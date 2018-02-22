Эксперт: в Украине полно миллионеров, и каждый второй - в Киеве

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За год миллионеров в столице Украины увеличилось вдвое. В 2017 году было 100, а теперь — 200. Об этом заявила председатель городского управления Государственной фискальной службы Украины Людмила Демченко.

С начала года налоговики принимают декларации на доходы, полученные в 2017 году. На сегодняшний день от киевлян приняты уже 3200 деклараций, в которых общая сумма задекларированных доходов и имущества составила 1,9 миллиарда гривен.

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Подробнее о столичных миллионерах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала председатель Государственной фискальной службы Киева Людмила Демченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що стало причиною такого зростання кількості мільйонерів?

— Дійсно, з 1 січня розпочалася кампанія декларування, вона буде тривати в нас до 1 травня. Кількість поданих декларацій на сьогоднішній день доволі значна, як ми констатуємо. Крім того, дійсно, збільшилася кількість мільйонерів вдвічі. І сума задекларованого доходу аналогічно збільшилася вдвічі. Знову ж таки акцентую увагу на військовий збір, який самостійно задекларований, і сума військового збору на сьогоднішній день складає 3,5 мільйона. Ще хочу закцентувати увагу на право нашими фізичними особами отримання податкової знижки. І це актуальне питання, і це питання, яке на сьогоднішній день ставлять досить багато фізичних осіб — киян, як все-таки можна отримати податкову знижку. Але, повертаючись до кампанії декларування, і за рахунок чого у нас майже вдвічі збільшилася кількість мільйонерів і кількість поданих декларацій, і сума доходу до сплати, я хочу зазначити, що це все-таки, як ми констатуємо, свідомість наших киян, зростає свідомість наших громадян і рівень як добровільної сплати, так і рівень подання декларацій аналогічно збільшується з кожним днем.

Тобто люди самі питають, як отримати податкові знижки?

— Люди питають, люди приходять, пишуть. В нас на сьогодні працює 11 центрів обслуговування платників податків. Приходячи в цей центр, будь-яка фізична особа може отримати уже роздруковану декларацію, яку допоможуть заповнити, яку проконсультують як заповнити будь-які рядки в цій декларації і підкажуть, а які види доходу підлягають оподаткуванню. Тому що на сьогоднішній день теж змінилися і види доходів, які підлягають оподаткуванню. Констатую той факт, що сьогодні законодавець вніс навіть зміни до декларації, яку подають фізичні особи, і в цій декларації вже є доходи від спрощеного анульованого податкового боргу за кредитами. І сьогодні фізичні особи доволі активно декларують відповідну суму саме тому, що знову ж таки законодавець дав можливість цю суму задекларовану розстрочити майже на 3 роки. І це позитивно. Тобто фізична особа, якій простили кредит, декларує відповідну суму, і сама вибирає рівними частинами, як буде сплачувати податок протягом трьох років.

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Чи можна говорити, що всі ці мільйонери, про яких ми говоримо, живуть в Києві?

— Якщо брати статистику, то за минулий рік майже 46% по Україні — це були мільйонери, які задекларували дохід у місті Києві.

Якась частина ховається в тіні?

— Я можу констатувати, що так і є дійсно. Тому що ми говоримо, що до 1 травня це самостійне декларування податкових зобов'язань. Уже з 1 травня фактично до 1 липня фізична особа, якщо не встигла задекларувати, може подати декларацію, але вже самостійно, сплативши відповідну суму штрафу. А саме цікаве, що з 1 серпня, якщо ми побачимо по статистиці, по аналітичній роботі, яку ми проводимо, що фізична особа не задекларувала суму, тоді податківці йдуть на перевірки таких фізичних осіб.

Наскільки великі ці штрафи? Вони спонукають заможних людей декларувати самим свої статки?

— Штрафи великі. Тому що якщо фізична особа не задекларувала самостійно податкові зобов'язання, то сума штрафу складає 25%. А якщо фізична особа вдвічі на рік, вже в другий раз в цьому році не задекларувала відповідні доходи, то сума штрафу — 50% від суми незадекларованого доходу. Крім штрафу, ще нараховується пеня від моменту встановлення порушення до моменту сплати штрафних санкцій і відповідно, основного платежу. Тому штрафи значні. Тому ми всім говоримо про те, що самостійне декларування, яке сьогодні триває, це дійсно той якраз спосіб суспільства для того, щоб позитивно нараховувати і сплачувати податки, щоб дійсно в нашому випадку ми бачили такий прогрес в подачі декларацій і якраз в сплаті податкових зобов'язань.

Визначити тих людей, які щось приховують, можна буде вже з 1 травня?

— Можна буде з 1 серпня. Тому що до 1 липня ще надана можливість тим, хто не встиг подати декларації, подати декларації, але в той же час сплатити лише штраф за несвоєчасну подачу декларації 170 гривень, або 340 гривень, якщо цей штраф не був, якщо це друге порушення. Тобто 170 або 340 гривень. А ось вже з 1 серпня, тоді вже податкова виходить на перевірку.

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Зараз ще рано говорити, хто більше приховує свої статки — дрібні підприємці, середній бізнес чи мільйонери?

— Зараз ще рано говорити. Статистику цю ми можемо побачити вже після 1 липня. Ми зараз говоримо про декларування фізичних осіб. І ми говоримо про те, що в минулому році ми досить багато встановили порушень і досить багато здійснили донарахувань по фізичних особах, які не задекларували і не сплатили відповідний податок до бюджету. Це продаж автомобілів, це незадекларовані доходи від іноземних валют, це спадщина, і тому суми нарахувань — доволі значна сума…

Чому у Києві збільшилася кількість мільйонерів, в ефірі "ГС" проаналізував економіст Центру соціально-економічних досліджень "Case Україна" Володимир Дубровський.

Про що свідчить збільшення кількості мільйонерів? Украинское фото Родной язык в Украине: подавляющий украинский

— Я думаю, що це насправді ні про що не свідчить. Тому що те, що ми називаємо мільйонерами в даному випадку, це, наскільки я розумію, людина, яка отримувала дохід в мільйон гривень. Так от, мільйон гривень — це менше за 30 тисяч євро на рік. Це зовсім небагата людина, це людина середнього класу, яка просто чомусь, з якихось причин мала здавати цю декларацію. Я думаю, що таких людей в нас в Києві є доволі багато, тому що всі, хто працюють в глобальній економіці, всі люди, які мають доходи від власності, навіть більш-менш не зовсім дрібні бізнесмени, вони вже мають доходи на такому рівні, і це не є щось особливе. У багатьох країнах середній дохід на душу населення вищий за 30 тисяч євро. Тому просто чомусь так сталося цього року, я не знаю, чому саме, що таких людей, які були з якихось причин змушені подавати декларацію, їх побільшало. А от людей, які отримують близько мільйона гривень на рік, скоріше за все, якщо і стало більше, то не на багато. Але їх набагато, точно набагато більше, ніж 100 чи 200.

Тобто більшість ховають свої статки?

— Ні, зовсім не обов'язково ховати. Якщо людина отримує дохід в одному-єдиному місці, то вона за законом не повинна подавати декларацію до податкової. Тобто якщо це, наприклад, керівник державного підприємства чи банківський працівник, чи ще хтось, хто отримує такий дохід, знову-таки підкреслюю, це не дуже високий дохід, то він не повинен подавати декларацію. І відповідно, його статки відомі. Він нічого не приховує. Але декларацію саме він не подає. Якщо він приватний підприємець, то він теж не подає таку декларацію. Він подає декларацію приватного підприємця, в якій теж вказані його доходи. І цілком можливо, вони вищі за мільйон гривень. Але воно просто не відбивається в цій статистиці.

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За вашими оцінками, податкова система в Україні м'яка, середня чи жорстка? gorod48.ru Ничего никому, все себе. "Зрадный" бизнес Порошенко

— Вона до сьогодні залишається дуже викривленою. Тобто сказати, що вона жорстка в тому сенсі, що не можливо ухилитися від податку, чи в нас дуже і дуже високі податки, як в Швеції, не можна. Але проблема в тому, що є дуже багато податків і багато випадків, коли податки сплачуються за домовленістю. Здебільшого це стосується підприємств, податку на прибуток, наприклад. З іншого боку, деякі просто не показують свої доходи, тому що ця система непропорційно сильно давить на доходи громадян і особливо на заробітну плату. Тобто в нас податок на працю фактично, який люди платять, не сприймаються як внески до пенсійної системи, а сприймають його саме як податок, і це дуже сильно сприяє тінізації, тобто приховуванню доходів. На останній час додалося ще таке прикре явище, як те, що люди, які отримують субсидії, вимагають від роботодавців, щоб роботодавці не виплачували їм легальну зарплату, аби вони зберегли це право на субсидію. Тобто таких у в нас дуже багато. З іншого боку, в нас є викривлення, наприклад, такого роду, що якщо ви продаєте свої власні речі, то ви за законом повинні сплачувати податок, нібито це ваш дохід. Хоча ви просто переводите своє майно з однієї форми в іншу.

Напомним, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что чем ближе к выборам, тем менее вероятна реорганизация ГФС. Также он подчеркнул, что среди политиков нет консенсуса, какой должна быть будущая фискальная служба, поэтому реорганизация ГФС — пока только намерения.