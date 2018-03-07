Что меняет закон о Нацбюро финансовой безопасности

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина опубликовала альтернативный правительственному законопроект о новом органе, который должен будет анализировать, выявлять и расследовать преступления в сфере публичных финансов. Вместо Службы финансовых расследований, нардеп предлагает создать Национальное бюро финансовой безопасности.

Согласно тексту законопроекта, орган будет иметь как аналитическое, так и следственное подразделение, которое будет непосредственно заниматься расследованием преступлений. В документе большой акцент именно на аналитические функции органа. Согласно концепции, Нацбюро будет собирать и систематизировать информацию в сферах публичных финансов, анализировать данные, оценивать риски и нарабатывать сценарии по их минимизации. Также орган будет иметь право расследовать преступления, разыскивать и арестовывать средства.

Подробнее о новом законопроекте и необходимости такой структуры в Украине в принципе в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Курячий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що саме не задовольняє представників комітету в урядовому проекті щодо створення служби фінансових розслідувань? У чому різниця із тим, що пропонує Ніна Южаніна?

— По-перше, я хочу сказати, що я був залучений до роботи робочої групи щодо розробки цього нового законопроекту про створення нового правоохоронного органу. Новий правоохоронний орган, який ми пропонуємо створити, буде називатися Національне бюро фінансової безпеки. Як такого урядового законопроекту або законопроекту під авторством Мінфіну про службу фінансових розслідувань у принципі не існує. Крім того, ні для кого не секрет, країна спостерігала, як у минулому році відбувалося засідання Національної ради з питань реформ під головуванням президента України, і було доручено президентом якраз нашому комітету розробити такий новий законопроект, адже, вже на той момент у нас були дуже серйозні напрацювання. Під час напрацювання цього нового законопроекту ми врахували всі перспективи, всі найкращі європейські практики щодо функціонування такого органу. Зокрема, ми побували у Румунії, побували в Італії. І мушу сказати, що єдиного шаблону або єдиної моделі в Європі не існує, оскільки в кожній країні є своя специфіка. І з врахуванням цих кращих європейських досвідів і практик, але враховуючи українську специфіку, ми напрацювали цей законопроект.

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Пропонують два крила — аналітичний напрямок і систематизація інформації. Щодо аналітичного напрямку, яким саме чином це все має працювати? І коли має бути створена ця система?

— По-перше, мушу сказати, що це унікальний орган, якого ще не було в Україні. Пріоритетом ставиться аналітична діяльність або досудове розслідування, яке буде кероване аналітикою, а не маски-шоу.

Але те ж саме пропонували і в уряді.

— Крім слів і набору фраз, у законопроекті Данилюка більше нічого немає. А у нас розписується методика і механізми. Це дуже важливо. Можна назвати маски-шоу аналітикою, а по суті нічого не зміниться. А у нашому законопроекті ми більш детально все прописуємо, навіть механізми, як це буде реалізуватися на практиці. От і все. Хочу зазначити, що предмету для спору немає. Крім того, коли буде проголосований законопроект, ми очікуємо, що він буде поданий до ВР України за підписом президента та буде визначений як невідкладний, адже вже з наступного року ми плануємо розпочати формування цього органу. Це відповідь на запитання щодо таймингу ухвалення закону і формування цього нового органу.

Чи можливо, що ці два законопроекти об'єднають в один під час розгляду у ВР?

— Немає іншого законопроекту.

Не існує взагалі?

— Я не знаю, про що Ви зараз говорите. Його просто не існує. Була якась презентація, але було засідання уряду, і члени Кабміну розкритикували законопроект Мінфіну як некомпетентний і такий, що не може статися і відбутися. Давайте не будемо обговорювати того, чого немає.

Раніше Кабмін схвалив законопроект Мінфіну про створення служби фінансових розслідувань.

— У Вас недостовірна інформація. Сама ідея служби була схвалена, але законопроекта не існує. Давайте не будемо вводити людей в оману і не обговорювати те, чого немає. Є законопроект, який ми вчора опублікували на сайті комітету задля того, щоб ще більше експертів, щоб ще більше фахівців залучити до громадського обговорення, адже це важливо. Ми хочемо зламати, змінити, не допустити у подальшому практику податкового гестапо. Ні для кого не секрет, що таке було. У нас п'ять правоохоронних органів до сьогодні нібито розслідують правопорушення у сфері економічної діяльності.

Процитую Володимира Гройсмана від 25 жовтня 2017 року: "Ми законопроект направили сьогодні на розгляд у комітет. Там він теж буде опрацьовуватися". Він казав якраз про законопроект про створення служби фінансових розслідувань. То документ направили до ВР?

— Було засідання Національної ради з питань реформ при президентові. Було доручення президента саме комітету розробити цей законопроект. Законопроект розроблений, опублікований на сайті комітету. І доступний для широкого громадського обговорення.

Силовий блок буде у цьому нацбюро?

— Так, безумовно. Це правоохоронний орган з усіма своїми ознаками. В тому числі з можливістю проведення оперативно-розшукової діяльності. Але знову ж таки ми ставимо на меті питання керування аналітикою. У тому числі, оперативно-розшуковою діяльністю. Ми ставимо перед собою завдання — і так буде — максимально відсторонити цей новий правоохоронний орган від спілкування з бізнесом і втручання у діяльність українських підприємців. Цей новий правоохоронний орган буде підключений до всіх баз даних у країні, і шляхом аналітики буде виявляння правопорушень з подальшими відповідними правоохоронними діями.

Напомним, координатор группы "Налоги" Гражданской платформы "Новая Страна" Павел Себастьянович ранее заявил, что налоговым схемам в Украине ничего не угрожает.

А руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что в виду проблемы незаконного доначисления налогов Украине нужен налоговый омбудсмен.