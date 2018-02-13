Бортник: Макрон прямо указал на провал Порошенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Реализация Минских соглашений зашла в тупик. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Слова французского лидера приводятся на сайте Елисейского дворца: "В связи с российско-украинским кризисом президент Франции отметил, что реализация Минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мероприятий, предложенных Францией и Германией".

Заявление президента Франции по урегулированию конфликта на Донбассе, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Про те, що "Мінський формат" себе вичерпав, розмови ходять давно, тепер про це заявляє один із лідерів "нормандського формату" — президент Франції. Це констатація факту, чи радше сигнал для учасників переговорного процесу активізувати зусилля з вирішення ситуації на Донбасі? Сайт Президента Украины Давосский финиш Порошенко

— Я думаю, що це, з одного боку, констатація такого темного, глухого кута в Мінському переговорному процесі і в роботі нормандського процесу, яка має забезпечувати політичні гарантії виконання Мінських угод. І це, звичайно, намагання перехопити певним чином ініціативу. Нагадаю, що в свій час навіть говорили про план Макрона, тобто про головні французькі пропозиції, які мали б все ж таки сприяти розв’язанню кризи в Україні. Можливо, таким чином французький президент, він — молодий, амбіційний, намагається підстьобнути інших учасників цього процесу. В Німеччині завершується формування коаліції. Ми очікуємо найближчі місяці, що Німеччина, канцлер Німеччини відновить більш активну участь у нормандській четвірці. Це така спроба рестарту. Звичайно, з Мінськими угодами сьогодні — величезні проблеми. Ми бачимо, що реалізувати їх не вдається. Більше того, говорять про зміну площадки, хоча, в той же час, у форматі Владислава Суркова і Курта Волкера намітились певні зближення позицій сторін в принципових питаннях.

Клімкін каже про те, що немає жодного прогресу, зокрема, що стосується останньої зустрічі в Дубаї.

— Павло Клімкін в ній участі не брав, так само, як і ми, і тому, я думаю, він більше говорить, заходячи зі своєї оцінки. Все ж таки, заяви Волкера і Суркова наштовхують на думку, що при створенні певних належних умов, я думаю, що після виборів президента Росії і після чемпіонату світу по футболу, можливо, після українських виборів, але ця ідея компромісна має певні шанси на реалізацію, що, безумовно, і передбачатиме трансформацію "Мінського формату", можливо, в женевський, будь-який інший, розширеніший за участю США і, можливо, інших країн.

Сьогодні була заява, що РФ проти будь-якої участі США у "нормандському форматі". В грудні 2017 року на підсумковій прес-конференції Путін сказав, що США і так є учасником перемовин. Що змінилось з того часу?

— Я думаю, що це — гра, і ця позиція ще може неодноразово змінитись. Це передусім пов’язано з тим, що між США і Росією — набагато більше протиріч, ніж тільки Україна. Це і Сирія, і Північна Корея, і питання енергоносіїв в Європу, поставки їх в "Північний потік-2". Величезна кількість протиріч між цими країнами, які виходять далеко за рамки того, що відбувається в Україні. Можливо, США з Росією і особливо Росія наполягає на збереженні двостороннього формату, більш закритішого формату, який створює кращі можливості для досягнення вузьких кулуарних політичних змов.

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Хіба мова йде про домовленості з двох сторін щодо України? Чи допустить це Європа в контексті заяви президента Франції про глухий кут?

— Президент Франції це єдиний новий президент, який присутній в нормандській четвірці, єдина людина, яка не брала участь в підписанні угод, в крайньому разі, другі Мінські угоди, які, нагадаю, окрім самих мінських угод, протоколу, комплексу заходів, ще й мали декларацію. І тому, на мою думку, французький президент такою своєю заявою говорить, що ви були не успішні, Петро Олексійович, Ангела Меркель, Володимир Путін, ви були неуспішні і давайте я, як нова людина, запропоную шукати нові методи, нові механізми.

Діалог США і Росії — до чого тут він?

— Діалог тому, що він сьогодні на фоні того, що заблокована фактично робота "нормандської четвірки", Мінські угоди виконують роль сьогодні стримування конфлікту, не вирішення. Цей діалог американо-російський, тільки він залишає певні надії, адже тільки в ньому відбуваються якісь конкретні переговори стосовно політичного врегулювання на Донбасі. Мінські підгрупи говорять лише сьогодні про гуманітарну складову, обмін військовополоненими. Про політичну складову вони взагалі не можуть ні про що домовитись.

Не можуть домовитись, тому що безпековий аспект не вирішений? Якщо Макрон говорить, що реалізація Мінських домовленостей зайшла в глухий кут і необхідне прийняття конкретних заходів по вирішенню ситуації, які це можуть бути заходи? РИА Новости | Перейти в фотобанк Минские соглашения: война до победного?

— Тут мені буде складно кваліфікувати, прояснити це питання. Франція неодноразово пропонувала плани вирішення. Нагадаю, був план Мореля, це перший план, який звучав після Мінських угод, потім був план Штайнмаєра… кілька разів Франція генерувала плани, які передбачали додатковий алгоритм до Мінських угод, спеціальний алгоритм виконання комплексу певних заходів. Я думаю, що щось подібне Франція, знову ж таки, готує. І що туди закладено? Ми не можемо поки що напевно говорити. В будь-якому разі це компромісна буде якась формула.

Також не треба забувати, що Польща на перших кроках говорила, що її не включили до обговорення, хоча варто було. Можливо, і Польща б долучилась?

— Не тільки Польща, але потрібно долучати до цього переговорного процесу і Туреччину, і Казахстан, адже Німеччина, Франція і Росія не справились із функцією гарантів виконання цих умов.

Чим більше країн, тим вони краще справляться?

— Чим більше буде гарантій, тим складніше буде порушувати угоди чи відмовлятись від них.

Напомним, политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли в эфире "ГС" спрогнозировал, что США усилят давление на Украину по политической части "Минска". По его словам, ключевым периодом для урегулирования конфликта на Донбассе станет осень 2018 года.