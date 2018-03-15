Конфликт Британии и РФ: перспективы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Великобритания высылает 23 российских дипломатов, которых идентифицировали как незарегистрированных офицеров разведки. Такое заявление в связи с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Выступая в парламенте, Тереза Мэй отметила, что Москва не ответила на требование в течение суток объяснить Лондону, как ядовитое вещество, разработанное в России, оказалось в Великобритании, поэтому британское правительство пришло к выводу, что именно российское правительство "несет ответственность за это отравление", и в Лондоне разработали комплекс мер.

В частности, Великобритания отменяет все контакты на высоком уровне с Россией и отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Кроме того, министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. Кроме того, Великобритания заморозит российские государственные активы, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, также будут усилены проверки российских граждан и частных самолетов на британских границах.

В свою очередь посольство России назвало решение Великобритании о высылке 23 российских дипломатов неприемлемым, это "враждебный, абсолютно необоснованный и недальновидный шаг", отметили в российской дипмиссии.

Обострение британско-российских отношений и их последствия в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Василий Филипчук

(текст публикуется на языке оригинала)

До чого призведе цей дипломатичний скандал?

— Це не дипломатичний скандал. Це повноцінна міжнародна криза, мабуть, що одна з найсерйозніших чи найсерйозніша за останні декількі десятиліть. Рівень напруги, рівень агресивності зростає настільки швидко, що я не здивуюся, якщо ми в певний момент дійдемо до того рівня кризовості у стосунках між Росією і Заходом, яка була… на пам'ять приходить тільки Карибська криза, коли вже дійсно сторони були готові до використання найпотужнішої зброї одна до інших. Фактично сама по собі ця подія, можливо, і не така значима для того, щоб призвести до подібної кризи, але вона стала останньою краплею після дуже багатьох подій, які все більше і більше накопичували кризовий характер стосунків. І зараз дійсно дуже дивно, що до російських виборів воно вибухнуло, і ситуація така, що жодна з сторін не планує, не може в силу внутрішньополітичних міркувань зробити крок назад. Тобто будемо бачити, щонайменше, декілька днів, а, може, і тижнів загострення.

І найбільше питання, яке мене особисто хвилює, — до якого рівня може піти загострення. Насамперед, тому що, пригадуєте, 10 років тому відбувся подібний акт стосовно іншого російського втікача, офіцера розвідки Литвиненка. Тоді це були взаємні звинувачення, образи, розшуки, висилки, але такої кризовості не було. Тому що Росія ще сприймалася нормальним цивілізованим членом міжнародного співтовариства, була у Великій вісімці, тощо. Зараз те, що трапилося зі спробою вбивства Скрипаля, настало після агресії стосовно України, звинувачень у втручанні у вибори Росії в США, кризи щодо Сирії. Фактично Росія таким чином створила проти себе дуже потужне коло опонентів. І об'єктивно чи суб’єктивно дуже багато причин, дуже багато проблем саме причиною їх називається РФ.

Наскільки далеко зайдуть сторони з урахуванням того, про що заявила Марія Захарова, мовляв, не погрожуйте ядерній державі?

— У тому-то і справа, що декілька років тому не було би такої реакції. А зараз, оскільки ситуація дуже напружена, і кількість держав, які не задоволені Росією, вже критична, то іти зараз на будь-який діалог, поступки без поступок з російського боку, це внутрішньополітичний суїцид. Це самогубство для британського керівництва, американського керівництва, керівництва НАТО. У цій ситуації росіянам не будуть давати жодного простору для маневру. І висилка російських дипломатів – це лише початок з боку Заходу щодо санкційних кроків стосовно Росії. З іншого боку, для російського керівництва також зараз, напередодні виборів визнати, що вони відповідальні чи то за організацію вбивства, чи то не проконтролювали ці отрутні речовини, тобто це означає — визнати свою слабкість. Є також дуже небезпечним, перед виборами треба демонструвати силу, перед виборами треба показувати, які ми потужні, тому, зрозуміло, російське керівництво також не планує робити крок назад. Наскільки далеко може зайти зараз ця ворожнеча, це, мабуть, основне питання, яке хвилює нас всіх. Ситуація нагадує сцени з американських фільмів, коли два водії мчать один назустріч одному, ніхто з них не збирається зупинятися, очікуючи, що інша сторона перелякається і натисне на гальма чи поверне кермо в сторону. Поки що ніхто з них не збирається ставити ногу на гальма. І це може закінчитися дуже погано.

Зараз вже навіть без досудового розслідування вже цю справу піддають розголосу. Якщо порівняти зі справою Литвиненка, чому таке відбувається?

— Контекст. Зовсім інший контекст. Це дійсно остання крапля, яка перелила чашу терпіння. І зазвичай, якщо б таке трапилося без всіх подій, які відбувалися раніше, то у відповідності до міжнародних конвенцій щодо хімічної зброї, мала би бути би створена спільна комісія. Я думаю, що все ж таки це все пов'язано із загальним контекстом, з накопиченим обсягом претензій до Росії, незадоволення її рівнем поведінки, з тим, що відбувається в США, коли весь американський істеблішмент об’єднаний проти Росії, з тим, що відбувається у Великобританії, коли дійсно є серйозні претензії. І, в принципі, Захід зараз вважає Росію країною, яка перейшла низку червоних ліній. Лише це є основною причиною, на мою точку зору, того, що навіть без проведення повноцінного розслідування, чітко вказується, що Росія відповідальна. І звичайно, що є аргумент з приводу того, що був визначений токсичний елемент, було визначено походження, і експерти вважають, що ніхто, крім Росії, не може володіти таким токсином.

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Але навіть тут можна, звичайно, дискутувати: для чого було це робити за тиждень до виборів? От який був сигнал? І ми маємо якусь кількість різних версій: чи це був сигнал власним громадянам, власним олігархам, щоб вони нікуди з Росії не забиралися, чи це була спроба підвищити свій рейтинг під час виборів. Чи взагалі це була провокація збоку, я чув таку версію, що це, можливо, була провокація з боку певних російських силовиків, спрямована якраз проти Путіна. Це все, звичайно, можна було б аналізувати, але, враховуючи загальний контекст, ніхто зараз не хоче входити в ці деталі, є чіткий зв'язок між токсином і РФ. Тобто або вони беруть на себе відповідальність, або вони визнають, що вони не контролюють власну зброю, тому також беруть на себе хоча б частину, але відповідальності.

Напомним, ранее эксперт-международник Владимир Кушниренко высказал мнение, что отравление Скрипаля для спецоперации против бывшего агента выглядит нелепо.