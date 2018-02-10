А нужна была спешка? Эксперт о повышении акцизов на алкоголь

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Алкоголь и сигареты снова подорожают. Так прогнозирует Нацбанк. Там ожидают, что в этом году табачная продукция подорожает почти на 20%, а алкогольная — более чем на 10%. Это произойдет в результате дальнейшего повышения правительством ставок акцизных сборов в рамках гармонизации украинских законов и требований к нормам Евросоюза. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь.

На сколько в этом году может подорожать алкоголь и сигареты и какие факторы влияют на стоимость этой продукции, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

НБУ прогнозирует, что в этом году табачная продукция подорожает почти на 20%, а алкогольная — более чем на 10%. Сколько это в цифрах?

— Я бы согласился относительно подорожания табачных изделий, потому что сигареты, действительно, будут сейчас дорожать в соответствии с тем, что мы подписали соглашение Украина-ЕС, по которому каждый год должны поднимать ставку на сигареты 20%. Поэтому здесь удорожание составит на пачке сигарет в среднем пять-шесть гривен и пачка сигарет до конца года в среднем нам обойдется в 30 гривен, самые такие недорогие сигареты. При этом всем, если мы говорим об алкоголе, то здесь государство подняло акциз исключительно на бренди и коньяк. Соответственно, все остальные напитки, такие как вина, игристые вина, водка, виски, будут дорожать исключительно только с девальвацией гривны и с увеличением себестоимости производства, если это отечественная продукция.

Как девальвация скажется на ценах?

— НБУ так же, как и Кабмин, прогнозирует, что до конца года гривна снизится в цене на 9-10%, соответственно, ровно на столько же подорожают алкогольные напитки. А вот что касается отечественной продукции и, прежде всего, водки, которая составляет 50% от всего потребляемого нами в стране алкоголя, то она будет дорожать значительно медленнее, потому что постепенно она будет уходить из тени. Себестоимость производства у многих производителей — достаточно невысокая, и, соответственно, они будут конкурировать, прежде всего, за долю на рынке. Я думаю, что как раз водка что в январе, что в декабре будет стоять приблизительно одинаково.

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Насколько эти повышения обоснованные?

— Мы в любом случае приняли на себя обязательства еще несколько лет назад, когда решили идти в Европу. Соответственно, повышение ставок до европейских как на алкоголь, так и на сигареты – это одно из требований ЕС, при этом все остальные мы уже почти выполнили и гармонизировали. Что касается разницы в ценах на эти продукты, то, соответственно, разница в цене у нас и там — очень высокая. Поэтому мы это будем делать по сигаретам еще семь лет, что касается пива, то мы уже пришли к европейской ставке на алкоголь как раз по пиву. Что касается водки, то, я думаю, что в связи с определенными каникулами для потребителей в этом году мы практически не увидим роста цен.

Вы говорите, что по пиву Украина достигла потолка. То есть в дальнейшем не будет расти цена? Это будет касаться и другого алкоголя и сигарет. Есть график, по которому Украина должна повышать ставки акцизного сбора, по крайней мере, на табачные изделия — на 30% в 2018 году и далее на 20% ежегодно до 2025 года.

— Абсолютно правильно. Пиво мы уже с вами пьем по европейским акцизам полгода, с сентября 2017-го. При этом всем вопрос о повышении стоимости и акциза открыт, потому что правительство сейчас рассматривает уже не просто выполнение требований ЕС, а фактически форсирование и просто сбор денег в бюджет. Очень банально. Поэтому, к сожалению, даже превысив минимальный акциз европейский, правительство все равно рассматривало вопрос повышения даже на этот год. Но при этом всем, несмотря даже, что акциз в этом году не повысился, мы с вами видим сокращение потребления и производства пива уже на протяжении семи лет. Соответственно, за вот эти семь-десять лет мы увидели сокращение производства почти в два раза.

Какая-та продукция начинает больше пользоваться спросом или нет?

— Нет, наши предпочтения особо сильно не меняются. Если мы говорим об алкогольных напитках, то здесь водка — номер один напитков, пиво и вино постепенно вытесняют так же, как везде в Европе, все люди переходят на более слабый алкоголь. Поэтому, конечно же, крепкий теряет свою популярность, но очень медленно.

Какие еще возможны тенденции, в частности, что касается слабоалкогольных напитков, возможно, электронных сигарет?

— Слабоалкогольная продукция везде очень небольшим спросом пользуется, очень нишевая, поэтому особо интереса к ней не проявляет никто. Хотел бы еще заметить, что когда мы с вами говорим о повышении ставок на алкоголь, мы должны понимать, что мы до сих пор с Европой еще даже не обсудили, с какого момента мы начинаем повышать эти ставки, акцизы на алкоголь, но при этом всем, мы уже этот план выполнили. Поэтому Европа от нас не ожидала такой прыти, мы же впереди планеты всей оказались.

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