Хозяйке на заметку. Психиатр назвал главные причины нервных расстройств

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Уголовный кодекс внесли изменения, которые касаются доведения человека до самоубийства. Нардепы решили внести изменения в связи с тем, что в последнее время в мире стали использовать интернет с целью доведения людей до самоубийства. А в нынешнем Уголовном кодексе не было нормы, которая позволяла бы привлекать к ответственности именно за такое преступление — доведение до самоубийства через интернет.

Изменения, внесённые нардепами, предусматривают, что за доведение лица не только до самоубийства, но и до попытки самоубийства — должна наступать уголовная ответственность.

К слову, статистика показывает, что ситуация по самоубийствам в нашей стране — крайне тревожная. Украина входит в список 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов.

Насколько легко довести человека до самоубийства, и кто — в основной группе риска, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил психиатр, ведущий врач одной из киевских клиник Александр Иванов.

Насколько сегодня украинцев легко склонить к самоубийству? И кого именно?

— Самые опасные категории — это люди работоспособные, это возраст 20-40 лет, это люди, у которых был позитивный опыт в жизни, какие-то успешные работы, какие-то успешные дела, потом с этим случаются проблемы. У нас сейчас наиболее частые проблемы именно с мужчинами. Более того, есть интересная статистика: женщины пытаются покончить с жизнью в пять раз чаще, чем мужчины, но мужчины в пять раз чаще, чем женщины заканчивают именно смертью. Получается, мужчины в 25 раз успешнее, чем женщины, в том, чтобы умереть.

А если по возрастному признаку, кто чаще совершает попытки самоубийства — дети, подростки, пожилые люди?

— Всегда, во все времена у подростков попытки суицида проявляются очень часто. Но они очень редко заканчиваются успешно. У подростков этот слом жизненный — я уже не ребенок, но еще не взрослый, непонятно, кто я, что я, зачем я в этом мире. Причем естественные гормональные скачки часто приводят к тому, что начинают немножечко резать себя лезвием, пытаются напиться каких-то глупых таблеток, типа валидола. То есть желание умереть есть, но нет истинной уверенности в том, что нужно умирать. К сожалению, некоторые "продвинутые пользователи" в этих группах, типа "Синие киты", "Красные совы" и прочие гадости, умудряются все-таки довести себя до настоящей смерти. Подавляющее большинство все-таки — нет.

Какие вообще есть способы доведения до самоубийства? На что в основном давят?

— Во-первых, жалость к родным, близким. То есть, если ты не будешь кончать с собой, мы накажем твоих родных. Это самый основной метод манипуляции над подростками. Над взрослыми — это материальные радости. То есть, если ты не покончишь, то лишишься всего — денег, квартиры, машины…

Предположим, родственники могут как-то это все предотвратить. На что родственникам стоит обращать внимание, если возникает подозрение, что что-то не так?

— Почти всегда, 99%, суицид — это продолжение депрессии. Депрессия — это отсутствие радости. Как только ваш родной, близкий человек перестает испытывать радость от жизни, это первый тревожный звонок. Неважно, закончит он суицидом или нет, но если человек не испытывает радости, он не живет, он уже мертв. Физически он жив, психологически — он не существует. Как только ваш родной, близкий человек все время грустный, не обращает внимания на радостные события, не понимает, что именно его может порадовать, это уже повод, чтобы обращаться к специалисту, выдергивать его из этого мрачного состояния. Потому что, даже если он не будет кончать жизнь самоубийством, он все равно страдает.

Тем, кто совершил попытку суицида, предоставляется психологическая реабилитация? У нас есть государственная программа, или это личное дело каждого?

— К сожалению, это личное дело каждого. Если человек на самом деле пробовал, и его осмотрел государственный психиатр, реально этот человек должен быть или поставлен на учет, или отправлен в психоневрологическую больницу. Потому что, если есть опасность для собственной жизни на основании Закона Украины "Про психиатрическую помощь", человек обязан пройти лечение в психиатрической больнице, стационарно.

А как часто случаются повторные попытки самоубийства?

— Если не избавиться от депрессии, которой человек страдает по умолчанию, суицид — это всегда тяжелая депрессия, это настолько человеку больно жить, что ему предпочтительнее просто умереть сейчас, чем дожить до завтра. Если побороться с депрессией, то вероятность 99,9% что человек не будет повторять этого. Если же депрессию оставить без изменений, без вмешательства, а депрессия — это очень серьезное заболевание, которое требует медикаментозного лечения, и современный взгляд на эту болезнь говорит о том, что это совсем непросто, такое настроение, это реально — заболевание головного мозга. Поэтому депрессию нужно вылечить, и человек не будет кончать жизнь самоубийством.

Если родные, друзья поняли, что человек хочет закончить жизнь самоубийством, что нужно делать? Как действовать?

— В идеале — это общение с хорошим психиатром. Нужно плавно подвести человека к тому, что нужно пойти, побеседовать с врачом. Потому что как только у человека заканчивается депрессия — открываются глаза. В депрессии человек видит только одно: боль, страдания на данный момент. Он не видит ни одного выхода. Не то, как обычный человек в нормальном состоянии: есть пять, шесть, семь, десять выходов из любой ситуации. В состоянии депрессии человек видит только один выход. Только смерть. И любые попытки его отговорить, уговорить, расслабить, наталкиваются просто на стену непонимания. Поэтому, только общение со специалистом, хорошее, правильное лечение депрессии может вывести человека из этого состояния.

Если мы говорим о поведении подростков в контексте тех самых "групп смерти", ведь далеко не всегда подобные попытки суицида со стороны подростков, это уже действительно подверженность манипуляциям, которые с ним совершают. Можно встретить точку зрения, что иногда подростки совершают попытки суицида, чтобы обратить на себя внимание родных, родителей и т.д. Насколько часто такие случаи встречаются?

— Если брать попытки суицидов и с группами, и самостоятельные, практически всегда — это крик ребенка о помощи. То есть, в семье он несчастлив. Это то, о чем я говорю: ребенок депрессивен. Веселый, занятый ребенок в жизни не будет смотреть на этих "китов", ему неинтересно, он занят, он успешен, ему интересно жить. Если ребенок не успешен ни в школе, ни дома, на него нигде не обращают внимания, он пытается хоть как-то о себе заявить. И один из способов, крайний способ, — это попытка суицида.

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Напомним, после того как удалось закрыть "Синий кит", сегодня дети становятся заложниками новой смертельной игры. Детям, вступившим в "группу смерти" в "Вконтакте", отправляют ссылку, по которой нужно перейти, и кураторы узнают адрес ребенка для дальнейшего шантажа.