до 1 млрд доларів, значить ми не виконали попередні вимоги. Але наша справа дякувати, що ж ми ж в даному випадку просимо, то ми і дякуємо.

Яку роль відіграє особистий діалог між президентом України і президентом Єврокомісії у питанні надання Україні допомоги?

— На мій погляд, це протокольні речі. Тобто це схвалення і представлення широкій громадськості у нас і в Європі тих речей, які на такому рівні нижчому, технічному, політичному, фінансово-технічному вирішуються і ухвалюються відповідні рішення. Президент наш і пан Юнкер потім це оголошують. Це ж найвищі посади, вони оголошують для нас радісну новину.

В Єврокомісії згадали про посилення заходів з боротьби з корупцією, в який спосіб це можна ефективно зробити в Україні?

— Зараз усі в один голос, і МВФ, і Європа нам цю боротьбу все повторюють і повторюватимуть, якщо через 10 років до мене подзвоните, то ще будемо говорити про боротьбу з корупцією. Але зараз іде мова про Антикорупційний суд, в тому вигляді, в якому цього вимагає Європа, тобто щоб їхні експерти розглядали персоналії цих суддів, щоб цей суд був під їхнім контролем, на що ми не йдемо. Але це не тільки суд, не тільки корупція. Там ще є реформи. Вони з одного боку хвалять наші реформи, а з іншого боку, вимагають ще нових-нових-нових. А ці наші реформи, що вони розхвалюють – пенсійна, освітня, медична, для нас це в принципі мінус, бо це фактично антисоціальні речі. Зараз "Опозиційний блок" на цьому наполягає, це речі, які треба переглядати. А вони кажуть – ми за це вас хвалимо, але давайте, перемагайте корупцію, і виходить замкнене коло, з якого нам зараз дуже важко вийти. Отже цей мільярд, рішення фактично вже ухвалено, треба, щоб ще парламент і Рада Європи затвердила – це вже технічні речі. Але чи буде воно все виділено, бачите торік ми з 1,8 млрд 600 млн не одержали – в цьому році ризик такого ж розвитку подій залишається, він дуже серйозний для нас.

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Економічні експерти говорять про те, що гроші конче потрібні і необхідні нам будуть вже в травні.

— Та нам гроші треба були ще в грудні минулого року, але в травні буде пік різних виплат боргових, валютних. І ця макрофінансова допомога ЄК виділяється для стабілізації. Вони були б дуже доречні, але в тому, що перший транш буде, я не сумніваюся, а от другий транш під кінець року – це вже… Зараз вони знов нам будуть на довірі грати, значить, давайте, хлопці, робіть, ми скажемо – звичайно, ми зробимо, а під кінець року треба буде згадувати те, що ми пообіцяли – зробимо – і не зробили. І тоді я думаю, що модель минулорічна, на превеликий жаль, могла б повторитися і в цьому році.

Є політичні умови в Україні які дозволять цього року якісно продовжити реформи?

— Вихід, безумовно є, але в даному випадку ми зайшли в глухий кут, керівництво країни на найвищому рівні і групи, які впливають на керівництво. Поки наші влади і наші президенти виконували вимоги європейців, з якими ці вимоги можна було виконати, жертвуючи нашими інтересами, громадян, все йшло добре. А тепер Європейська Комісія висуває чіткі вимоги, ще з минулого року вони залишилися, які безпосередньо зачіпають інтереси правлячої верхівки – це кредитний реєстр НБУ, це перевірка інформації про кінцевих бенефіціарів компаній, це зняття заборони на експорт лісу, це автоматична перевірка електронних декларацій чиновників. Це їхні інтереси, і вони своїми інтересами не поступляться. І от тут замкнене коло.

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Ранее политолог Алексей Якубин заявлял, что бороться с коррупцией Украине поможет только финансовая мотивация от ЕС.

Кроме того, экономист Евгений Невмержицкий отметил, что транш от МВФ не покроет даже погашения долгов.