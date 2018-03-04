Деревянко: закон "покупай украинское" выгоден только "особам приближенным"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Сторонники законопроекта "покупай украинское, плати украинцам" используют ложные аргументы в пользу данного документа. Об этом заявил посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Они говорят, что "покупай украинское" идет на пользу украинцам, мол, благодаря этому будут создаваться рабочие места. Это неправда. И не потому, что мы сами хотим выиграть тендеры, а потому, что из-за такого закона вы потеряете конкуренцию среди участников тендеров", — заявил посол.

Мингарелли подчеркнул, что без конкуренции нам придется платить больше и получать худшее качество.

Стоит напомнить, что принятый в первом чтении проект закона №7206 "Покупай украинское, плати украинцам", предлагает предоставлять преимущества в государственных закупках поставщикам, которые могут продемонстрировать, что существенная часть их производства локализована в Украине. Однако, по мнению экономистов, нет гарантии, что это поможет экономическому росту.

О позитивных и негативных моментах закона "покупай украинское" в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Згідно із зарубіжним досвідом, у тому числі, і рекомендаціями ЄС для формування ефективної політики у сфері публічних закупівель та забезпечення об'єктивної оцінки тендерних пропозицій, крім ціни, мають враховуватись такі фактори" і т.д., тобто перші ключові слова "за зарубіжним досвідом", в тому числі, рекомендаціями ЄС. Але представники ЄС кажуть, що це брехня. Де правда? mukachevo.net Из Мукачево: венгры умело зарабатывают на товарах из Украины

— Можу сказати, що це не суперечить тому, що сказав пан посол Мінгареллі. Власне, він каже про те, що якщо цей законопроект буде прийнятий, то він буде суперечити міжнародним зобов'язанням України і угоді про асоціацію, перш за все. По-друге, якщо ми кажемо про конкуренцію, то, звичайно, цим документом конкуренцію буде обмежено. І, дійсно, посол казав про те, що якщо конкуренцію обмежено, то часом або одразу ми можемо отримати більш високу ціну і гіршу якісь. Відповідно, українці від цього не будуть вигравати. По-третє, треба сказати і про те, що якщо Україна порушує міжнародні зобов'язання, то і відповідь міжнародних партнерів не забариться і, відповідно, українські компанії не будуть мати змогу брати участь в державних тендерах інших країн, і тут ми кажемо про ринок, який набагато більший і вищий, ніж український. Якщо Україна хоче, навпаки, звужувати можливості для українців і українських компаній, то це буде абсолютно вірний шлях щодо прийняття цього законопроекту.

Щось є в такому разі позитивне в ньому?

— Позитивне є, мабуть, я так думаю, що для певної групи якихось наближених до влади, можливо, або які мають виходи до владних інституцій українських компаній, яким вигідно створювати тепличні умови для того, щоб їх продукція просувалась на ринку України і продавалась, бо ніяка протекціоніська політика, чесно кажучи, не приводила до того, що економіка в країні розвивалась. Давайте пригадаємо автомобільний сектор. Йому було створено дуже гарні умови для того, щоб в Україні розвивалась автопромисловість, але насправді поки що ми не виробляємо дуже потужні, сучасні машини, які можуть конкурувати на міжнародній арені. Тому не створення протекціонізму, не створення тепличних умов буде сприяти покращенню благоустрою і взагалі — благополуччю населення і створенню робочих місць, а навпаки —конкуренція, тому що через конкуренцію українці будуть намагатись створювати більш якісні товари і послуги, які зможуть конкурувати і по ціні, і по якості з іноземцями. Так само іноземці будуть приходити сюди, на ринок України для того, щоб, знову ж таки продавати свої послуги і товари для багатшого населення.

Одна з позитивних рис, на що давлять або уповають розробники закону саме в тому, що ті закордонні компанії або фірми, що прийдуть на український ринок, можуть нібито задавити українського виробника, повигравати всі тендери.

— Зараз це відбувається? Це дуже сумнівний аргумент, тому що на сьогоднішній момент це є все можливе, тобто відкрита конкуренція і, тим не менше, не можна сказати, що іноземці просто задавлюють українських виробників.

Якщо говорити про наслідки, які матиме Україна в зв'язку з тим, що цей законопроект може бути проголосований в другому читанні, якими вони можуть бути?

— Про це я вже коротко сказала. Там просто не буде можливості для українських компаній брати участь в державних тендерах і закупівлях інших країн. Тобто це просто набагато більший ринок, багатший ринок, ніж Україна, то кому ми зробимо гірше?

Зараз українські компанії беруть участь в тендерах в інших країнах?

— Зараз ця можливість потрошку була відкрита, тобто вона не була відкрита протягом всього терміну незалежності України. Це буквально така свіжа новина, можливість для українців. Тому це тільки набирає обертів і, звичайно, треба, щоб українці більше про неї знали, про цю можливість, і цим займаються, опікуються, мені здається, дуже непогано офіс торгового представника України в Мінекономрозвитку пані Наталія Микольська просуває цю можливість. Нефьодов, до речі, про неї часто розповідає про можливість брати участь в закордонних тендерах, тому вона нова.

Цей проект закону, така ініціатива Радикальної партії, вона направлена на електорат чи на можливість виокремити окремих гравців, які можуть здобувати перемогу?

— Мені складно знати реальну мету, але я більше схиляюсь до другої версії.

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Напомним, замминистра экономического развития Максим Нефедов считает, что закон "покупай украинское" — "мега-коррупционная схема". Замминистра говорит, что депутаты хотят принять законопроект, с помощью которого будут необоснованно тратится миллиарды.