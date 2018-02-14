Эксперт о причинах роста агрессии в обществе

Фото из открытых источников

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне возле станции метро "Черниговская" в Киеве на автобусной остановке мужчина убил человека. Как стало известно, преступление совершил младший лейтенант, который недавно вернулся из АТО. Он уже задержан и ему предъявили подозрение в умышленном убийстве. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, наиболее вероятная причина убийства — посттравматический синдром в результате боевых действий. Матиос отметил, что за четыре года войны в стране так и не решен вопрос реабилитации ветеранов АТО.

Насколько часто участники АТО подвластны притокам неконтролируемой агрессии, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный психолог Андрей Козинчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно військовослужбовці, які повернулись з АТО, становлять небезпеку для звичайних громадян?

— Ті, хто повертаються з війни, не становлять небезпеку для суспільства. Питання не в них, питання в суспільстві загалом. Якщо взяти, наприклад, кількість гранат, які вибухнули, так от більшість цих гранат викидають чомусь цивільні люди, а не військовослужбовці, які повернулися. Питання агресії, яке не контролюється, це питання точно не ветеранів, які повертаються, а суспільства загалом.

Але зараз ми говоримо про необхідність реабілітації таких людей, про те, щоб вони могли повернутися до мирного життя. Як психолог, що можете сказати із цього приводу?

— Реабілітація — не зовсім влучне слово, тому що реабілітуємо ми тих, кого хочемо, щоб вони були краще, ми — не хворі ветерани, нас треба адаптувати, а не реабілітовувати. Необхідність така є, але вона не може бути насильницькою, тому що це вже не відрізняється абсолютно від якогось там, я не знаю, рабовласницького стану. На жаль, на даний момент питання стоїть не в тому, щоби дати оці адаптаційні форми, а хоча би створити систему, яка працює, тому що та система, яка є, вона не підходить ні до чого, тому що це — санаторна така, радянська система, яка не адаптує, вона нічого не робить, нічого не змінює. От тому потреба така є, але вона має бути науково обґрунтована і головне — ефективна, те, чого не вистачає теперішньому сьогоденню.

Читайте также: Трансформация отношения к атошникам после убийства в Киеве. Опрос экспертов

А що означає "ефективна" за даних умов?

— Це означає, що людина, яка прийшла у цю програму соціально-психологічної адаптації, вона стає ефективніша, ніж була до війни. Ефективніша — це означає, що людина може абсолютно спокійно бути у відносинах, має зайнятість, не ту, яка дозволяє вижити, а яка йому подобається, тому що більшість людей ходять на роботу, яку ненавидять, і третє — це те, що вони можуть задовольняти своє соціальне спрямування, тобто бути активними членами суспільства.

Виходить так, що проблема отакої неконтрольованої агресії, вона не в тих людях, які є учасниками АТО. Тобто треба працювати з усім суспільством, це наша спільна проблема?

— Так, просто ми знаємо тільки вершину айсберга. Якщо зануритися в глибину, то абсолютно нормальним, наприклад, є, коли чоловік може вдарити жінку, вони виправдовують це тим, що жінка не бита, як коса непоклепана, б'є — значить любить, і це передається з покоління в покоління, розумієте? І це необхідно зупиняти, і питання — точно не в ветеранах, питання у суспільстві загалом. Жінки бояться деколи казати про те, що їх б'ють, а якщо ми зараз піднімемо тему не фізичного, а психологічного, то це 70% буде. Я більше хочу сказати, що там, де є ветеран, мені більш безпечне суспільство, ніж просто так. Тому необхідно працювати, не зупинятися на ветеранах, а проводити виховання, починаючи з молодих людей загалом. Бо я — за безпеку, і я не хочу обмежуватися ветеранами чи людьми, які не мають ніякого бойового досвіду.

Є думка, що люди з фронту відчувають безкарність і діють за військовими принципами серед мирного населення. Наскільки це правда?

— А що таке військові принципи? Військові принципи… так, дійсно, діють. Ви в курсі, що, наприклад, на фронті не брешуть. Просто там не прийнято так, за це дуже сильно карають. Не крадуть, бо просто страшно вкрасти, бо тебе можуть дуже сильно покарати. Військові принципи — це прекрасні принципи. Так, там більш трохи брутальніше, можливо. Але все-таки там є раціональне зерно. Оця думка, що ветеран приходить і він стає агресивним до суспільства, вона неправильна. Суспільство взагалі зараз стає жорстокіше. Якщо раніше було більше якихось там пустослівних перетягувань канатів, то тепер все більше ідуть до дії, ідуть до дії ножі, вогнепальна зброя, вибухові якісь речовини. Агресія загалом іде. Війна впливає не тільки на військових, а взагалі на суспільство. Нам необхідно трохи цю агресію розряджати, але точно це — не про ветеранів.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел, председатель Общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко в эфире "ГС" заявил, что зона АТО стала источником нелегального оружия для мирной территории Украины. Он отметил, что, по разным данным, оборот незаконного стрелкового оружия в стране составляет от одного до 10 миллионов единиц, а посчитать взрывчатку не представляется возможным.