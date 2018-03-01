Хозяйке на заметку: что делать с пробой Манту?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Оказывается, пробу Манту можно мочить. Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook. А объяснение простое — вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту, так как инъекция туберкулина вводится под кожу, куда вода сама по себе не проникает. В рекомендациях западных организаций нет никаких ограничений на этот счет. При этом Супрун предупредила, что Манту не стоит тереть или царапать.

Об этом, а также о других медицинских мифах, распространенных у нас в стране, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Действительно ли большинство украинцев убеждены, что пробу Манту нельзя мочить?

— Конечно, ведь миф существует еще с момента начала введения проб туберкулином. Соответственно, это уже въелось, укоренилось в нашей голове, что не только реакцию Манту, никакую прививку мочить нельзя, ранку и т.д., и т.п. На самом деле, мировая общественность и знать не знала, что, оказывается, нельзя мочить. Нельзя травмировать место инъекции – да. Но еще такие опасения могли быть связаны с качеством воды. Например, все-таки повреждение целостности ткани есть во время проведения инъекции и то, что туда может попасть какой-то инфекционный агент, такие варианты развития событий есть. Все равно не стоит под напором воды стоять и усиленно мочить пробу Манту и доказывать, что ничего не будет.

Как давно вы об этом узнали?

— Наверное, с четвертого курса, когда у нас был курс фтизиатрии, где мы подробно разбирали, что такое бактерия туберкулеза, что такое туберкулиновые пробы и вообще как влияет увлажнение на качество реакции Манту.

Сами медики заинтересованы в том, чтобы этот миф жил?

— Естественно. Я еще раз говорю: сейчас скажи всем, что мочить реакцию Манту можно, все ж пойдут мочить из принципа и будут просто стоять под напором горячей, холодной воды, испытывать свои организмы, а что же произойдет? Отпадет ли при этом рука или лопнет этот пузырь или еще что-то.

По моим наблюдениям, один из самых распространенных мифов — это миф, который утверждает, что чтение при приглушенном свете вызывает проблемы со зрением, и то, что нельзя читать в транспорте.

— Есть такой факт, что чтение при плохом освещении или в транспорте не очень хорошо влияет на зрение. Но есть маленький нюанс: если эта нагрузка дозирована, то есть чтение в транспорте, на весу, на ходу, на лету, жуя и так далее, ровно как и в слабо освещенном помещении, если эта нагрузка не более десяти минут, то такая нагрузка только полезна, потому что она заставляет наши мышцы глаза усердно сократится, сфокусироваться, сконцентрироваться. Если же эта нагрузка уже переваливает за 10 минут и т.д., тогда это уже вредно. Но если меньше, это мы можем назвать определенной гимнастикой для зрительного аппарата.

Часто родители переживают, что из-за сахара ребенок может стать гиперактивным или иметь проблемы с лишним весом. Это миф?

— Все зависит от дозировок, от обмена веществ ребенка. Некоторые дети с рождения едят сдобу, шоколадки и при этом не поправляются. Есть такие люди, которые съедят полплиточки шоколадки раз в полгода и жалеют всю свою оставшуюся жизнь. То есть это все сугубо индивидуально. Нельзя под одну гребенку расчесывать, что всем детям от сладкого плохо, а всем взрослым от булок толстение. Ничего подобного.

Многие украинцы при простуде начинают употреблять противовирусные препараты или антибиотики. Стоит ли принимать лекарства, которые, по рекламе, за два часа поставят вас на ноги?

— Да не поставит ни один препарат за два часа при тяжелой вирусной инфекции никого на ноги. Это все обманчиво. То есть если это серьезная вирусная инфекция, а симптомы серьезной вирусной инфекции – это высокая температура, лихорадка, озноб и высокая интоксикация, то есть головные боли, можно литрами пить эти препараты, ничего, кроме аллергической реакции не будет. Здесь надо подходить тоже индивидуально и очень хорошо, если эти препараты будут прописаны врачом. Перед тем, как что-либо глотать, желательно это подтвердить или опровергнуть у врача. 90% лекарств, которые рекламируются в СМИ, эффект имеют, скажем так, нулевой, то есть насколько люди поверили в этот препарат, настолько им оно и помогло.

Сообщение от слушателя: "Еще есть такие мифы, что от семечек будет аппендицит, а если поплавать после еды, можно утонуть".

— Утонуть, конечно, нельзя, но голова закружиться может, что за собой может повлечь какие-то проблемы, если это открытый водоем типа океана, то волной унесет в открытое море. Не рекомендуется вообще физическая нагрузка сразу после еды, никакая. Минимум 40 минут должно пройти после приема пищи.

А если наестся семечек со скорлупой и жвачку проглотить, что будет?

— О боже мой! Еще потом сгрыз карандаш и резинку от карандаша тоже сгрыз. Здесь все зависит от уровня перистальтики кишечника. Очень часто хирурги сталкиваются с такой проблемой, как инородные тела в кишечнике, потом их удаляют хирургически. Перед тем, как засовывать что-либо в рот, хорошенько подумайте, надо ли оно там.

Есть метод народного лечения простуды, когда в ноздри засовывают зубчики чеснока. Какие могут быть результаты?

— Да, закапывают сок чеснока или лука в носовые ходы. Это все, конечно, прекрасно, если бы оно не вызывало, во-первых, ожог слизистой. Во-вторых, настолько бактерицидным эффектом они, на самом деле, не обладают. Но, например, у людей, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом, это может обострить гастрит, выделения желчи, то есть привести к тошноте, к рвоте, усиленной перистальтике кишечника. Осложнений гораздо больше, чем пользы. Никто не отменял запах. Окружающим не всегда приятно дышать чесноком. Это такой индивидуальный, можно сказать, препарат и аромат.

Сообщение от слушателя: "Для меня до сих пор вопрос, что лучше, подкислять или защелочивать организм"?

— Ни подкислять, ни защелочивать. Дело в том, что все это ведет к летальным последствиям. Да, вирусы и бактерии некоторые любят щелочную среду, некоторые любят кислотную. Все это можно делать лишь локально, снизив кислотность желудочного сока или повысив кислотность в ротовой полости, или наоборот, допустим. Но общий, допустим, рН организма при этом останется такой, как он должен быть, иначе это приведет к смерти, если все защелочить или закислить.

К слову, в Украине недавно стартовала медреформа, но эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко считает, что она не коснется населения минимум до июля.

В свою очередь член общественного совета при Министерстве здравоохранения Алексей Шершнев отметил, что реформа системы здравоохранения лишит врачей незаслуженного "благотворительного" заработка.