Хозяйке на заметку. Травмы на работе — юридические аспекты

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Фонде социального страхования Украины сообщили, что более трех сотен украинцев умерли и пять тысяч пострадали от травм, полученных на работе за прошлый год.

По данным аналитиков, количество смертельных случаев по сравнению с 2016 годом уменьшилось почти на 9 процентов. В то же время, общее количество несчастных случаев на производстве возросло на 4,2%.

Наиболее травмоопасной отраслью экономики является добывающая промышленность и разработка карьеров. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в сфере транспорта и логистике. Чаще травмируются мужчины в возрасте от 50 до 59 лет. В этом году фонд увеличил компенсации.

Подробнее о том, как получить помощь пострадавшим и семьям погибших на работе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал юрист по трудовому праву Ярослав Ковальчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка зараз ситуація в Україні з травмами та смертями на виробництві? Чим пояснити те, що зазвичай група ризику — це чоловіки від 50 до 59 років?

— Дійсно, станом на сьогодні в Україні, яка тільки починає формуватися як демократична цивілізована правова держава, можна спостерігати ряд негативних тенденцій. Зокрема, не оминуло й таке негативне за своїм змістом явище трудових правовідносин. Переконливим підтвердженням цього факту є те, що, на превеликий жаль, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, дійсно відбуваються такі випадки травмування найманих працівників. До речі, що я хочу сказати, у в порівнянні з іншими країнами потерпілі від таких нещасних випадків особи можуть відчути на собі різні негативні явища. Перш за все, нам відомо, що законодавство України передбачає, що кожен працівник має право на належні, безпечні та здорові умови праці. Зміст цієї норми конкретизують інші нормативно-правові акти, і от вказані акти стверджують про те, що особа, яка дійсно зазнала такого випадку, має право на матеріальне відшкодування.

Чи важко отримати відшкодування?

— Хочу сказати, що станом на сьогодні отримати таке відшкодування є надзвичайно проблематичним. Перш за все, для того щоб отримати згадане відшкодування, до фонду по отриманню страхових виплат потрібно надати, перш за все, відповідний пакет документів. Цей пакет документів повинна надати або потерпіла особа, або та особа, яка на законних підставах представляє її інтереси. Але хочу сказати, що цей пакет включає у себе надзвичайно велику кількість різноманітних документів. Перш за все, письмове пояснення про те, що сталося, від потерпілого, повідомлення або довідка з медичної установи про звернення потерпілого за першою медичною допомогою, копія наказу про створення на підприємстві комісії з розслідування нещасного випадку, сам акт розслідування нещасного випадку, акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, повідомлення про наслідки нещасного випадку, висновок медико-судової експертної комісії без корінця, що в свою чергу залишається у потерпілого, копія трудової книжки, довідка про середню зарплату, копія лікарняного листка з завіреною печаткою підприємства і копія ідентифікаційного номеру.

Це всі необхідні документі?

— Даний пакет документів не є вичерпним. Справа полягає у тому, що самі відповідальні особи фонду по отриманню страхових виплат, належним чином аналізуючи отримані документи по нещасному випадку, можуть затребувати від потерпілої особи інші документи, які в свою чергу, на думку вказаних працівників, є значущими для встановлення, чи дійсно такий факт мав місце на підприємстві. Це по-перше. По-друге, у чинному законодавстві України лише не чітко передбачена процедура оскарження неправомірних і аморальних за своїм змістом дій вказаного фонду. Маю на увазі, якщо вони, наприклад, неправомірно відмовлять у здійсненні виплати на користь особи, яка є потерпілою, або з тих або інших причин будуть затягувати вказаний розгляд. На моє переконання, потрібно користуватися загальними нормами, які передбачені Кодексом адміністративного судочинства України, оскільки предметом безпосередньо сфери дії даного кодексу є можливість оскаржувати рішення або бездіяльність органів державної влади. У такому випадку особа, яка є потерпілою, може звернутися з відповідним адміністративним позовом до суду і вже там відстоювати або захищати свої права.

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Тобто, проблема доволі серйозна? Які Ви бачите шляхи вирішення?

— Враховуючи все вищесказане, на моє переконання, дана проблема потребує нагального і невідкладного вирішення. Зокрема, я хочу сказати про те, що взагалі потрібно, по-перше, значним чином скоротити цей пакет документів, який потрібно надати фонду для отримання страхових виплат, по-друге, взагалі позбавити вказані органи бюрократичної тяганини, по-третє, запровадити так званий електронний документований обіг, щоб відповідальні особи, які представляють інтереси безпосередньо самого потерпілого, або сам потерпілий, зверталися за допомогою, оскільки ми вже живемо в 21 столітті, за допомогою мережі Інтернет, відправляли належним чином відскановані копії з завіреними печатками по Інтернету. І останнє, потрібно чітко прописати і в чинному законодавстві, і в підзаконних нормативно-правових актах, які будуть належним чином конкретизувати положення цього закону, взагалі процедуру оскарження рішення або бездіяльності фонду для отримання страхових виплат. Ми знаємо, що одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів незалежної України є євроінтеграція, тобто, інтенсивне входження України до цивілізованого європейського співтовариства, зокрема і до ЄС. Я думаю, що ми не зможемо стати повноцінним членом європейської громади без належним чином впорядкованого законодавства.

Що можна сказати про людей, які працюють неофіційно? Вони взагалі не можуть розраховувати на якусь допомогу у разі нещасного випадку?

— Кодекс законів про працю України передбачає тільки офіційне працевлаштування. Офіційне працевлаштування — це мається на увазі, якщо найманий працівник уклав трудовий договір з працедавцем незалежно від форми власності, отримав від нього наказ про прийняття на роботу, а також має відповідний запис у трудовій книжці. Особа, яка працює неофіційно, є абсолютно незахищеною. Тому що в такому випадку вона не має юридичної можливості користуватися тими пільгами та преференціями, які передбачає чинне законодавство у випадку отримання нещасного випадку на підприємстві. Але тут є один нюанс. Незалежно від того, чи підприємство, з яким найманий працівник перебуває у трудових правовідносинах, зареєстровано чи ні в цьому фонді по отриманню страхових внесків, за будь-яких обставин найманий працівник може скористатися такими пільгами і преференціями.

К слову, глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега заявил, что теневые работники вредят в первую очередь себе.