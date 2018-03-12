Налогоплательщики в Украине чувствуют постоянный гнет – Южанина

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики нашли решение проблемы легализации автомобилей с европейской регистрацией – так называемых "евроблях". Об этом заявил глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса, Александр Кирш. Владельцы авто вынуждены будут заплатить в госбюджет "символический взнос".

Подробнее об этом рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть детальніше про цей "символічний внесок".

— Я насправді думаю, Що Олександр Вікторович (Кірш – ред.) повідомив про той останній варіант, який розглядався в комітеті, і щодо якого йшло спілкування з активістами, які представляють "Автоєвросилу", яка більш співпрацює тісно з комітетом і ставить нам питання, і ми якось спілкуємося задля вирішення проблеми. Він мав на увазі той варіант, що востаннє ми надали активістам для ознайомлення. Це такий собі варіант виходу із ситуації в Республіці Молдова. І символічний збір – це означає для Республіки Молдова 30% від діючої ставки акцизного податку, який сплатили громадяни Молдови для того, щоб мати можливість зареєструвати автомобілі в Молдові, і потім стати вже на законні рейки і не зловживати нормами законодавства митного.

Тобто всі, хто ввіз автівки або ввозитиме їх зараз з Польщі, Угорщини, інших країн ЄС, сплачуватиме лише 30% від податку на ввезення?

— Ні, не так ви зрозуміли. Республіка Молдова мала ту ж саму проблему, що і ми. Дірки в законодавстві дозволили великій кількості громадян завезти автомобілі без реєстрації, використовуючи всі схеми, які використовуються і в Україні. Для того, щоб урегулювати ситуацію, потрібно можливість надати громадянам за певною ставкою розмитнити автомобілі для того, щоб зареєструвати їх, поставити на облік в Україні. І друга частина – це невід'ємна складова — внести зміни в законодавство, які б в подальшому заборонили назавжди зловживати нормами, що зараз були використані людьми, які завезли автомобілі, поміщуючи їх в митний режим транзиту або тимчасового ввезення.

Які це норми?

— Дивіться, у нас зараз діють екологічні стандарти. Ми говоримо, що в нас автомобілі нижче Євро-5 не можна поставити на облік в Україні. Звичайно, зараз, до речі, до кінця року діють тимчасові норми щодо автомобілів не пізніше 2010 року випуску. І до речі, цією нормою користується велика кількість громадян України. З 2010 року випуску автомобілі зараз можуть бути розмитнені по зниженій ставці акцизного податку, яка використовується для нових автомобілів. Там десь 30 євро приблизно акциз для того, щоб розмитнити такий автомобіль. Але в нас люди в більшості своїй завезли автомобілі іще 1999 року випуску і вважають, що такі автомобілі мають право залишатися в нашій країні і рухатися по дорогах України. Можливо, і дорікають нам, що в Україні ж їздять такого року автомобілі, які зареєстровані раніше, які все життя знаходилися у нас тут на території, точно так же забруднюють повітря, і точно так є в технічному плані не зовсім безпечні. Для цього наша країна, як і всі європейські країни, має з січня 2020 року обов'язково впровадити технічний огляд. Технічний огляд передбачений угодою про асоціацію з ЄС. І не такий технічний огляд, який в нас проводили МВС, а технічний огляд, який будуть проводити сервісні станції, технічні станції, які для цього будуть спеціально сертифіковані. І тут зразу посмішка у всіх на обличчях, що ж це буде. А це має бути, якщо ми говоримо про те, що у нас європейські погляди на життя, то в цьому також повинні бути європейські погляди.

Президент анонсував нові податкові зміни. Готується заміна податку на прибуток податком на виведений капітал. Президент називає це одним із пріоритетів на 2018 рік. Поясніть суть цих змін, як це працюватиме на практиці?

— Над податком на виведений капітал ми почали працювати в комітеті із грудня 2014 року. Саме тоді з’явилась ідея і найближчим часом був зареєстрований законопроект 3357, під яким підписалось 150 нардепів. Ми, мабуть, вперше за всю історію нашої держави відкрили двері для всіх експертів, для всіх однодумців, які поділяли з нами погляд щодо лібералізації податкового законодавства і податкової політики, і якраз в комітеті з’явилось дуже багато активістів, на той час дуже активно спрацював з комітетом Реанімаційний пакет реформ, хлопці та дівчата, які досить довгий час виношувати свої ідеї, всі звернулись в комітет для того, щоб ми їх розглянули і нарешті могли їх імплементувати, якщо це можливо і доречно для держави. Серед всіх питань було якраз і впровадження податку на виведений капітал. Що це таке? Податок на прибуток, корпоративний податок, який, звісно, існує в більшості країн світу, і передбачає оподаткування прибутку, отриманого юридичною особою. Але так склалось, що в нашій країні податок на прибуток отримав певну оптимізацію і оптимізацію агресивну. Я так розумію, причиною було тому те, що рентабельність нашого бізнесу в Україні середнього і малого невисока і вона не дозволяє сплачувати в білу, в лобову, як кажуть, всі податки. Тому так було прийнято всі роки існування бізнесу в Україні, що оптимізувався податок на додану вартість, і майже ніким не сплачувався податок на прибуток. Останніми роками і, до речі, транснаціональні компанії також користуються законним правом оптимізації податку на прибуток, тому що у них є також такі інструменти як ряд витрат, які зменшують базу оподаткування. Це, до речі, світова практика і транснаціональні компанії дуже щільно і правильно використовують законодавство кожної країни для того, щоб у законний спосіб оптимізувати сплату податків, тому вони також користуються цим інструментом і останнім часом у нас взагалі були тільки значні заборгованості держави по податку на прибуток платникам. Тому що для того, щоб підтримувати статус податку на прибуток переважну більшість років існування цього податку в країні примусово брали авансові платежі по податку на прибуток, і рахувалось по обліку, що держава винна платнику. На сьогодні, справді, податкова культура в країні змінилась. Я хочу вам сказати, що ті інструменти, які ми застосовували останні роки, надали можливість платнику бути більш чесним по відношенню до держави і все ж таки отой постійний гніт, який вони відчували на собі, цю майбутню відповідальність перед правоохоронними органами, трохи зменшився.

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Порошенко заявив, що податок на виведений капітал стане потужним щепленням від корупції. Можете пояснити, яким чином?

— Дуже просто – тому що трильйон збитків накопичено в обліку суб’єктів підприємницької діяльності.

Це якась фіксована сума?

— Ні. Це відображено в звітності підприємств і ми цю цифру взяли із статистичних даних. Більше трильйона гривень накопичено збитків. Тобто всі майбутні прибутки будуть зменшені на цей трильйон і до оподаткування буде зменшуватись база саме на цей трильйон. Це стало першим знаком оклику, на який треба було звернути увагу, тим більше, що я недаремно вам говорила, що податок на прибуток сплачувався в залежності від політичного більш рішення, а не економічного і фінансового, як це мало б бути. У нас вперше за 2017 рік сплата податку на прибуток відбувається за визначенням фінансового результату по даним фінансового обліку. Раніше весь час вівся окремий податковий облік. Він був більш простий і окремий від справжнього фінансового стану підприємства. Зараз ми прийняли рішення абсолютно правильне і справедливе, яке дає можливість інвесторам розібратись, бо у підприємства має бути один облік – фінансовий облік і фінансовий результат має бути один, той, який якраз буде і оподатковуватись. Так от, ця система в усьому добра, крім одного –перевірки, яку буде здійснювати фіскальний орган щодо правильності визначення фінансового результату. Стандарти бухгалтерського обліку невідомі для працівників контролюючого органу. Це та система, яку ще треба вивчити і до якої завжди можна пред’явити претензії. Це треба знати виробничу карту, технологію виробництва. І тому саме президент використав цей термін, тому що, справді, я за своє життя в той час, коли боролась за платника податку, і оскаржувала разом з ними акти контролюючих органів, я бачила, як невміло використовують норми списання, витрачання, технологічну карту. Як можуть трактувати працівники перевіряючого органу, контролери, які приходять, оскільки для них це невідомо, тобто для того, щоб перестрахуватись, роблять все наперед. Краще написати більше, ніж менше, адже така логіка речей завжди у перевіряючої людини.

Податковий комітет ВР завершив роботу щодо законопроекту про національне бюро фінансової безпеки. Розкажіть нам, будь ласка, що це за служба фінансової безпеки.

— Насамперед хочу сказати всім, щоб всі чітко усвідомлювали, що це орган, який створюється не просто на заміну податкової міліції або новий орган з функціями податкової міліції. Ні, ми пропонуємо створити в Україні саме іншу систему забезпечення фінансової безпеки держави в цілому, змінивши підходи і методику роботи, і правові основи цієї роботи, а не тільки назву. Я прошу всіх на це звернути увагу. Нам не потрібно замінити податкову міліцію. Нам потрібно створити новий орган, який буде відповідати всім обіцянкам, які давала влада, і всім побажанням, які ми чули від бізнесу.

Які методики ви хочете змінити?

— Давайте зараз наголосимо дві деталі. Бізнес говорив: дайте нам, будь ласка, один орган замість трьох чи чотирьох, який може здійснювати тиск на бізнес саме з економічних питань. Це називали податкову міліцію, називали Національну поліцію, прокуратуру, СБУ, які можуть одночасно по одним і тим же статтям проводити розслідування. І таке на практиці досить часто зустрічалося. Попередньо нам говорили весь час, що робота податкової міліції виходить за рамки здорового глузду. І ми це бачили самі. Особливо бачили тоді ефективність роботи податкової міліції, але вони працювали в рамках діючого законодавства, і саме в рамках тих процедур, які забезпечували реєстрацію і розслідування економічних злочинів. Що означає НБФБ? Це єдиний правоохоронний орган, рівновіддалений від усіх гілок влади, єдиний, який буде здійснювати викриття, розслідування і всю роботу, весь повний цикл по економічних злочинах.

Яка ймовірність або які є запобіжники тому, що цей новий орган не буде робити ті ж самі помилки, що робив попередній орган?

— Весь проект закону складається як раз із оцієї зміни саме розслідування економічних злочинів. У нас на сьогодні будь-яка інформація перевірена, не перевірена, будь-який акт перевірки податкового органу є підставою, є інформацією, яка підлягає реєстрації кримінального провадження. Ми змінюємо повністю систему. От, наприклад, візьмемо, що буде означати для підприємця ця робота нового правоохоронного органу. Більше правоохоронний орган поряд з податковою інспекцією існувати не буде. Вся перевірка і вся робота підприємця, підприємства з податковим органом буде здійснюватися виключно в режимі надання один одному допомоги і проходження планових перевірок і інших перевірок, але в рамках, поки підприємство чи підприємець не пройде весь цикл узгодження акту перевірки. Тобто ніякий акт, по якому не завершилася процедура адміністративного і судового оскарження, не може бути підставою для кримінального переслідування. Це 80% роботи.

Ніяких силових підрозділів там не буде?

— Щодо силових підрозділів. Це чітко вказано в перехідних положеннях даного проекту закону, де виключно по всім цим статтям, по яким заходили раніше органи, інші правоохоронні, визначені за підслідністю виключно за НБФБ.

Повідомлення від слухача: "До яких баз даних буде доступу співробітників нового органу?".

— Інформаційні бази, вказані в проекті закону – буквально всіх державних органів. Ми проводили велику роботу з державними органами щодо інформації, яка може бути необхідною в роботі НБФП. Ми ж говоримо, що це аналітичний підрозділ? Тобто для нього основою основ є бази даних, які будуть відпрацьовуватись на основі нових програмних продуктів кримінального аналізу. Тому вся інформація, яка є в країн,і і вона належить певним державним органам, але вона не є їх власністю, є власністю держави, має використовуватись всіма органами в залежності від того, хто чим займається.

Пан Гройсман очолив відповідну комісію по захисту бізнесу. Про це він заявив шість днів тому в рамках засідання Кабміну. Вона покликана захистити підприємців від "маскі-шоу". Як ви до цього ставитесь?

— Мені здається, що прем’єр не є представником бізнесу. Можливо, він щось проґавив. Його вислови недоречні, а щодо цієї кампанії, яку вони організували, я вважаю, що уряд не може приймати такі рішення. Все має бути врегульовано на законодавчому рівні. Для цього в нас є всі інструменти і відчуття, і спілкування з бізнесом, адже я теж буваю присутньою, коли прем’єр спілкується з бізнесом. Саме залишаються претензії щодо "маскі-шоу", але вже дуже багато актів зроблено і зі сторони президента, і зі сторони генпрокурора для того, щоб припинити "маскі-шоу". Тому це якесь масло масляне зараз.

Ранее народный депутат Максим Курячий заявлял, что закон о Нацбюро финбезопасности сломает практику "налогового гестапо".

А руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что Украине необходим налоговый омбудсмен.