Загородний: увольнение Данилюка не за горами

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Некоторые народные депутаты требуют увольнения министра финансов Александра Данилюка. Соответствующее постановление было зарегистрировано накануне в Верховной Раде. Текст документа на сайте парламента пока не обнародован, однако известно, что в постановлении идет речь о том, чтобы признать работу Министерства финансов неудовлетворительной и уволить Александра Данилюка.

Отметим, что авторы документа — ряд депутатов от фракций "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальной партии Олега Ляшко", "Самопомич", а также от "Оппозиционного блока".

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Почему нардепы хотят увольнения министра финансов, и удастся ли им этого достичь спрогнозировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чому нардепи хочуть звільнити Олександра Данилюка? Канал на Youtube "5 канал" Глава Минфина Данилюк о продаже "ПриватБанка"

– Данилюк – автор деяких сумнівних ініціатив, які минулого року були запроваджені, а потім з успіхом скасовані. Наприклад, так зване електронне відшкодування ПДВ і блокування електронних податкових накладних. В результаті малий і середній бізнес опинився на межі банкрутства, тому що, мало того, що фактично обклали людей додатковим податком на 20%, ще й блокували без суду і слідства податкові накладні, у людей зривалися контракти, скорочувалось виробництво і т.д. Тобто фактично це був реверанс у бік транснаціональних корпорацій, які себе нормально почували в такій системі, а інші 60% економіки у нас були фактично на межі банкрутства. Тому, я вважаю, що достатньо підстав, щоб вважати непрофесійним стан Данилюка і його особисте лобіювання цього питання. І окреме питання те, що у Данилюка достатньо дивна ситуація, що він підозрюється в ухиленні від сплати податків, у нього були офшори, коли він уже був на посаді фактично міністра фінансів. Це дивно, коли міністр фінансів, який вимагає всіх сплачувати податки, сам підозрюється в ухиленні від сплати податків. І я думаю, що є багато інших підводних течій, які просто поки що публічно не озвучуються.

Ті ситуації, які ви наводите, виникли не сьогодні. Чому за звільнення міністру фінансів взялися вчора?

– Політика – це мистецтво компромісу, значить, знайшлись вже можливості, або голоси для зміни на посаді цієї людини. Принаймні знайшлись голоси для скасування цього людожерського фактично експерименту з ПДВ накладними, коли фактично висмоктувало з економіки все, що тільки можливо і вбивався малий, середній бізнес, зростало безробіття і люди просто їхали закордон. Тому в даному випадку, скоріш за все, вже і є компроміси щодо кадрових питань, але сподіваюсь, що вони будуть вирішені позитивно.

Яким чином звільнення Олександра Данилюка могло б відобразитись на фінансовій ситуації в Україні?

– Ніяк воно не відобразиться. Принаймні в короткостроковій перспективі. Єдине, що воно ще може вплинути, якщо не буде офіційно затверджений у нас міністр фінансів – це теоретичне отримання траншу МВФ, якщо він буде звичайно. Тому що зазвичай МВФ хоче бачити повноцінних голів НБУ, міністра фінансів, голову уряду і президента. Але, я думаю, що все ж таки знайдуть можливості проголосувати міністра фінансів і призначити.

Тобто, виходячи з цієї логіки, якщо конкретного міністра фінансів звільняють, вже думають про те, хто буде наступним і станеться це досить швидко?

– Так, звичайно. В даному випадку слід дивитися, хто буде наступним.

Є якісь ваші персональні прогнози?

– Поки що ніхто не озвучувався публічно, може бути якийсь народний депутат, може людина з фінансової сфери, може хтось з банківської сфери. Подивимось, поки що я жодних кандидатур не чув з провладних кіл.

Авторами документу є ряд депутатів від фракції "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Самопоміч", "Опозиційний блок". Що скажете?

– Якщо порахувати просто на пальцях фракції, це означає, що голоси є. А ось чи є голоси на призначення – це вже інше питання. У нас зазвичай ці цифри досить суттєво відрізняються.

А яка позиція "Батьківщини" в цьому питанні?

– Це тільки у "Батьківщини" можна дізнатися. Але якщо вони не є авторами постанови, вони, мабуть, зберігають якийсь такий нейтралітет, і будуть голосувати, виходячи з політичної доцільності і на конкретний момент.

Чому саме Олександр Данилюк потрапив в центр уваги?

– Данилюк вже почав теж вести достатньо таку самостійну гру, по Вашингтонам їздити, почав розповідати всім як тут жити, а що він такий красивий та пухнастий, а всі тут живуть у багнюці. Тому в даному випадку, я думаю, що це теж була така зарубка, що "ти просто міністр фінансів, так, а не голова уряду, а не президент". Тому, я думаю, що це теж одна із причин, яка поставить хрест на його кар’єрі в якості міністра фінансів. І подивимось на подальше розслідування щодо його ухилення від сплати податків.

Оце ви вже зараз розповідаєте таку передвиборчу історію?

– Не передвиборчу, бо вибори в принципі вже розпочались, президентські особливо, але тут питання не в тому. Питання в тому, що про відставку Данилюка достатньо давно говорили, він фактично рятувався поїздками в Вашингтон від цього.

Коли питання Данилюка будуть розглядати в ВР?

– Питання не в тому. Якщо потрібно, в нас в за 4 години можуть генерального прокурора ухвалити, як це було з Луценком. Тобто тут питання в тому, наскільки це буде швидко зроблено. І тут прогнозувати неможливо, скоріше за все, як тільки буде досягнута вже домовленість чітка і зрозуміла, одразу ж з’явиться в порядку денному питання і буде звільнений Данилюк. А інша буде людина призначена, ось. А що стосується Антикорупційного суду – я не чекаю його менше, ніж за місяць-два, і це враховуючи перелік поправок, як воно ще буде торгуватися в тій схемі чи ні, яку вимагають від нас міжнародні донори, а потім ще буде, дай боже, півтора року ще робитися.

Питання абсолютно свідомо затягується?

– І свідомо затягується – це раз. І немає компромісу з міжнародними донорами, які вимагають все ж таки створення в тому форматі, який вони пропонують. А це, я вважаю, несе юридичний ризик, тому що в антиконституційний спосіб створюється Антикорупційний суд, і рішення якого потім можуть скасовуватись через Конституційний суд.

Виходить від нас вимагають Антикорупційного суду, якого не витримає наша юридична система?

– Так воно і є. Там той порядок призначення суддів, який вони вимагають, він фактично у нас антиконституційний і він порушує наші закони. А це означає, що є підстави скасовувати саме створення Антикорупційного суду через Конституційний суд. А в нашій країні це цілком можливо.

Але ви розповідаєте ситуацію, яка означає глухий кут. Як її вирішуватимуть?

– Думаю, що будуть шукати компроміс. В дійсності західні чиновники теж багато в чому помиляються, і взагалі не розуміють, як працюють реалії в нашій країні. Це було і з НАБУ, і з НАЗК, теж там красиві, гарні закони говорили, говорили "от зараз-зараз почнеться", а не розпочалося, тому що вони зробили їх настільки незалежними, що невідомо чим вони взагалі займаються.

Ранее политтехнолог Екатерина Одарченко заявляла, что электорат уже готовят к увольнению Данилюка.

Кроме того, она отметила, что его дело будет длиться так же долго, как и дело Насирова.