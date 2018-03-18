Кадровые назначения. Депутаты испугались перевыборов – эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада в четверг не только освободила от должности главу НБУ Валерию Гонтареву и назначила вместо нее ее первого зама Якова Смолия, но и выбрала омбудсмена вместо Валерии Лутковской, чьи полномочия закончились год назад. Уполномоченным ВР по правам человека стала представитель "Народного фронта" Людмила Денисова. За нее проголосовали 280 депутатов.

Также в четверг Верховная Рада внесла изменения в состав Счетной палаты, а именно назначила ее председателем народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Валерия Пацкана и одобрила 22 члена.

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Новые назначения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Александр Антонюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як вдалося проголосувати результативно? За цим стоять певні домовленості?

— Наразі все те, про що Ви говорили, мало місце, але, разом з тим, треба подивитись значно глибше в саму історію, і, звісно, в провладній команді так чи інакше між групами впливу відбулась своя конкуренція. Окрім того, якщо сьогодні кадрові призначення були б провалені в парламенті в цілому, то це б, дійсно, говорило про кризу в стосунках між командами, і це могло б створювати всі підстави для того, що б парламент починав переходити в аж занадто заполітизований стан і малоефективний, і це могло б стати однією із причин пізніше розпуску парламенту. Це були певні моменти, і, очевидно, певні групи намагались використовуючи цей дует, на цьому грати.

Хіба немає кризи? Адже сьогодні нардепи з опозиційних фракцій писали про те, що вони не можуть узгодити навіть послідовність, тобто не довіряють один одному?

— Криза — це тоді, коли не здатні приймати рішення, якщо бути точним. Це те, що є недовіра один до одного, і саме така послідовність, яку ми сьогодні спостерігали, це було своєрідною гарантією того, що в політикумі один одного не "кинуть", тому що в нас, на превеликий жаль, дуже часто політичні гравці вже "кидали" один одного. Разом з тим, сьогодні ми подивились, що все ж таки політичні домовленості відбулись, і, в принципі, на ранок у мене такі відчуття були, якщо була б зрушена послідовність, то, очевидно, міг би бути, дійсно, кризовий стан. Але інтриги не відбулось і все, що обговорювалось останні три тижні, всі кандидатури бачимо ми проголосовані. Більше того, зверніть увагу, що за Валерія Пацкана проголосувала конституційна більшість, тобто представник партії УДАР, ми чітко говоримо, можна навіть сказати таку тезу, що сьогодні це кадрове призначення стало таким консолідуючим, об'єднуючим моментом фактично усіх учасників, які були в парламенті, практично всіх фракцій.

Людмила Денісова сказала, що призупиняє членство в "Народному фронті" і виходить з партії. Наскільки сильні ці були взаємозв'язки, щоб заполітизувати одразу всі три посади? Які домовленості спрацювали тут?

— Згідно закону про державну службу, згідно положень цих посад, які обіймають вищезазначені особи, вони повинні скласти з себе і депутатський мандат, і вийти з політичних партій, це правда. Тобто формально вони — не політики, вони стають посадовими особами, так, як, наприклад, Юрій Луценко, який зараз виступає з трибуни парламенту, він офіційно ніби не політик. Очевидно, коли є дві команди, є БПП і є "Народний фронт", то так чи інакше за будь-які дії в країні вони несуть безпосередню пряму відповідальність, і тому в даному випадку між ними і були гострі дискусії, де в кого які будуть повноваження для того, щоб, наприклад, один одного чи контролювати, чи навпаки, наприклад, не дати можливості так чи інакше провернути, тобто це йшло питання стосовно сфер впливу.

З приводу того, що ці люди мають вийти зі складу своїх фракцій, тобто вони перестають бути нардепами. Хто займе їх місце?

— Якщо це люди, які були по списках, очевидно, саме списочники — наступні. Ті, хто був по списках, але не прийшов, то вони заходять автоматично через якийсь період. Є ще коли людина була по мажоритарному округу, там, очевидно, треба оголошувати довибори.

В чому цінність посади омбудсмена або голови Рахункової палати для фракцій? Чому були торги за ці посади?

— Почнемо з Рахункової палати. Вона для мене є очевидною, тому що це взагалі контроль за бюджетними коштами, все, що уряд подає. Це є контролюючий, в першу чергу, орган, тобто в цьому є і цінність. Стосовно омбудсмена, то тут, очевидно, прикритий весь блок, адже "Народний фронт" має і Мінюст, і МВС, а тепер — омбудсмена. Окрім цього, роль омбудсмена, дійсно, є важливою, але все ж таки і репутаційні можливості, якщо ця креатура буде працювати ефективно, і офіс мав би ефективно працювати умовно навіть по обміну заручників, все ж таки погодьтесь, це може додати бали конкретній політичній силі, яка себе позиціонує в публічності як представники кризового менеджменту.

Що Денісова буде робити на посаді омбудсмена? Їй не заважатиме відсутність юридичної освіти?

— Тут є така річ як інституційна пам'ять. В офісі омбудсмена, в будь-якому випадку, в тому складі, в якому він є, там можуть змінитись топові фігури керівні, але сам по собі офіс, починаючи з провідних консультантів і простих представників апарату, він залишається тим самим. Тому якихось радикальних змін офісу я точно не бачу.

Тому в даному випадку це є політична посада, і вона буде політична вмотивована. Так сталось, але на роботу офісу це, по суті, не вплине. Єдиний момент, може вплинути на певні речі, якщо десь відбудуться з боку чи правоохоронних органів якісь порушення, чи Мінюсту, можливо, офіс не відреагує. Такі ризики відкидати я б не став, а, можливо, навпаки. Тобто тут ми гадаємо на кофейній гущі, але в даному випадку, якщо ми говоримо про юридичну освіту, давайте згадаємо, хто у нас генпрокурор.

К слову, голосование в Раде за Якова Смолия прокомментировал в эфире "ГС" эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль. По его словам, в своей речи в парламенте Смолий озвучил именно те цели на посту руководителя НБУ, которые хотели услышать депутаты.