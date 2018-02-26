Соцсети превратились в оружие – Постернак

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Facebook и Google сконцентрировали в своих руках и монополизировали власть и массивы данных, и это сделало их опасными для демократического устройства общества и безопасности. Об этом заявил финансовый магнат и инвестор Джордж Сорос. По его мнению, крупнейшие компании США в недавнем прошлом играли инновационную роль, но сейчас они препятствуют внедрению новых технологий. По мнению инвестора, Facebook и Google управляют информацией и используют ее в своих целях.

Правдивы ли слова Сороса, что социальные сети подрывают экономику, демократию и безопасность во всем мире, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политтехнолог Олег Постернак.

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Согласны ли Вы с мнением, что соцсети монополизировали влияние на общество и являются мощными рычагами воздействия? Украинское фото Почему власть торопится с приватизацией? Опрос экспертов

— Если применимо к Украине, то это вопрос дискуссионный. Если говорить в целом в глобализированном мире, то — да, безусловно, социальные медиа, а их, наверное, так правильно называть, сейчас являются ведущим звеном в формировании тех или иных позиций и манипулирования массовым сознанием. Начнем с того, что многие эксперты упоминают о колоссальном влиянии соцсетей как коммуникативных площадок, для организации революционных эксцессов — и "Арабская весна", и нагнетание атмосферы страха во время выборов в Америке, и сейчас, буквально сразу же после того инцидента, перестрелки в школе, опять есть информация, что через социальные сети происходит формирование нужной канвы и нужного фона для запуска тех или иных массовидных явлений в сфере сознания. Поэтому можно сказать, что социальные сети — это, действительно, оружие, это информационно-психологическое оружие в нашем современном мире.

Как работает эта система?

— Давайте попробуем разобраться. Смотрите, во-первых, нужно понимать, что большинство жителей планеты сейчас пользуются мобильным Интернетом, поэтому социальные медиа позволяют обращать на себя внимание в то время как человек, например, интересуется определенными группами и определенными интересами. Формирование нужных групп, нужной повестки, в том числе и тот, или иной контент, который размещается в этих группах, он имеет прямое, непосредственное влияние на политические предпочтения, на социальные установки влияет, и так далее. Например, если произошло какое-то чрезвычайное событие, и необходимо усилить панический страх в обществе, можно периодически через фейковые аккаунты запускать контент, который только будет усиливать эту панику, в последствии это приводит, например, либо к определенным финансовым потерям, либо к еще дальнейшему усилению… Собственно, вспомните, той же США, "Белый бунт", да и наличие расовой проблематики, которая сейчас возобновляется.

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Как обезопасить себя от негативной информации, которая подается в социальных сетях, и от того, что на меня, например, может оказываться давление?

— Информационная гигиена — это один из способов самоконтроля каждого человека, он должен понимать, что необходимо критическое мышление, которое социальные сети притупляют в силу доверчивости к текстуальному контенту, к эмоциям, спекулирование на эмоциях. Нужно, прежде всего, самовоспитание определенное, и понимать, что всегда есть альтернатива, альтернативная точка зрения, не может существовать единой, тоталитарной какой-то… тоталитарного контента, и если человек это понимает, то, в принципе, он застрахован от неадекватности и неадекватного поведения.

Критическое мышление — прежде всего?

— Да.

Есть какая-то гигиена поведения в социальных сетях? Если человек заходит в соцсети под своим аккаунтом, что он может предпринять? РИА Новости Украина Евгений Котенко Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

— Я бы порекомендовал нашим слушателям всегда, когда вы получаете то или иное сообщение, в любых медиа, переспросить себя — а действительно ли это так, а может ли это быть по-другому. Рефлексивное понимание жизни начинается с того момента, когда вы начинаете задавать самому себе вопросы и формируете некую другую альтернативную предметную реальность, и на этом основании страхуете себя от неправильных поступков, неправильных мнений. Хотя мы живем в условиях информационного общества, и понятие неправильности — это очень субъективная вещь, так же как и понятие правильности. Я думаю, что всегда стоит сохранять определенную рассудочность в любых поступках и при ознакомлении с любой информацией.

Если сравнивать развитие манипулятивных технологий в соцсетях в Украине и, скажем, в Польше или в Западной Европе, то на каком мы сейчас этапе по отношению к ним?

— Хороший вопрос. Во-первых, тренд, он общий как для Польши, как для Украины, как и для многих европейских стран. Единственное, что объем вовлеченности в Интернет у украинской аудитории, он еще не настолько значителен… Но тут Украина идет очень быстрыми темпами, и по последней статистике у нас буквально каждый пятый узнает информацию, например, о политике, из социальных медиа в том числе. Естественно, если эти социальные медиа контролируются, находятся под влиянием определенных кураторов спецслужб, то нужно понимать, что и любая информация, любая переписка, она автоматически сохраняется на сервере и может быть использована против человека. К тому же в последнее время в РФ увеличилось количество уголовных и административных дел за посты в социальных сетях, людей привлекают по статье об экстремизме, и, скажем так, такие случаи есть в Украине, похожие в том плане, что посты в социальных сетях уже являются доказательством во многих громких делах и используются адвокатами и прокурорами в качестве линии защиты либо обвинения.

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Напомним, по данным исследования Connected Consumer Study 2017, опубликованном компанией Google, украинцы стали меньше времени проводить в Интернете. Так, в 2017 году количество украинцев, использующих Интернет ежедневно, уменьшилось с 52% в 2016 году, до 48%.