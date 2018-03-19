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    Спиридонов: в Украине применили метод "гнилой селедки"

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    Человеку выдвигают максимально грязное и скандальное обвинение, которое даже не доказывают, а просто "вбрасывают" в СМИ. Из-за этого жертва пропитывается запахом "гнилой селедки", разъясняет политэксперт Николай Спиридонов.
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    Слово і Діло

    РИА Новости Украина

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    После наблюдения за свежими политическими новостями политический эксперт Николай Спиридонов вспомнил об одном из малоизвестных, почти секретных методов пропаганды – методе "Гнилой селёдки". Об этом сам политолог пишет на своей странице в Facebook.

    "Суть метода в том, что человеку выдвигается максимально грязное и скандальное обвинение, которое… никто даже не пытается доказать. Основная цель – спровоцировать широкое обсуждение в СМИ. Поскольку обвинение становится предметом широкого обсуждения, то у него неизбежно находятся и сторонники", – разъясняет Спиридонов.

    При этом независимо от того, кого больше, защитников или обвинителей, имя жертвы снова и снова повторяется в связи с несуразным обвинением, добавляет политолог.

    "Обвиняемый намертво пропитывается "гнилой селёдкой" и её запах увы, становится уже частью имиджа", – подытожил эксперт.

    Напомним, ситуация вокруг народного депутата Надежды Савченко накалилась до предела. Генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Рады заявил, что следствие располагает "неоспоримыми доказательствами" причастности Савченко к организации теракта в Раде.

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    "У следствия  есть неоспоримые доказательства  того, что Надежда Савченко, народный  депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала  указания о том, как провести  террористический акт здесь, в  этом зале (Рады – ред.) боевыми  гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании парламента.

    В этот же день он внес представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата. Савченко в ответ заявила, что у Луценко "поехала крыша".

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