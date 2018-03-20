Нам повезло, что Канада предоставит помощь — Козий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Канада поможет в подготовке Вооруженных сил Украины. На эти цели она направит более 4,5 млн долларов. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. По ее словам, эти средства будут направлены на закупку спецоборудования для оказания первой помощи и на проведение военных учений.

Кроме того, Канада планирует продолжать сотрудничать с крымско-татарскими организациями для того, чтобы быть в курсе ситуации в Крыму.

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О помощи украинским Вооруженным силам со стороны Канады в эфире радиостанции Голос Столицы высказался военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Допомогу Канади оцінюють більш, ніж в чотири з половиною мільйони доларів на спецобладнання, проведення військових навчань. Наскільки це відчутною буде підтримкою для ЗСУ?

— Однозначно це відчутна підтримка для ЗСУ. Слава богу, що це не дається в грошах, а дається саме в обладнаннях, послугах і іншому вигляді. Я сподіваюсь, що саме обладнання, яке сьогодні ми будемо отримувати від, вважаю, наших майбутніх колег по НАТО, буде відповідати стандартам НАТО і буде відповідати необхідним умовам для того, щоб з технічної точки зору нам було дуже зручно співпрацювати з країнами-партнерами, країнами-членами НАТО.

Що потрібно українським військовим в плані спецобладнання?

— Це може бути різноманітне обладнання. Ясно, що перелік обладнання буде створюватись спільно з відповідними структурами Міноборони. Це абсолютно різноманітне обладнання за різними напрямками. Це може бути, як було заявлено, і навчальне обладнання, це може бути і питання, пов’язане з інженерним обладнанням, з обладнанням зв’язку, з іншими видами обладнання. Тобто, зрозумійте правильно, деталізація всього цього буде відбуватись саме фахівцями за відповідними напрямками, детальний список цього буде українською стороною погоджений з Канадою.

Тобто ми можемо розповісти, що нам потрібно, а в Канаді будуть зважати на наш запит?

— Я думаю, що канадській стороні вже на сьогодні не є необхідністю щось з’ясовувати детально чи не детально. Вважаю, що після майже чотирьох років війни і співпраці з канадською стороною така інформація в них вже давно є.

Коли мова йде про проведення військових навчань — це навчання полігонні, тактичні чи, наприклад, навчання канадськими інструкторами?

— На жаль, сьогодні рівень навчань обмежується саме тактичним рівнем. І це як би не звучало, приклад на сьогодні, тому що, на жаль, оперативно-стратегічний рівень і оперативний рівень у нас сьогодні не здатні дуже швидко підлаштовуватись під систему і він проявляє свою совковість замість того, щоб проявляти навпаки передові погляди і робити все, що необхідно, для наближення держави України до членства в НАТО.

І, в першу чергу, я повинен згадати проект закону, який був внесений, і сьогодні буде ще раз розглядатись на комітеті з питань безпеки і оборони, про все, що стосується фактично національної безпеки України. На жаль, ми там не бачимо серйозних зсувів, що стосується фактично тих вимог, які держави-члени НАТО висунули, і чіткому, нормальному сенсі, що стосується розмежування повноважень, що стосується чіткої вертикалі керування дій, інших моментів, пов’язаних, як з оборонним плануванням, а там є теж за стандартами НАТО певний цикл, тобто є різні речі, які сьогодні цим законом, на жаль, не передбачені.

Це приблизно як у нас свого часу вносили закон про особливості, як правильно сказати, управління на територіях окупованих Донецької та Луганської області і все почалось з того, що не заявлялось про те, що РФ там є агресором і слава богу, що політичні сили, в тому числі, і «Самопоміч», і «Народний фронт» підняли це питання. Така сама ситуація зараз з законом про національну безпеку Україні. Його треба терміново доопрацьовувати і терміново доробляти і фактично тут повинен бути тільки один підхід: або ми рухаємось в НАТО і вже сьогодні починаємо змінювати систему, в тому числі, і управління, або ми сьогодні пробуємо натягти на наших західних партнерів, вибачте, рожеві окуляри.

На сьогодні наше законодавство не забороняє нам співпрацювати з іншими країнами?

— Можна сказати, що тією чи іншою мірою майже всі держави-члени НАТО нам в цьому питанні допомагають. Є і країни, які поза рамками НАТО, та ж сама Швеція, пропонують свої певні послуги, інші країни. Тобто зрозумійте правильно, сьогодні Європа вже зрозуміла небезпеку того, що створює РФ. Тому сьогодні вони і намагаються всіляко сприяти нам і це залежить тільки, на жаль, від влади.

А у нас парламентсько-президентська республіка, в першу чергу, парламент фактично пробуксовує, не працює, тому у нас з’являються в соціальних мережах такі речі на кшталт того, що президент дав доручення взяти курс на НАТО. Вибачте, тоді незрозуміло, чим займається взагалі парламент, який фактично керований президентом або сам нездатний винести це рішення на користь членства в НАТО.

В чому зараз ЗСУ відчувають найбільшу потребу?

— Найбільшу потребу українські ЗСУ сьогодні відчувають в сучасній зброї. Хотів би, щоб слухач зрозумів це. Сьогодні США з Китаєм конкурують за зброю шостого покоління. Гонка озброєнь саме йде навколо цього. Ми сьогодні, на жаль, в окремих випадках оновлюємо зброю третього покоління. Ви можете собі уявити, наскільки сьогодні оборонно-промисловий комплекс в боргу перед державою Україна, наскільки сьогодні та влада, яка розпродавала нашу зброю, в боргу перед народом України.

Взагалі на території України не виробляється ніякої сучасної зброї?

— Якщо послухати реалії «Укроборонпрому» і послухати те, що заявляють наближені до них громадські організації, то начебто у нас все сучасне. І не свіжопофарбоване, а саме сучасне.

Сьомого і восьмого покоління?

— Так, сьомого і восьмого покоління, абсолютно правильно. А що стосується реалій, то сьогодні однозначно нам вкрай потрібно створювати спільні підприємства із західними партнерами на основі сучасних технологій. І потрібне серйозне фінансування Міноборони, не те, що заявляється на сектор безпеки і оборони — 5%. Ні. Ми повинні фінансувати саме оборону.

Принаймні, якщо візьмемо сьогоднішнє законодавство, яке треба повернути, виконати рішення Конституційного суду, якщо я не помиляюсь, 2010 року і повернути 3% ВВП в закон про оборону, який свого часу, на жаль, більшість вилучила законом про держбюджет України.

Ранее эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко заявлял, что ряд стран не хочет членства Украины в НАТО.

В то же время, эксперт-международник Григорий Перепелица считает, что помешать Украине стать членом НАТО может только ущемление демократии в стране.