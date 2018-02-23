До и после. Эксперт об избрании главы КСУ

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Новый глава Конституционного суда был избран 21 февраля. Им стал Станислав Шевчук, который ранее был судьей Европейского суда по правам человека. Его кандидатуру согласовали на специальном пленарном заседании Конституционного суда.

Стоит напомнить, что в марте 2017 года закончился трехлетний срок пребывания в должности председателя Конституционного суда Юрия Баулина. С тех пор должность председателя суда была вакантной. Назначение нового руководства несколько раз срывалось из-за невыдвижения кандидатур.

Почему почти год не могли избрать нового председателя Конституционного суда, а также, почему выбор пал именно на Станислава Шевчука, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор "Фонда DEJURE", эксперт по вопросам судебной реформы "Реанимационного пакета реформ" Михаил Жернаков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як би ви оцінили призначення на посаду голови Конституційного суду Станіслава Шевчука? Наскільки він досвідчений професіонал?

— Випадкових людей не вибирають, як правило, суддями Європейського суду з прав людини, це однозначно фахівець, якого знає юридична спільнота, це суддя Конституційного суду, який своїми діями довів, що має принципову позицію, він і окремі думки писав з принципових питань з рішень Конституційного суду, і виступав публічно, навіть якщо не писав окремих думок щодо позицій. Засуджував, зокрема, рішення суду недавнє щодо законів 16 січня, коли сказали, що ректори, які голосували за закони 16 січня, можуть таки знову очолювати вузи і т.д. Тобто він уже як на своїх посадах викладацьких і до того, так і на своїй посаді судді Конституційного суду довів своїми діями, що він є принциповим, професійним і гідним цієї посади. Я особисто вважаю, що це, напевно, найкраща з усіх можливих кандидатур з усього складу Конституційного суду, яка є. Більше того, він є достатньо молодим, прогресивним фахівцем і досить добре визнаним в усьому світі, і колеги з інших країн, в тому числі, найближчих країн до України, які проходять також зміни, наприклад, Балтії або Грузії, також досить є визнаним фахівцем і конституціоналістами, і конституційними суддями з тих країн.

Левый берег/Макс Требухов Глава КСУ Станислав Шевчук

Хто були його основні конкуренти?

— Говорили, я не берусь це стверджувати, але казали, що пан Кравченко, який є, скажімо так, представником колишньої влади, набагато більше пов’язаним з попереднім режимом чи попередньою політичною владою, був одним із можливих кандидатів і претендентів. Я особисто вважаю, що те, що обрали саме Станіслава Шевчука – це кращий набагато вихід із ситуації, тому що в іншому випадку могло б бути набагато гірше.

У чому була причина, що так довго не могли обрати нового голову Конституційного суду?

— Були різні… Скажімо так, був розділений склад Конституційного суду між фактично двома кандидатами, і там, дійсно, було таке, що не переважала ні одна, ні інша, скажімо так, фракція всередині суду і тому не було достатньої кількості голосів за одного чи за іншого кандидата. Я не берусь сказати, що саме схилило шальку терезів на користь Станіслава Шевчука, я все-таки сподіваюсь, що це процеси, пов’язані з демократизацією, а не з чимось ще.

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Що дає призначення нового голови Конституційного суду?

— Фактично, якщо подивитись закон, від голови Конституційного суду не залежить так багато, тому що повноважень у нього як у голови… він не може впливати, наприклад, на те, які рішення приймуть інші судді Конституційного суду. Разом з тим це все-таки обличчя суду, це представницькі функції, це обличчя України на міжнародній арені, це можливість представляти цю судову установу і говорити від її імені, це деякі інші функції розпорядчі, які все-таки впливають на організацію роботи суду. Тому все таки це великий плюс, що саме прогресивну людину обрано на цю посаду.

Якими справами, в першу чергу, буде займатись Конституційний суд?

— Конституційний суд і продовжить займатись тими справами, якими і займався до того – це розгляд конституційних подань, конституційних скарг. Ми знаємо, що зараз відповідно до змін до Конституції, які відбулись в 2016 році, запроваджений інститут конституційної скарги, коли громадян може безпосередньо звернутись до Конституційного суду про визнання положень закону неконституційними, але після вичерпання всіх інших інстанцій, тобто фактично суд зможе захистити права людей і визнати положення закону неконституційним за заявою людини. Раніше для цього потрібна була заява або Верховного суду, або, наприклад, 45 нардепів. Але зараз в провадженні Конституційного суду знаходяться чимало важливих справ. Ще не завершено, кілька років триває розгляд конституційного подання щодо закону про очищення влади або про люстрацію, відповідно до якого багато посадовців часів Януковича завдяки цьому закону не можуть обіймати найвищі державні посади. Якщо цей закон буде скасований чи визнаний неконституційним, фактично його положення перестануть діяти, то тоді будь-хто — Злочевський, Захарченко, Пшонка, сам Янукович зможуть знов обіймати державні посади в Україні. Тому це дуже важливий закон, і далі він висить у Конституційному суді. Мовний закон Ківалова-Колесніченка, дуже багато інших законів, щодо яких Конституційний суд має вказати своє слово.

Маємо також відзначити, що відсутня і нова редакція регламенту Конституційного суду. Які проблеми це створює?

— Сподіваємось, що якщо все-таки шальки терезів схилились на користь кандидатури Станіслава Шевчука при обранні головою, то, можливо, скажімо, така течія зараз відбувається в Конституційному суді, що є більшість, яка готова, скажімо, хоча б за щось голосувати, вони між собою домовились. Це може означати, що і регламент можуть прийняти цією більшістю. Я наразі не можу говорити, наскільки це реалістично, і коли це буде зроблено, але все-таки договороздатність Конституційний суд проявив. Будемо сподіватись, що це не лише з питання обрання головою.

К слову, ранее адвокат Денис Бугай отмечал, что из-за страха перед экзаменами часть судей уйдет из системы.

А директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений отметил, что в ЕС хотят полностью устранить контроль Порошенко по назначению судей.