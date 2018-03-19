Спиридонов: в Украине применили метод "гнилой селедки"

РИА Новости Украина

После наблюдения за свежими политическими новостями политический эксперт Николай Спиридонов вспомнил об одном из малоизвестных, почти секретных методов пропаганды – методе "Гнилой селёдки". Об этом сам политолог пишет на своей странице в Facebook.

"Суть метода в том, что человеку выдвигается максимально грязное и скандальное обвинение, которое… никто даже не пытается доказать. Основная цель – спровоцировать широкое обсуждение в СМИ. Поскольку обвинение становится предметом широкого обсуждения, то у него неизбежно находятся и сторонники", – разъясняет Спиридонов.

При этом независимо от того, кого больше, защитников или обвинителей, имя жертвы снова и снова повторяется в связи с несуразным обвинением, добавляет политолог.

"Обвиняемый намертво пропитывается "гнилой селёдкой" и её запах увы, становится уже частью имиджа", – подытожил эксперт.

Напомним, ситуация вокруг народного депутата Надежды Савченко накалилась до предела. Генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Рады заявил, что следствие располагает "неоспоримыми доказательствами" причастности Савченко к организации теракта в Раде.

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"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале (Рады – ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании парламента.

В этот же день он внес представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата. Савченко в ответ заявила, что у Луценко "поехала крыша".