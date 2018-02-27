ЕС выстраивает отношения с Украиной на лицемерии - Загородний

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что за четыре года украинская власть сделала значительные шаги для модернизации страны. В сложных условиях Киеву удалось провести ряд реформ.

"Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченным взглядом", — сказал глава представительства ЕС.

В частности, Хьюг Мингарелли отметил успехи Украины в сферах энергоэффективности, цифровых технологий, окружающей среды и указал проблемные места, на которых нужно сосредоточить больше внимания. Это-реформы в сферах транспорта, интеллектуальной собственности, таможни, налогообложения и медицины.

В свою очередь вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила: "Верховная Рада выполнила свои интеграционные обязательства на 30%, Кабинет Министров — на 42%, другие органы исполнительной власти — на 50%. Это означает, что в целом Украина продвинулась на 41%".

В общем, к 2025 году Украина должна имплементировать около 350 актов европейского законодательства, а выполнено — меньше половины.

Что или кто тормозит процесс, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Тарас Загородний, facebook Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому так неквапливо Україна виконує свої зобов'язання, взяті згідно з Угодою про асоціацію з ЄС?

— Я, чесно кажучи, як людина, яка все ж таки хоче бачити результати, задаю питання: навіщо тоді все ми повинні імплементувати? Я поки що не розумію, навіщо те, що щось назвали європейським, ми повинні обов'язково це все імплементувати. І я розумію європейців, вони всім задоволені: ми відкрили ринки, вони тут експортують все, що завгодно, нас до себе не пускають, наша робоча сила їде за кордон, вони знову отримують дивіденди від цього, ми страждаємо, економіка не зростає, а вони всім задоволені. Тому в даному випадку я вважаю, що треба дивитися на прийняття будь-яких законопроектів з точки зору забезпечення, перше — зростання економіки, зайнятості населення, збільшення нашого експорту. А все інше, я просто не прихильник єврокаргокульту, все, що нам говорить Європа — це так добре. Тому в даному випадку я б дуже обережно ставився до того, що є, і дивився, наскільки вигідно те, що нам намагаються нав'язати, щоб ми його виконували.

Мінгареллі каже, що головне, що вектор є, Україна за ці пріоритети боролася і бореться саме зараз. І насправді неважливо, чи будуть всі 350 норм імплементовані, чи більшість, яка сприяє економічному та іншому зростанню України?

— Так. Я вважаю, що добре, що в нас є зона вільної торгівлі, хоча вона і не є зоною вільної торгівлі фактично. Нам встановили квоти дуже маленькі, ми фактично можемо експортувати тільки сировину. Мінгареллі сьогодні ще заявив, виявляється, що дуже погано, що Україна намагається обмежити закупівлю імпортної продукції на своїх держзакупівлях. Хоча Європа повністю так робить, і там спроби щось продати… Жоден український виробник не може прорватися на їх тендер, немає жодної статистики, щоб хтось проривався. Европа вимагає, щоб ми скасовували мораторій на експорт лісу-кругляк, експортне мито на металобрухт тощо. Тобто вони прямо штовхають нас у сировинну економіку, де вони будуть дуже багатими, а ми будемо дуже бідними. У цьому випадку я б дуже обережно ставився до чого є, а використовував що є, і все ж таки ухвалював будь-які законопроекти тільки з точки зору економічного зростання, зростання експорту і зростання зайнятості в нашій країні, а не все всліпу приймати, те, що вони нам нав'язують.

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В такому разі можна все пояснити тим, що ця норма просто не підходить Україні?

— Ні. От як європейський паритет, як вони хочуть паритету, так і у нас повинен бути паритет. От ми їм продаємо три мільярди на держзакупівлю, і вони нам продають три мільярди на держзакупівлях. А так вони хочуть нам все продавати, щоб ми все з країни вивозили, а ми нічого не можемо туди продати. Вибачте, де тут справедливість?! Ні, ми так не будемо. І я не хочу ще згадувати історію, коли так званий ЄС в 2014 році фактично заборонив експорт в Україну зброї і товарів подвійного призначення. Тобто тоді вони не порушували зобов'язання перед Україною, а тут ми порушуємо зобов'язання. Це лицемірна позиція, хоча я повністю розумію європейців. Вони жорстко, послідовно відстоюють інтереси власної економіки, зростання власної економіки. А ми сидимо, кліпаємо очима і при слові "ЄС" одразу ж починаємо плескати в долоні, начебто всі нам хочуть добра. Ніхто нам не хоче добра. Всі хочуть отримати, заробити на нашій країні. Тому в даному випадку слід більш раціонально ставитися до всього, що нам говорять.

Але є угода і зобов'язання, які потрібно виконувати…

— Я знову вам історію розповідаю: у 2014 році ЄС заборонив фактично експорт зброї, і коли ми дуже це потребували, вибачте, це порушення було. На нас санкції було накладено. Тобто вони можуть порушувати, а ми, виявляється, не можемо порушувати, коли нам не вигідно. Вибачте, будь ласка, це подвійна логіка і це лицемірство, особливо, враховуючи, скільки переживала наша країна. Я вже не говорю, що жодного європейський солдат не тренує нашу армію. От вам відповідь на запитання, як до нас ставиться Європа. Я хочу справедливе, нормальне ставлення, щоб був паритет в першу чергу в економічних відносинах. А то вони багато нам казок розповідають, а самі просто грабують нас. От і все.

Які наслідки можуть бути для української влади в разі, якщо ці всі умови не вдасться виконати до відповідного терміну? Украинское фото Украина, утекающая сквозь пальцы Гройсмана

— Нічого. Будуть нові переговори. Там же санкцій немає ніяких, не накладаються. Нові переговори — ніхто нам не заважає. Тобто вони кричали нам про ліс-кругляк, вибачте, будь ласка, послали їх з цим лісом-кругляком, і нічого. Тепер вони змушені в нас відкривати виробництво на наших територіях. От нехай відкривають виробництва, завантажують нашу економіку, а потім будуть розповідати нам, що так, що не так.

Згідно з урядовим звітом, аутсайдером щодо виконання своїх інтеграційних зобов'язань є Верховна Рада України, яка минулого року ухвалила лише 23 основних євроінтеграційних закони, хоча це більше, ніж наприклад 2016 року. Яку відповідальність несе парламент за виконання угоди про асоціацію? Це можна пояснити тим, що інші норми не підходять нашим інтересам?

— Треба дивитися, що вони мають на увазі. Ми повинні розуміти, що нам намагаються нав'язати норми, які відповідають розвинутій економіці, багатій економіці. І вони не завжди нам підходять і некоректно в нас працюють. Тому в даному випадку треба дивитися, що так. Якщо воно не пройшло через ВР… Наприклад, вони тиснули на ВР знову-таки щодо експорту металобрухту, експортного мита на металобрухт і на ліс-кругляк. ВР сказала: ні. Я вважаю, це плюс. От давайте ми не будемо стимулювати вивіз сировини і фактично експорт робочої сили в ЄС. В нас вже мільйон українців в Польщі працює на європейську економіку. І вони потім завозять нам ці самі товари і розповідають нам про європейське майбутнє і фактично нас штовхають в аграрну наддержаву. А це — бідність.

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Напомним, темпы выполнения задач по Соглашению об ассоциации с ЕС доказывают, что не все категории украинцев готовы к европейским стандартам жизни, полагает директор ОО "Украинский центр европейской политики" Любовь Акуленко.